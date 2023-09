Sverrir handtekinn og B lokað – Ósáttur við lögreglumann

Skemmtistaðnum B við Bankastræti 5, áður B5 og Bankastræti Club, var lokað á laugardag og eigandinn, Sverrir Einar Eiríksson handtekinn. Of margir voru inni á staðnum og sumir gestir undir lögaldri.

Í yfirlýsingu Sverris segir hann frá sinni hlið.

„Á aðfararnótt 17. september sl. kom upp ágreiningur um vinnubrögð lögreglu við eftirlit á veitingastað okkar í Bankastræti. Okkur aðstandendum staðarins fannst vanta að gætt væri hófs í vinnu lögreglu, en áður hafði þurft að leiðrétta misskilning lögreglumanns sem eftirlitið leiddi um kröfur þær sem gerðar eru til dyravarða á staðnum,“ segir Sverrir í yfirlýsingunni.

Hafi sami lögreglumaður fært Sverri á lögreglustöðina þar sem málinu hafi verið lokið og honum sleppt lausum.

Formleg kvörtun

„Lögreglan heldur því fram að of margir hafi verið inni á staðnum, en talning með aðstoð öryggismyndavélakerfis staðarins sýnir að svo var ekki. Ég hef sent lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu formlega kvörtun vegna framgöngu þessa lögreglumanns. Okkur er í mun að gott samstarf sé við lögreglu og hörmum að þarna hafi orðið misbrestur á því. Við vinnum að því að koma á samtali við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu um vinnulag við eftirlit sem fullnægi þörfum lögreglu án þess að það sé um of íþyngjandi fyrir gesti og rekstur staðarins,“ segir Sverrir sem keypti staðinn í júní.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi frá aðgerðinni í skýrslu á sunnudag. Þar stóð:

„Við eftirlit á skemmtistað í miðbænum kom í ljós að of margir gestir voru inn á staðnum auk þess sem fólk undir lögaldri var þar að skemmta sér.“