fbpx
Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés

Fókus
Laugardaginn 25. október 2025 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrum kokkur í Buckingham-höll hefur greint frá því hvað að hans mati var og er helsta vandamálið við Andrés Bretaprins. Hann hafi verið kröfuharðari og um leið dónalegri við þjónustufólk en nokkur annar meðlimur bresku konungsfjölskyldunnar. Helsta vandamálið hins vegar hafi verið það að hann hafi alltaf komist upp með þessa hegðun og enginn hafi skammað hann fyrir þetta.

Ásakanir um kynferðisbrot loða við prinsinn sem hefur afsalað sér flestum konunglegum titlum og sagt sig frá skyldustörfum en hann heldur þó enn titlinum.

Umræddur fyrrum kokkur í höllinni heitir Dan Ottaway en hann er ekki eini fyrrum starfsmaður konungsfjölskyldunnar sem hefur greint frá slæmri hegðun prinsins í þeirra garð. Í umfjöllun The Mirror kemur fram að hann segi prinsinn hafa verið sér erfiðastur af öllum meðlimum konungsfjölskyldunnar en einna indælust hafi verið Katrín prinsessa, tengdadóttir Karls konungs bróður Andrésar.

Ottaway segir prinsinn hafa oft komið á síðustu stundu með nýjar kröfur um hvernig maturinn ætti að vera þegar hann og annað starfsfólk eldhússins hafi verið langt komið með matseldina. Oft hafi einnig komið fram óskir á síðustu stundu frá prinsinum um að útbúa veislumáltíðir fyrir gesti hans. Aðrir fjölskyldumeðlimir hafi hins vegar komið með slíkar óskir með góðum fyrirvara enda verið fyllilega meðvitaðir um að starfsfólkið þyrfti tíma til að undirbúa slíkt.

Enginn skammar

Ottaway seggir prinsinn hafa sýnt starfsfólkinu ítrekaða ósanngirni með framkomu sinni en alltaf haldið því áfram því enginn hafi sagt honum að hætta eða skammað hann. Líkleg skýring hafi verið að hann hafi almennt verið talinn uppáhaldsbarn móður sinnar, Elísabetar drottningar.

Þegar hafi komið að sérvisku og kröfum varðandi matinn hafi aðrir meðlimir konungsfjölskyldunnar staðið Andrési langt að baki.

Katrín hafi til að mynda verið algjör andstæða. Hún hafi alltaf komið inn í eldhús eftir máltíðir til að þakka fyrir sig og komið með börnin sín þrjú, prinsana Georg og Lúðvík og Karlottu prinsessu og látið þau þakka líka fyrir sig. Hún hafi greinilega ekki viljað að börnin væru vanþakklát en það hafi skipt starfsfólkið máli að sjá börnin svona kát og þakklát.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrrum kokkur í Buckingham-höll opinberar helsta vandamálið við Andrés
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Kærastan fór á námskeið og er nú með æði fyrir þessari kynlífsstellingu
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Vín fyrir gæludýr komið á markað – „Gott gegn stressi“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Birtir fallega mynd: Lærði að elska líkamann eftir tvíburameðgöngu
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Rýnt í skjáinn: Er Felix og Klara íslenskasta sjónvarpsþáttaröð allra tíma?
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Play pop-up markaður í Mosfellsbæ í dag
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
„Held að allar bækur sem ég les hafi einhver áhrif“

Mest lesið

Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar
Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
9 hlutir sem þú ættir ekki að geyma inni á baði
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“

Nýlegt

Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Biður hann um að hlusta ekki á allt og einbeita sér að því að spila betur
Varð fyrir hryllilegu áfalli en þá kom Vigdís til hjálpar
Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum
Var fyrir tíu árum sem Arteta taldi að þetta myndi skipta miklu máli – Arsenal bestir á Englandi í þessu í dag
Rýnt í skjáinn: Er Felix og Klara íslenskasta sjónvarpsþáttaröð allra tíma?
Fókus
Í gær
Grimes frumsýnir stórt andlitstattú
Fókus
Í gær

Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist

Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist
Fókus
Í gær
Karlmaður ætlar að slá met Bonnie Blue – „Get ég tekið þá alla?“
Fókus
Í gær
Kynntist poppstjörnukærustunni á vinnustofu – „Bestu sex mánuðir ævi minnar“
Fókus
Í gær

Afhjúpar rauða flaggið hjá karlmönnum – Skór koma við sögu

Afhjúpar rauða flaggið hjá karlmönnum – Skór koma við sögu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Skólastjórinn: Galsafengin þroskasaga fyrir börn og alla sem muna eftir barninu sem þeir voru

Skólastjórinn: Galsafengin þroskasaga fyrir börn og alla sem muna eftir barninu sem þeir voru
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ástæðurnar fyrir því að Íslendingar eignast ekki börn – „Mér finnst börn bara vera alveg drepleiðinleg“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu

Ellen deilir myndbandi af nýja heimilinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fáum loksins að vita hver staðan sé á sambandi Kris Jenner og Caitlyn Jenner
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sonur Ásu Steinars kominn með nafn – „Þetta fór ekki eins og við höfðum planað“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“

Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins

Victoria Beckham opnar sig um framhjáhald eiginmannsins
Fókus
Fyrir 2 dögum
Demi Moore neglir útlitið sem kona ársins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Gímaldin frumflytur verk í Hannesarholti – gímaldin Goes Orchestral
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ný mynd af North West sjokkerar

Ný mynd af North West sjokkerar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sakaði karlmann um að vera „krípí“ í ræktinni en fólk segir hana vera vandamálið
Fókus
Fyrir 3 dögum
Bíómynd og sjónvarpsþættir byggðir á borðspilinu Catan í vinnslu hjá Netflix
Fókus
Fyrir 3 dögum
Símon rífur í sig leikrit Baltasars Kormáks og Ólafs Jóhanns: „Var þetta allt og sumt?“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York

Stórstjarna úr Hollywood nær óþekkjanleg í neðanjarðarlest New York
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025

Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen 2025
Fókus
Fyrir 4 dögum
OnlyFans-stjarna giftist YouTube-áhrifavaldi og það endaði með ósköpum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu

Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar

„Ertu alltaf að afsaka þig?“ – Hættu því og gerðu þetta frekar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu

Hrædd um að kærastinn hætti með henni þegar hann kemst að leyndarmálinu
Fókus
Fyrir 5 dögum
Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?
Fókus
Fyrir 5 dögum
Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt