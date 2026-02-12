fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Vonsvikinn með veganmáltíð í rándýru flugi – „Versta máltíð sem ég hef nokkurn tíma fengið“

Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 12:30

Farþegi Virgin Atlantic flugfarþeginn segir farir sínar ekki sléttar eftir flug frá Cancun í Mexíkó til Heathrow-flugvallar í London 14. janúar. Paul Booker, 55 ára, hafði notið tíu daga frís með vini sínum. Undir lok næstum tíu klukkustunda flugs var honum borinn morgunmatur, en Booker hafði valið vegan valkostinn. 

„Þetta er örugglega versta tilboðið sem ég hef nokkurn tíma fengið,“ sagði Booker  við Kennedy News.

Segist hann hafa fengið „aumkunarverða“ samloku með „mygluðu“ grænmeti, sem hann fullyrðir að hafi verið „versta máltíð“ sem hann hafi nokkurn tíma fengið.

Booker, sem hefur verið vegan í áratug fékk að sögn „þunnar ræmur“ af kúrbít og „rotna“ papriku sem var á milli tveggja brauðsneiða.

„Fyrsta hugsun mín var hversu lítið var í boxinu,; það var ekki fyrr en ég skoðaði samlokuna betur og sá ástand grænmetisins sem var á henni og ég fann bara fyrir viðbjóði, algjörum viðbjóði. Ég hef fengið vondan mat í flugi áður, en þetta var grín.“

Booker deildi mynd af samlokunni á samfélagsmiðlum með myndatextanum: „Þetta var aumkunarverða vegan-tilboð sem ég fékk,“ og tók fram að flugmiðinn hans hefði kostað yfir 800 dali eða rúmlega 830.000 kr.

Hann neitaði að borða þessa ólystugu samloku. „Það var engin leið að færi nálægt munninum á mér.“

Booker sýndi flugþjóni samlokuna, sem varð greinilega vandræðaleg og skipti henni út fyrir bolla af ávaxtasalati. „Hún horfði á samlokuna ig sagði: „Þetta er hræðilegt, þetta er alls ekki ásættanlegt,“ og sagði mér að hafa samband við Virgin þegar ég kæmi heim,“ sagði Booker.

Sem hann og gerði, hann sendi kvörtun til flugfélagsins, sem svarað var með yfirlýsingu:

„Við viljum aldrei valda viðskiptavinum okkar vonbrigðum, og þess vegna er það vonbrigði að heyra að herra Booker hafi verið óánægður með máltíðina sem framreidd var í flugi hans frá Cancun til London Heathrow. Allir viðskiptavinir, þar á meðal þeir sem hafa sérstakar mataræðiskröfur, ættu að fá mat sem uppfyllir okkar venjulega háu kröfur.“

Booker var boðið gjafabréf í bætur að verðmæti 136 dalir eða 16.600 kr., sem honum fannst ófullnægjandi.

„136 dalir eru ekki fara neitt í frí eða flug mmeð Virgin. Ég vildi bara fá viðurkenningu frá veitingateyminu þeirra um borð, og einhver almennileg greiðsla hefði verið fín. Eitthvað sem hefði fengið mér til að líða aðeins meira metinn.“

Hann fannst gjafabréfið sérstaklega móðgandi, þar sem hann lýsti því yfir að þeir hefðu getað gefið honum „500 pund og það væri ekki dropi í hafið fyrir þá.“

Booker leit á máltíð sína frá helvíti sem enn eitt dæmið um að flugfélög vanmeti farþega með mataræðistakmörkunum. „Vandamálið er að þegar maður er í flugi taka þeir aðeins takmarkað magn af mat með sér og svo taka þeir aðeins takmarkað magn af sérréttum. Ef þessi máltíð er ekki gæðaprófuð áður en hún er send um borð í flugvélina og maður er í 10.000 fetum í loftinu, þá hefur maður engan annan kost.“

