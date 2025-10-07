fbpx
Þriðjudagur 07.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?

Svarthöfði
Þriðjudaginn 7. október 2025 11:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það getur verið erfitt að átta sig á því hvaða mál það eru sem skipta sköpum þegar kjósendur ganga að kjörborðinu. Oft getur það verið frammistaða sitjandi ríkisstjórnar sem veldur úrslitum. Þannig var það t.d. þegar Sjálfstæðismenn töpuðu Reykjavíkurborg 1978. Þá voru með mánaðarmillibili sveitastjórnar- og þingkosningar. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar var gríðarlega óvinsæl og til allrar óhamingju fyrir Birgi Ísleif Gunnarsson borgarstjóra Sjálfstæðismanna voru það sveitastjórnarkosningarnar sem komu fyrst. Kjósendur fengu útrás fyrir andúð sína á ríkisstjórninni þar og meirihlutinn í Reykjavík féll. Engu máli skipti þótt almennt væri litið svo á að meirihlutinn og borgarstjórinn hefði staðið sig með mikilli prýði.

En það geta líka verið mál sem snúa að sveitarfélögunum sjálfum sem ráða vali kjósenda. Það getur verið allt frá því að snúast um frambjóðendurna yfir í mál sem virðulegum og ábúðarfullum stjórnmálamönnum finnast hálfgerður tittlingaskítur.

Svo lengi sem Svarthöfði man eftir sér hafa leikskólamál verið bitbein. Árið 1990 vann Sjálfstæðisflokkurinn sögulegan sigur í borgarstjórnarkosningum og fékk yfir 60 prósent atkvæða. Fyrir þær kosningar lofaði Davíð Oddsson því að borgin myndi leysa leikskólavandann með einu pennastriki. Ekki með því að byggja fleiri leikskóla og ráða fleiri kennara (Svarthöfða minnir að í þá daga hafi það verið „fóstrur“ en ekki kennarar). Nei, heldur með því að draga úr eftirspurn eftir leikskólaplássi. Kosningaloforðið var að borgin myndi einfaldlega borga konum til að vera heima með börnin sín – kannski fyrsti vísir að borgaralaunum? Þetta loforð virkaði svo vel að flokkurinn vann sinn stærsta sigur fyrr og síðar. Svarthöfði er ekki sannfærður um að þessi nálgun myndi virka svona vel í dag en kannski alveg þess virði fyrir Sjálfstæðismenn að prófa. Eitthvað verða þeir að gera.

Síðan varð mikil stefnubreyting þegar R-listinn felldi Sjálfstæðisflokkinn af stalli í borginni 1994. Þá var farið af krafti í að byggja nýja leikskóla fremur en að senda konur aftur inn á heimilið. Svo virðist sem kjósendum hafi líkað þetta bærilega því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur vart séð til sólar í borginni síðan þá.

Nú er meirihlutinn í Reykjavík búinn að setja fram nýja stefnu í leikskólamálum, stefnu sem að sönnu kemur nokkuð á óvart, hið minnsta úr þeirri átt. Það á að stytta dvalartíma barna á leikskóla, búa til umfangsmikið og án efa flókið skráningarkerfi og, jú, hækka gjaldskrár fyrir heilsdagsvistun.

Þetta er nákvæmlega sú nálgun sem Sjálfstæðismenn í Kópavogi hafa farið. Þetta dregur úr kostnaði sveitarfélagsins við rekstur leikskóla m.a. vegna þess að í raun er um mikla hækkun leikskólagjalda að ræða. Svarthöfði sér ekki betur en að með þessu sé í raun verið að draga úr almannaþjónustu því að þeir sem vilja heilsdagsvistun fyrir börnin þurfa að borga miklu meira en núna og þeir sem ekki geta borgað svona miklu meira verða bara að draga úr eigin vinnutíma til að sinna börnunum sjálfir.

Á mannamáli mun þetta víst þýða að Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi er búinn að fínpússa stefnuna í Reykjavík frá 1990. En í stað þess að það eigi að borga konum fyrir að vera heima og passa börnin verða þær einfaldlega rukkaðar ef þær eru ekki heima að passa börnin. Ekki er lengur veifað gulrót heldur er það svipan sem blífur.

Svarthöfði hefði talið að Sjálfstæðismenn í Reykjavík myndu fagna því að meirihlutinn í borgarstjórn tekur upp stefnu Sjálfstæðismanna í Kópavogi en þá bregður svo við að Sjálfstæðismenn í borginni finna stefnunni í Kópavogi allt til foráttu – þ.e.a.s. þeir eru mjög hrifnir af stefnunni í Kópavogi þar sem Sjálfstæðismenn ráða en ekki í Reykjavík þar sem Sjálfstæðismenn ráða engu. Er ekki þarna komið gullið dæmi um að Sjálfstæðismenn hlýða öllu sem Davíð Oddsson segir, en það var einmitt Davíð sem var alltaf á móti öllu sem pólitískir andstæðingar lögðu til, jafnvel þótt hann væri í raun sammála því.

Já, hún er skrítin tík þessi pólitík. Svarthöfði veltir því fyrir sér hvernig kjósendur bregðast við. Hver er t.d. þessi Sjálfstæðisflokkur? Er það Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi sem vill reka konurnar aftur inn á heimilin með illu eða er það Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík sem var alsæll með Kópavogsmódelið alveg þangað til meirihlutinn í Reykjavík tók það upp og gerði að sínu?

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar

Pennar

Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?
Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?

Mest lesið

Vann yfir hundrað milljónir á skafmiða – Tveimur mánuðum síðar fékk hann kjaftshöggið sem hann þurfti
Segir þetta sanna ótrúlegt hugarfar Gylfa – Eigi nokkra milljarða en gerði allt til þess að afreka þetta
Segja undarlegt háttarlag Trump fara stigversnandi
Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa
Hlaut dóm í heimalandinu eftir að hann flutti til Íslands – „Ég vona að þið rotnið öll í helvíti“

Nýlegt

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
FKA konur áttu góðan dag með rektor HÍ
Tvær óvæntar stjörnur stálu senunni í fögnuði Víkinga – „Fuck it, blö-a mig í gang“
Bæjarstjóri Kópavogs bregst við harðri gagnrýni: Keypt niðurstaða í pólitískum leik?
Antonio Conte sendir smá pillu á Manchester United
Bennifer saman á ný á rauða dreglinum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið

Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað

Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál

Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli

Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
EyjanFastir pennar
06.09.2025

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði
EyjanFastir pennar
06.09.2025
Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir
EyjanFastir pennar
05.09.2025

Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla

Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla
EyjanFastir pennar
05.09.2025
Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk
EyjanFastir pennar
04.09.2025
Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar
EyjanFastir pennar
03.09.2025

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði
EyjanFastir pennar
02.09.2025

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna
EyjanFastir pennar
01.09.2025
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar
EyjanFastir pennar
31.08.2025
Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur