Einkenni hjartaáfalls hjá konum eru oft öðruvísi en hjá körlum

Einkenni hjartveiki og hjartaáfalls eru almennt minna áberandi og koma í stigum. Þetta gerir að verkum að það er erfitt að átta sig á að um hjartaáfall er að ræða.
Í staðinn fyrir mikinn verk í miðjum brjóstkassanum, segja margar konur að þær hafi fundið fyrir óþægindum eða þrýstingi á brjóstkassann, oft lýst sem þyngslum, brunatilfinningu eða jafnvel meltingarvandræðum. Þetta getur leitt út í bakið (sérstaklega á milli herðarblaðanna), í kjálkann, hnakkann, axlirnar eða handleggina án þess að vera nokkru sinni tengt við hjartað.
Skyndileg andnauð, jafnvel í hvíld, er algengt merki sem og mikil og óútskýranleg þreyta sem getur staðið yfir dögum eða vikum saman áður en konan fær hjartaáfall.
Þess utan getur ógleði, uppköst, kaldsviti, svimi eða skyndilegur kvíði verið merki um yfirvofandi hjartaáfall.
Vísindamenn við University Medical Center Utrecht í Hollandi rannsökuðu málið og komust að þeirri niðurstöðu að einkenni hjartaáfalls séu oft eins hjá körlum og konum en að sum séu mun algengari hjá konum. Þetta eru andnauð, ógleði og uppköst og bak- eða magaverkir.
Rannsókn, sem American Heart Association gerði, syndi að 40% kvenna fá ekki venjulega brjóstverki þegar þær fá hjartaáfall. Hjá körlum er hlutfallið 20%.