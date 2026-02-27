Pink sögð skilin við eiginmanninn til 20 ára og bregst reið við – „Mynduð þið vilja segja börnunum okkar frá þessu?

Söngkonan Alecia Beth Moore-Hart, betur þekkt sem Pink, er skilin við eiginmann sinn til 20 ára, Carey Hart, að sögn heimildarmanna tímaritsins People. Pink segir um falsfréttir að ræða.
Hin 46 ára Pink giftist kappakstursmanninum Carey Hart árið 2006 og eiga þau saman tvö börn, son og dóttur á grunnskólaaldri.
Eins og segir í frétt People um málið hefur tímaritið heimildir fyrir því að hjónin séu skilin. En þau hafa áður slitið samvistum um tíma. Vildi talsmaður söngkonunnar ekki svara blaðinu þegar eftir því var leitað.
Eftir að tíðindin bárust brást Pink hins vegar illa við og sagði um falsfréttir að ræða. „Það var verið að segja mér að ég væri skilin við eiginmann minn. Ég vissi það ekki. Takk fyrir að láta mig vita. Mynduð þið vilja segja börnunum okkar frá þessu? Börnin, 14 og 9 ára, vita þetta heldur ekki,“ sagði hún í kaldhæðnistón.
Pink og Carey Hart kynntust árið 2001 á Summer X Games í heimaborg hennar Philadelphia árið 2001. Þau giftust í Kosta Ríka árið 2006 en tveimur árum seinna var tilkynnt að hjónin væru skilin. Lýstu þau yfir að skilnaðurinn væri í góðu en ári eftir það, vorið 2009, tilkynntu þau sætti og að þau væru hætt við skilnaðinn.
„Við erum að byggja upp að nýju. Stundum verðurðu að taka nokkur skref aftur til að komast lengra áfram,“ sagði Pink á sínum tíma.