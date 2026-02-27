fbpx
Föstudagur 27.febrúar 2026

Pink sögð skilin við eiginmanninn til 20 ára og bregst reið við – „Mynduð þið vilja segja börnunum okkar frá þessu?

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 27. febrúar 2026 15:30

Pink og Cary Hart......á meðan allt lék í lyndi. Mynd/Getty

Söngkonan Alecia Beth Moore-Hart, betur þekkt sem Pink, er skilin við eiginmann sinn til 20 ára, Carey Hart, að sögn heimildarmanna tímaritsins People. Pink segir um falsfréttir að ræða.

Hin 46 ára Pink giftist kappakstursmanninum Carey Hart árið 2006 og eiga þau saman tvö börn, son og dóttur á grunnskólaaldri.

Eins og segir í frétt People um málið hefur tímaritið heimildir fyrir því að hjónin séu skilin. En þau hafa áður slitið samvistum um tíma. Vildi talsmaður söngkonunnar ekki svara blaðinu þegar eftir því var leitað.

Segir fréttirnar ósannar

Eftir að tíðindin bárust brást Pink hins vegar illa við og sagði um falsfréttir að ræða. „Það var verið að segja mér að ég væri skilin við eiginmann minn. Ég vissi það ekki. Takk fyrir að láta mig vita. Mynduð þið vilja segja börnunum okkar frá þessu? Börnin, 14 og 9 ára, vita þetta heldur ekki,“ sagði hún í kaldhæðnistón.

Skildu í eitt ár

Pink og Carey Hart kynntust árið 2001 á Summer X Games í heimaborg hennar Philadelphia árið 2001. Þau giftust í Kosta Ríka árið 2006 en tveimur árum seinna var tilkynnt að hjónin væru skilin. Lýstu þau yfir að skilnaðurinn væri í góðu en ári eftir það, vorið 2009, tilkynntu þau sætti og að þau væru hætt við skilnaðinn.

Pink hefur oft misst fóstur:„Mér líður eins og líkaminn hati mig“

„Við erum að byggja upp að nýju. Stundum verðurðu að taka nokkur skref aftur til að komast lengra áfram,“ sagði Pink á sínum tíma.

 

 

Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi

Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify

Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins

Enn einn harmurinn í lífi Martin Short

Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi

Prófessor í HÍ líkir áhyggjum af slaufun við siðfár

Kona stefnir eiginmanni sínum fyrir dóm til að fá lögskilnað

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi

Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni

Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn" fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina

Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum"

Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð"

