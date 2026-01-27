fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikfélag Reykjavíkur frumsýndi síðastliðinn laugardag á stóra sviði Borgarleikhússins söngleikinn Galdrakarlinn í Oz í leikstjórn Þórunnar Örnu Kristjánsdóttur eftir leikgerð John Kane og söngtextum og tónlist Harold Arlen og E. Y. Harburg. Aðstoðarleikstjóri er karla Aníta Kristjánsdóttir, Bragi Valdimar Skúlason þýðir söngtexta og Maríanna Clara Lúthersdóttir leiktexta. Íslandsvinurinn Lee Proud er danshöfundur.

Verkið er eins og flestir þekkja byggt á klassískri barnabók L. Frank Baum, sem kom út árið 1900, í kvikmyndinni árið 1939 fór Judy Garland með hlutverk Dóróteu, og söngleikurinn Wicked og tvær samnefndar kvikmyndir eru lauslega byggðar á byggðar á bók Baum og kvikmyndinni frá 1939. Eru þá aðeins taldar til helstu útgáfur menningarheimsins sem byggðar eru á bók Baum um ævintýraheim Oz.

Sagan fjallar um Dóróteu og hund hennar Tótó, sem lenda í útistöðum við aldraða kerlingarnorn sem vill láta aflífa hundinn. Dórótea og Tótó strjúka að heiman, en lenda í miklum hvirfingarbyl og lenda einhvers staðar langt frá heimili sínu í Kansas. Dórótea þarf því að bregða á það ráð að leita uppi galdrakarlinn í Oz til að komast aftur heim og á leið sinni kynnist hún fuglahræðunni, ljóninu og tinkarlinum. Og góðu norninni Glindu. Á leið sinni eftir gullna veginum til Oz komast vinirnir fjórir í hann krappan við vondu vestannornina. Að lokum ná vinirnir fundi galdrakarlsins, en sögunni lýkur þó ekki strax þar.

Vinsældir sögunnar um Dóróteu má eflaust þakka því að þó sagan sé í grunninn einföld og margendurtekin, þá er hún um leið heillandi þroskasaga um vináttu, von og kjarkinn til að standa saman gegn hinu illa. Ferðasaga með óteljandi skemmtilegum áföngum og ógnum á leiðinni, en sem endar þó vel.

En aftur hingað heim og í Borgarleikhúsið. Það er óhætt að segja að mikil eftirvænting ríkti í fullum sal fyrir frumsýningu og um leið og tjaldið lyftist opnaðist töfraheimur leikhússins enn á ný fyrir eldri og yngri áhorfendum.

Fólkið sem er ekki á sviðinu

Það er stór hópur listamanna sem kemur að sýningunni og ég verð að byrja á að hrósa fólkinu sem vinnur bak við tjöldin, en á stærstan þátt í að skapa ævintýraheiminn: Eva Signý Berger (leikmynd), Júlíanna Steingrímsdóttir (búningar og leikgervi), Tinna Ingimarsdóttir (leikgervi), Gunnar Hildimar Halldórsson (ljósahönnun) og Pálmi Jónsson (myndbandahönnun). Saman skapa þau ævintýraheim Oz og eru búningar fjölmargir og flestir marglaga og litríkir, og þurfa sumir leikarar að skipta nokkrum sinnum um búninga, á meðal Dórótea skiptir aðeins einu sinni um skó. Leikmyndin þarf að sýna bæði einfaldan heim á bóndabænum í Kansas og síðan litríkan og heillandi heim Oz, ljós og lykt eru síðan notuð til að fullkomna framsetninguna og upplifunina fyrir leikhúsgesti. Sem dæmi má nefna að í upphafi er ansi grátt og þungt yfir bóndabænum þar til Dórótea byrjar að syngja og birtist okkur í lit. Einnig tekst vel til að skila hvirfilbylnum og ræðum galdrakarlsins til áhorfenda (sjón er sögu ríkari).

Brúðurnar eru síðan skemmtilega útfærðar af Pilkington Props og er Tótó eðlilega þar í aðalhlutverki og á sviðinu nær allan tímann. Marinó Máni Mabazza stýrir Tótó og gerir það afbragðsvel.

Og þá eru það börnin, elsku börnin, 14 talsins allt í allt, sem eru öll saman á sviðinu í nokkrum atriðum og skipta þau einnig nokkrum sinnum um búninga. Öll fá tækifæri til að skína eitt og sér með einni línu eða sönglínu, því að standa fremst á sviðinu eða næst Dóróteu. Það er alveg unun að horfa á barnahópinn sem steig ekki feilspor allan tímann með einlægum brosum, söng og dansi. Í hópnum eru augljóslega einhver sem eiga eftir að skína oftar á leiksviðinu í framtíðinni.

Berglind Alda og Sólveig

 

Sólveig skelfileg og skemmtileg – Berglind gamansöm og glitrandi

Reyndasti leikarinn í hópnum er Sólveig Arnardóttir, sem er bæði skelfileg og skemmtileg í hlutverki sínu sem vonda nornin. Svo skelfileg var hún í upphafsatriði sínu sem vonda konan sem sparkar í Tótó að lítil stúlka fyrir aftan mig fór að hágráta og gaf sig ekki fyrr en hún var borin úr salnum. Mögulega hentar því sýningin ekki allra yngstu áhorfendunum sem fyrsta leiksýningin sem þeir upplifa.

Tiltölulega nýliðinn Berglind Alda Ástþórsdóttir leikur síðan bæði frænku Dóróteu og góða nornina Glindu og skilar hlutverki sínu með gamansömum og glitrandi hætti, þar sem hún svífur meðal annars bókstaflega yfir áhorfendum. Ég hafði gaman af setningu frænkunnar í upphafi að það væri enginn tími til að sprella búandi á bóndabæ, ef fólk vildi sprella ætti það að vinna í leikhúsi. Brandari sem sló í gegn meðal áhorfenda. Og Berglind hefur sýnt það í hlutverkum sínum að hún er jafnfær um að sprella eins og að takast á við alvarlegri hlutverk.

Stórkostlegir vinir

Björgvin Franz Gíslason, Hilmir Jensson og Pétur Ernir Svavarsson leika svo vinina tinkarlinn, fuglahræðuna og ljónið. Þvílíkt þríeyki! Björgvin er elstur, reyndastur og þekktastur í hópnum og alvanur að sprella í sínum hlutverkum. Hilmir hef ég ekki séð áður á sviði og Pétur er nýliðinn í hópnum, 25 ára og nýlega byrjaður í leikhúsinu. Búningur ljónsins ljónsins einn og sér á verðlaun skilið og ég veit ekki hvort Pétur er svona hávaxinn eða á hælum allan tímann. Hilmir virðist liðamótalaus og í einu atriði voru töfrar leikhússins að verki þegar vinir hans settu hann saman á ný.

Þórey, Tótó og Marinó. Og vinirnir þrír tinkarlinn, ljónið og fuglahræðan, leiknir af Björgvini Franz, Hilmi og Pétri Erni.

Vilhelm Netó leikur síðan titilhlutverkið Galdrakarlinn í Oz og smellpassar í hlutverkið. Villi á það einmitt til að vera þekktur sem sprellikarlinn og fær hér gott tækifæri til þess, en um leið þarf hann að sýna á sér alvarlegri og óöruggari hlið sem hann fær einnig að skila með sóma.

Vilhelm Netó

Í smærri en mikilvægum hlutverkum eru Fanný Lísa Hevesi, Margrét Hörn Jóhannsdóttir og Ernesto Camila Valdes sem stýra fuglum og krákum, auk þess sem Ernesto leikur einnig Hinrik frænda Dóróteu. Skila þau framlagi sínu með fumlausum hætti.

Skín skært í burðarhlutverki 

Þórey Birgisdóttir skín þó allra skærast í burðarhlutverkinu sem Dórótea, einlæg, brosmild og hrífandi. Síðastliðinn vetur fyllti hún Tjarnarbíó og síðar Borgarleikhúsið með sýningunni Ífigenía í Ásbrú, hlutverk sem er gjörólíkt hlutverki Dóróteu, þar fannst mér Þórey geta verið um fertugt. Í hlutverki Dóróteu fer hún létt með að leika unglingsstúlku. Þórey sýnir vel með þessum tveimur gjörólíku hlutverkum hvað góðir leikarar eru fjölhæfir.

Þórey Birgisdóttir

Utan um allt saman heldur svo leikstjórinn Þórunn Arna styrkum og móðurlegum höndum, þar sem allir fá tækifæri til að sýna sig og sanna um leið og þau þurfa að vinna saman í hóp. Svona svipað og vinir fjórir, eða fimm sé hundurinn Tótó meðtalinn, þar sem styrkleikar hvers og eins fá að njóta sín í því verkefni að koma hópnum á leiðarenda með farsælum hætti. Vinunum tekst það með því að vinna á þeim vandræðum sem á vegi þeirra verða. Hópnum sem stendur að Galdrakarlinum í Oz tekst einnig að fylgja áhorfendum á leiðarenda og það án nokkurra hnökra. Oft selur gagnrýni sem þessi betur þegar viðburðinum er fundið allt til foráttu, en leiðindapúkum til mæðu get ég ekkert týnt til, ég var einfaldlega heilluð um leið og tjaldið var dregið frá. Mögulega get ég tuðað yfir því að leikhússkráin fylgi ekki með leikhúsmiðanum og að vatnið sem ég saup á í hléi var ekki ískalt, en þar með er það upptalið.

Að lokum má geta þess að ég sat á þriðja bekk og hefði alls ekki viljað sitja mikið aftar. Svona framarlega gat ég séð öll smáatriðin í búningum, leikmynd og hreyfingum sem mögulega sjást ekki í aftari sætum.

Niðurstaðan:

Töfrar leikhússins kristallast enn á ný í stórfenglegri og skemmtilegri uppsetningu á klassísku ævintýri um Galdrakarlinn í Oz. Búningar og leikmynd eru á heimsmælikvarða, skínandi barnahópurinn heillar, fullorðnu leikararnir eru einnig afbragð og þeirra skærust Þórey í hlutverki Dóróteu. Sýning sem hrífur unga sem eldri áhorfendur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 50 mínútum
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Bandarísk kona á Íslandi smakkar þorramat með tilþrifum
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi
Fókus
Í gær
Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“

Mest lesið

Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Beckham sendir væna sneið á son sinn eftir helgina – „Er allt í lagi hjá þér?“

Nýlegt

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Gengur líka betur utan vallar hjá United – Enginn músaskítur á Old Trafford lengur
Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026
Heiða Björg þiggur sætið
Sveinn Aron sagður vera á leið til Ítalíu
Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks
Fókus
Fyrir 2 dögum
Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þetta eru bestu æfingarnar til að draga úr hættu á ótímabærum dauða

Þetta eru bestu æfingarnar til að draga úr hættu á ótímabærum dauða
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað
Fókus
Fyrir 3 dögum

Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“

Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins

Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins
Fókus
Fyrir 4 dögum
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Loksins fær heimurinn að sjá Fisto á hvíta tjaldinu“ – Sjáðu stiklu nýjustu stórmyndar Jóhannesar Hauks
Fókus
Fyrir 4 dögum

Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu

Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna

Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fókus
Fyrir 5 dögum
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa

Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa
Fókus
Fyrir 5 dögum
Mari og Njörður eiga von á sumarbarni – Sjáðu myndböndin þegar þau deila gleðitíðindunum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Greinir frá heilsufarsvandamálum í nýju viðtali – „Síðustu ár erfið og pirrandi“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hreyfispjöld til heilsueflingar – Æfingar sem hægt er að gera hvar sem er
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins

Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins
Fókus
Fyrir 5 dögum

Íslenskar snyrtivörur lögðu grunninn að glæsilegu útliti

Íslenskar snyrtivörur lögðu grunninn að glæsilegu útliti
Fókus
Fyrir 5 dögum
Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Eliza afhjúpar næstu bók sína
Fókus
Fyrir 5 dögum

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins
Fókus
Fyrir 6 dögum

Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum

Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum
Fókus
Fyrir 6 dögum
Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu
Fókus
Fyrir 6 dögum
Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð