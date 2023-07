Klippa af nýjustu stjörnu United hrauna yfir Maguire fer eins og eldur í sinu um heiminn – Fær það óþvegið af fyrrum knattspyrnumanni fyrir atvikið

Manchester United tapaði fyrir Borussia Dortmund í æfingaleik í Bandaríkjunum í nótt. Klippa af Andre Onana og Harry Maguire er þó það sem flestir eru að ræða eftir leik.

Leiknum lauk 3-2 fyrir Dortmund og skoruðu Diogo Dalot og Antony mörk United. Donyell Malen skoraði tvö mörk fyrir Dortmund en Youssoufa Moukoko eitt.

Harry Maguire var í byrjunarliði United og spilaði fyrsta klukkutímann en í stöðunni 2-1 fyrir Dortmund var Andre Onana, nýr markvörður United sem kom frá Inter í sumar, allt annað en sáttur við varnarleik hans þegar Dortmund komst í færi.

Óhætt er að segja að Onana hafi hraunað yfir Maguire, eins og sjá má á meðfylgjandi myndbandi.

André Onana is really enjoying playing with Harry Maguire 😭😭😭

Maguire hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarið. Hann er langt því frá vinsælasti leikmaður United á meðal stuðningsmanna og var fyrirliðabandið tekið af honum nýlega.

Fyrrum framherjinn Gabby Agbonlahor tók þó upp hanskann fyrir Maguire á Talksport.

„Harry Maguire gerði ekkert rangt. Hann sendi boltann á miðjumann sem gaf hann frá sér. Hann er auðvelt skotmark og mér líkar ekki við þetta frá Onana. Myndi hann gera þetta við Martinez eða Rashford?“

“I don’t like that from Onana!” ❌😡

“Maguire’s an easy target. He did nothing wrong. You’re not running after Martinez!”

Gabby Agbonlahor is NOT happy with Andre Onana shouting at Maguire in pre-season. pic.twitter.com/34UtDqqO6Y

— talkSPORT (@talkSPORT) July 31, 2023