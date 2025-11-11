fbpx
Þriðjudagur 11.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Dagur B. Eggertsson: Krónan hindrar samkeppni – á bankamarkaði, á tryggingamarkaði og á verktakamarkaði

Eyjan
Þriðjudaginn 11. nóvember 2025 15:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Krónan stendur í vegi fyrir samkeppni á lána- og bankamarkaði, tryggingamarkaði og á verktakamarkaði. Hagsmunasamtök verða að vera sífellt á vaktinni til að gæta hagsmuna sinna félagsmanna, geta ekki bara beðið eftir einhverjum skýrslum. Umræðan um gjaldmiðilinn verður að byggjast á heimilisbókhaldinu en ekki bara einhverjum þjóðhagslegum stærðum. Háir vextir hér á landi koma í veg fyrir vöxt fyrirtækja. Dagur B. Eggertsson er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:

Eyjan - Dagur B - 5
play-sharp-fill

Eyjan - Dagur B - 5

Núna er komin í gang vinna, það er búið að fá hóp af óháðum erlendum sérfræðingum til þess að gera úttekt á krónunni, hvernig hún er að þjóna okkur og hvort að hún sé kannski besti eða ekki besti gjaldmiðillinn fyrir okkur að nota.

„Já, og ég fagna því en það sem ég er að segja er að mér finnst svo eðlilegt að hagsmunasamtök séu á vaktinni, á þessari vakt fyrir sína félagsmenn, en bíði ekki bara eftir einhverri skýrslu sem síðan verður rædd og einhverjir reyna að skjóta niður af hálfu ríkisstjórnarinnar eða Seðlabankans. Því að ég held að þessi umræða megi ekki vera bara svona eitthvað akademísk eða einhverju svona út frá einhverjum þjóðhagsstærðum. Við verðum bara að fara inn í okkar eigið heimilisbókhald og átta okkur á því hvernig þessir hlutir hafa áhrif þar. Verðum að fara inn í bara rekstrarbókhald hvers fyrirtækis og velta fyrir okkur, bíddu nú við: Gæti verið að ég gæti ráðið þennan aukastarfsmann, sem mig hefur lengi dreymt um ef ég væri ekki með svona háan vaxtakostnað, til þess að stækka fyrirtæki mitt í einhverja svona … meiri spennandi átt heldur en bara í, vaxtagreiðsluáttina.

Þetta er bara raunhæft dæmi frá manni sem sendi mér línu í síðustu viku af því hann sá að ég var að skrifa um þetta. Hann hafði bara kíkt á þetta hjá sér. Og þess vegna vil ég bara hvetja til þess að við hugsum öll aðeins meira um þetta og hugsum ekki um þetta eins og veðrið, sem sé óbreytanlegt. Aðild að Evrópusambandinu er bara stórt verkefni. Sumir segja að það sé mjög flókið. Ég held að það sé ekkert eins flókið og verið er að láta. Það mun styrkja íslenskt fullveldi. Ég held að það væri hægt að gæta að okkar hagsmunum enn þá betur ef við ættum sæti alls staðar við borðið. En þesssr krónur og aurar skipta líka máli, þó þau skipti ekki öllu máli.“

Nei, nei, þetta er alveg rétt og eins og þú bendir réttilega á, við getum kannski ekkert gert. varðandi veðrið. Veðrið bara er og það verður, við vitum ekkert hvernig það verður á morgun, en það verður veður á morgun. En við getum haft áhrif á þessi mál, meðal annars með því að stíga skrefið, ganga inn í Evrópusambandið.

„Allavega, þá eigum við ekki bara að leggjast á bakið eins og fórnarlömb og segja: Þetta er bara eitthvað sem er óbreytanlegt, því að þetta er ekki bara efnahagskerfið, þetta snýst líka um samkeppni. Krónan er hindrun fyrir samkeppni á lána- og bankamarkaði. Krónan er hindrun á tryggingamarkaði. Krónan er hindrun á verktakamarkaði.

Það voru hérna norskir aðilar, hétu Munk, sem komu inn, byggðu upp verktakafyrirtæki, sem var líka með malbikunarstöð og var að bjóða hérna, var með lægstu tilboð í, meðal annars íþróttahús uppi í ÍR og verk á Húsavík og út um allt. Og drógu sig síðan út. Vegna hvers? Það var ekki vegna þess að þau væru ekki að fá verkefni. Það var vegna þess að íslenska krónan og verðbólgan og þessir verðlagsþættir inni í tilboðsgerðinni og efnahagslegum veruleika voru þannig í samspili við norsku krónuna og erlenda gjaldmiðla, að þeir áttu bara mjög erfitt með að reka þessa ófyrirsjáanlegu deild í sínu stóra alþjóðlega fyrirtæki.“

Þetta er áhætta sem þú getur ekki varið þig gegn. Erlendir aðilar, sem koma hingað, þeir geta ekki varið sig gegn þessari krónu og áhættu. Óútreiknanleika krónunnar. Við sjáum það til dæmis að krónan hefur verið, og andstæðingar þess að við skoðum upptöku annars gjaldmiðils, þeir hafa bent á það hvað krónan hafi verið sterkur og stöðugur gjaldmiðill á þessu ári. Reyndar má færa rök fyrir því að hún hafi ofrisið á þessu ári. Og nú er hún farin að gefa eftir. Nú er hún að lækka dálítið mikið og dálítið hratt undanfarna daga.

„Já, og ég vara mig alltaf á að tjá mig um einstaka sveiflur eða annað slíkt en eins ágætt og það er fyrir fólk sem dvelur tímabundið á Tenerife eða annars staðar í útlöndum að krónan sé sterk og þú fáir mikið fyrir peninginn sem þú vinnur þér inn hér á Íslandi, þá er há króna og sveiflukennd króna gríðarlega vond fyrir útflutningsatvinnuvegina okkar, sem skipta mjög miklu máli til þess að halda hérna uppi lífsgæðum til lengri tíma. Ef við erum að tala um stóru mikilvægu greinarnar sem hafa verið að vaxa gríðarlega síðustu 20 ár, eins og ferðaþjónustuna og hugvitsgreinarnar. Við tölum eiginlega aldrei um þessar hugvitsgreinar en útflutningur þeirra er kominn eða komast á par við sjávarútveg.

Og við tölum eiginlega aldrei um þetta sem þá stoð í hagkerfinu sem þetta er orðið. En til þess að ný fyrirtæki setji sig niður hér á Íslandi á þessu sviði, til þess að okkar íslensku fyrirtæki blómstri eða stækki eða flytji ekki hluta starfsemi sinnar út úr landi, þá skiptir stöðugleiki varðandi hvernig gjaldmiðillinn er skráður bara mjög miklu máli og og fyrir þessi fyrirtæki, þú heyrðir nú bara viðtölin við forstjóra Icelandair í síðustu viku, þá er há króna ekki góðar fréttir þó að hún sé það fyrir almenning sem er að ferðast í útlöndum. Þannig að stöðugleiki í gjaldmiðlamálum er gríðarlega mikilvægt mál.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 22 klukkutímum
Dagur B. Eggertsson: Krónan hindrar samkeppni – á bankamarkaði, á tryggingamarkaði og á verktakamarkaði
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Falleinkunn fyrir Guðrúnu – afturhaldið situr á þingi undir merkjum Sjálfstæðisflokksins
Eyjan
Í gær
Dagur B. Eggertsson: Vextir á framkvæmdalánunum fjórfaldir hér á landi – látið eins og ekkert sé hægt að gera
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Peppræðan uppfull af taugatitringi, hroka og ráðaleysi
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Rísum upp úr lágkúrunni
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Dagur B. Eggertsson: Krónuvextirnir eru þrefaldir á við evruvextina – hrikaleg byrði á íslensk heimili
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Dagur B. Eggertsson: Þurfum að bregðast við gagnrýni Mannréttindadómstólsins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur fækkar og okkur fjölgar

Pennar

Björn Jón skrifar: Rísum upp úr lágkúrunni
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur fækkar og okkur fjölgar
Óttar Guðmundsson skrifar: Hjólað í snjókomu
Nína Richter skrifar: Þegar kærastar urðu asnalegir

Mest lesið

Engar Robin klementínur í verslanir fyrir þessi jól
Helgi Magnús lætur allt flakka – „Fyrirgefðu frönskuna mína“
Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Staðfesta sorglegt andlát – Var þekkt nafn á svæðinu
Harðar deilur milli frændsystkina um arf – Rifust um hvern frænkan vildi arfleiða og hvort hún hafi verið of rugluð

Nýlegt

Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“
Vikan á Instagram – Ísgæinn klæddi sig í jakkaföt en konan í rauða kjólnum var ekki hrifin
Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“
Arsenal biðlar til ensku úrvalsdeildarinnar
Valtý heitt í hamsi og spyr hvort Íslendingar telji sig öðrum fremri – „Maður er búinn að heyra þessa skýringu allt of oft“
Varla byggt fjölbýlishús á Íslandi sem er án galla
Þórhallur deilir nýju verkefni með barnslegri gleði
Engar Robin klementínur í verslanir fyrir þessi jól
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar kærastar urðu asnalegir
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orðið á götunni: Smölun hafin hjá Sjálfstæðisflokknum – styrkleiki fylkinga kannaður á átakafundi

Orðið á götunni: Smölun hafin hjá Sjálfstæðisflokknum – styrkleiki fylkinga kannaður á átakafundi
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Um breytingar og hitt sem ekki breytist
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Sigurður Hólmar skrifar: Fjórða vaktin – Raunveruleiki foreldra langveikra og fatlaðra barna
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Reynir Traustason: Ég ætla ekki að berja þig, Sveinn Andri, ég kæri þig til siðanefndar lögmanna

Reynir Traustason: Ég ætla ekki að berja þig, Sveinn Andri, ég kæri þig til siðanefndar lögmanna
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Svarthöfði skrifar: Þolinmæði þrotin gagnvart óhæfum, vanstilltum og spilltum silkihúfum á toppi kerfisins

Svarthöfði skrifar: Þolinmæði þrotin gagnvart óhæfum, vanstilltum og spilltum silkihúfum á toppi kerfisins
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Fast skotið í Háskóla Íslands: Dauðadómur yfir bók Steinunnar Kristjánsdóttur – fræðilegt fúsk
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Thomas Möller skrifar: Þáttaröðin „Evrópa brennur“

Thomas Möller skrifar: Þáttaröðin „Evrópa brennur“
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Reynir Traustason: Mikil mistök að sameinast Kjarnanum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Reynir Traustason: „Haltu kjafti, gamla fiskibollan þín!“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Undirhundur

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Undirhundur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn

Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Reynir Traustason: Það verður bara að buffa þá, sagði yfirlögregluþjónninn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Reynir Traustason: Sonja var ógleymanleg – í ævilöngu sambandi við Onassis
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Guðrún vill minnka allt

Orðið á götunni: Guðrún vill minnka allt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sjálfstæðisflokkurinn auglýsir Valhöll til sölu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Eyjan
Fyrir 1 viku

Reynir Traustason: Sérstakur fulltrúi Valhallar sendur til að anda ofan í hálsmál ritstjórnarinnar

Reynir Traustason: Sérstakur fulltrúi Valhallar sendur til að anda ofan í hálsmál ritstjórnarinnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Svona gerir maður ekki

Orðið á götunni: Svona gerir maður ekki
Eyjan
Fyrir 1 viku
Fjármál ríkislögreglustjóra: Ítrekuð umframkeyrsla og hallarekstur – verktakagreiðslur hlaupa á milljörðum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna

Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna
Eyjan
Fyrir 1 viku
Reynir Traustason: Tók bara utan um stefnuvottinn og þakkaði honum fyrir að koma með bréfið
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Nú vaknar Vilhjálmur upp við áralangt sukk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Mogginn vill leiðrétta mannréttindabrot en bara „hóflega“

Svarthöfði skrifar: Mogginn vill leiðrétta mannréttindabrot en bara „hóflega“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sorg þeirra er okkar sorg
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Árvakur vill kaupa fjölmiðla Sýnar
Hide picture