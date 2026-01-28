Hjörvar varpar fram kenningu um umdeilt útspil Arnars um helgina – „Held að hann sé að reyna að henda þessu frá sér“

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari vakti mikla athygli fyrir viðtal sem hann fór í við Fótbolta.net um helgina. Þetta var krufið í hlaðvarpsþættinum Dr. Football í gær.
Arnar sagði til að mynda í viðtalinu að hann vildi ekki ná árangri með þeim hætti sem Lars Lagerback og Heimir Hallgrímsson gerðu, en eins og flestir vita fór Ísland á EM 2016 og HM 2018.
Meira
Áhugaverð ummæli Arnars – Hefur ekki neinn áhuga á því að ná árangri með aðferðum Lars og Heimis
„Ég hef farið í marga hringi með þetta viðtal. Það er margt sem er mjög sérstakt í viðtalinu og ég væri helst til í að vera upp í háskóla núna með fullan sal af nemendum að ræða þetta. Ég er að reyna að átta mig á hvert hann er að fara,“ sagði Hjörvar Hafliðason í Dr. Football.
„Ég hef lofað mér því að móðgast ekki fyrir hönd annarra en þarna nánast móðgaðist ég fyrir hönd Heimis og Lars. Þarna skil ég ekki alveg hvað er í gangi. Eftir því sem ég hlustaði meira held ég að ég sé búinn að átta mig á hvað hann er að gera. Yfir landsliðinu, nú í 5-6 ár, hefur legið skuggi gullaldarliðsins. Þú hleypur ekkert undan þessu. Við erum sjúk í gullaldarkynslóðina. Ég held að hann sé að reyna að henda þessu frá sér.“
Þó Hjörvar segi þetta skilning sinn á útspili Arnars er hann ekki endilega sammála þessari nálgun. Sagði hann engan spá í tölfræði eða slíku ef árangur náist.
„Þá er enginn að fara að telja sendingar eða hvað við áttum margar sendingar milli lína eða eitthvað slíkt. Ég er ekki alveg að skilja minn mann þarna. Sagan er alltaf skrifuð af sigurvegaranum.“