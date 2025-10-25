Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés

Fyrrum kokkur í Buckingham-höll hefur greint frá því hvað að hans mati var og er helsta vandamálið við Andrés Bretaprins. Hann hafi verið kröfuharðari og um leið dónalegri við þjónustufólk en nokkur annar meðlimur bresku konungsfjölskyldunnar. Helsta vandamálið hins vegar hafi verið það að hann hafi alltaf komist upp með þessa hegðun og enginn hafi skammað hann fyrir þetta.
Ásakanir um kynferðisbrot loða við prinsinn sem hefur afsalað sér flestum konunglegum titlum og sagt sig frá skyldustörfum en hann heldur þó enn titlinum.
Umræddur fyrrum kokkur í höllinni heitir Dan Ottaway en hann er ekki eini fyrrum starfsmaður konungsfjölskyldunnar sem hefur greint frá slæmri hegðun prinsins í þeirra garð. Í umfjöllun The Mirror kemur fram að hann segi prinsinn hafa verið sér erfiðastur af öllum meðlimum konungsfjölskyldunnar en einna indælust hafi verið Katrín prinsessa, tengdadóttir Karls konungs bróður Andrésar.
Ottaway segir prinsinn hafa oft komið á síðustu stundu með nýjar kröfur um hvernig maturinn ætti að vera þegar hann og annað starfsfólk eldhússins hafi verið langt komið með matseldina. Oft hafi einnig komið fram óskir á síðustu stundu frá prinsinum um að útbúa veislumáltíðir fyrir gesti hans. Aðrir fjölskyldumeðlimir hafi hins vegar komið með slíkar óskir með góðum fyrirvara enda verið fyllilega meðvitaðir um að starfsfólkið þyrfti tíma til að undirbúa slíkt.
Ottaway seggir prinsinn hafa sýnt starfsfólkinu ítrekaða ósanngirni með framkomu sinni en alltaf haldið því áfram því enginn hafi sagt honum að hætta eða skammað hann. Líkleg skýring hafi verið að hann hafi almennt verið talinn uppáhaldsbarn móður sinnar, Elísabetar drottningar.
Þegar hafi komið að sérvisku og kröfum varðandi matinn hafi aðrir meðlimir konungsfjölskyldunnar staðið Andrési langt að baki.
Katrín hafi til að mynda verið algjör andstæða. Hún hafi alltaf komið inn í eldhús eftir máltíðir til að þakka fyrir sig og komið með börnin sín þrjú, prinsana Georg og Lúðvík og Karlottu prinsessu og látið þau þakka líka fyrir sig. Hún hafi greinilega ekki viljað að börnin væru vanþakklát en það hafi skipt starfsfólkið máli að sjá börnin svona kát og þakklát.