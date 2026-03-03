fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 3. mars 2026 09:30

Einar Björn Árnason. Mynd: Krabbameinsfélagið.

Einar Björn Árnason greindist með lungnakrabbamein í byrjun árs 2021. Hann er þakklátur fyrir fjölskylduna, vini og samfélagið í Vestmannaeyjum og segir að enn sé verið að spyrja hvernig hann hafi það.

„Lífið heldur alltaf áfram af fullum krafti, en svo þegar þú lendir í svona, þá að sjálfsögðu ferðu að hugsa hlutina allt öðruvísi,“ segir Einar Björn. „Eins og í mínu tilfelli, þá er ég miklu þakklátari fyrir lífið og fyrir það sem ég er að gera og alla í kringum mig. Það er margt sem breytist.“

Einar Björn segir sögu sína á vef Krabbameinsfélagsins í tilefni af Mottumars, sem er árlegt árvekni- og fjáröflunarátak þar sem vakin er athygli á málefnum tengdum krabbameinum hjá körlum og um leið safnað fyrir mikilvægri starfsemi Krabbameinsfélagsins.

Einar Björn fór í aðgerð þar sem helmingurinn af vinstra lunganu var fjarlægður og svo fór hann í stranga lyfjameðferð í kjölfarið. „Það var stór hópur af starfsmönnum Landspítalans sem taka utan um mig. Mér fannst teymið í kringum það svolítið mikið öryggi. Þetta er eitthvað sem ég þekkti ekkert. Ég hef aldrei verið veikur og aldrei hugsað eitthvað djúpt út í það hvernig fólki líði þegar það er svona virkilega veikt.“

Hann segir hræðilegar stundir hafa komið inn á milli, en að hann hafi líka lært af reynslunni og að fjölskylda og vinir hafi veitt honum mikinn styrk. „Þú ferð náttúrulega að hugsa allt þetta versta og ég leyfði mér alveg að gera það: Hvað gerist án mín? En það kenndi mér helling og það sem bjargaði mér svo mikið var krafturinn í minni fjölskyldu og krafturinn í eiginkonunni og vinir mínir.“

Samfélagið í Vestmannaeyjum einstakt 

Einar Björn er úr Vestmannaeyjum og segir samfélagið þar einstakt. „Maður þarf ekki nema að koma í búð og þá er gripið um mann og enn þann dag í dag verið að spyrja hvernig maður hafi það,“ segir Einar Björn. „Mér þykir ótrúlega vænt um þetta og þetta er eitthvað sem ég mun gera líka sjálfur gagnvart einhverjum öðrum sem greinist. Ég mun alltaf taka utan um hann og reyna að hjálpa honum með þetta andlega ferli.“

Hann segir afar mikilvægt að opna umræðuna og beinir orðum sínum sérstaklega til karlmanna. „Það er bara mikilvægt að tala, tjá sig og opna sig bara. Af því að þú færð frekar stuðning heldur en hitt og ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta…..strákar.“

 

