Varpar fram nýrri kenningu um ránið á Nancy Guthrie

Dóttir Nancy er bandaríska sjónvarpskonan Savannah Guthrie sem er einn af aðalstjórnendum þáttarins Today á sjónvarpsstöðinni NBC.
Hvarf Nancy hefur vakið mikinn óhug en flest bendir til þess að hún hafi verið numin á brott af heimili sínu aðfaranótt sunnudags um síðustu helgi.
Þegar hún skilaði sér ekki til kirkju á sunnudagsmorgun var farið að svipast um eftir henni og kom þá í ljós að hún var horfin. Ummerki á heimili hennar gáfu til kynna að brotist hefði verið inn og þá fundust blóðblettir úr Nancy á vettvangi.
Helsta vísbendingin í málinu hingað til virðist vera lausnargjaldsbréf sem sent var slúðurmiðlinum TMZ og tveimur staðbundnum sjónvarpsstöðvum. Í bréfinu voru sagðar vera upplýsingar sem aðeins „innherjar“ gætu vitað, auk kröfu um greiðslu upp á milljónir Bandaríkjadala í rafmyntinni Bitcoin.
Engar frekari upplýsingar hafa borist frá sendanda bréfsins og þá hafa engar sannanir borist um að Nancy sé á lífi.
Fyrrum FBI og CIA-fulltrúinn Tracy Walder segir við New York Post að hún telji líklegt að gerandinn eða gerendurnir hafi fylgst með daglegu lífi Nancy í einhvern tíma áður en látið var til skarar skríða.
Nancy hefur samkvæmt bandarískum fjölmiðlum þurft á aðstoð starfsfólks að halda þar sem hún hefur átt erfitt með gang. Mannræningjarnir virðast hafa vitað að hún var ein heima umrædda nótt.
Leit lögreglu hefur einkum beinst að nánasta umhverfi við heimili Nancy í Catalina Foothills, friðsælu úthverfi Tucson í Arizona. Walder telur hins vegar að leitað sé víðar á bak við tjöldin og bendir á að aðeins um klukkustundar akstur sé frá Tucson að landamærum Mexíkó. Segir hún að gerandinn gæti hafa haft allt að níu klukkustundir áður en tilkynnt var um hvarfið sem gefur nægan tíma til að ferðast langar leiðir.
Hún telur líklegt að bandarísk yfirvöld séu í samstarfi við nágrannaríki á borð við Kaliforníu og Nýju-Mexíkó, auk mexíkóskra yfirvalda.
Annar fyrrverandi FBI-fulltrúi, Michael Harrigan, segir að stafrænar rannsóknaraðferðir geti einnig skipt sköpum við rannsókn málsins. Hann bendir á að rannsakandi í málinu hafi sést bera skjalatösku frá fyrirtækinu Cellebrite sem sérhæfir sig í hugbúnaði til að sækja gögn úr farsímum og tölvum. Bendir Harrigan á að allir farsímar skilji eftir sig stafræn spor þegar þeir tengjast sendistöðvum farsímakerfa. Með því sé hægt að greina hvaða símar hafi verið á ákveðnu svæði á tilteknum tíma og í kjölfarið sé hægt að afla upplýsinga um eigendur þeirra með dómsúrskurðum.
Í fyrradag birtu börn Nancy, þar á meðal Savannah Guthrie, ákall til mannræningjans og báðu um sönnun þess að móðir þeirra væri á lífi. Yfirvöld segja að slíkar aðgerðir séu oft notaðar til að reyna að koma á samskiptum við gerendur.
Að sögn Harrigans er helsta forgangsverkefni lögreglu á þessu stigi að vernda líf og heilsu fórnarlambsins og fá staðfestingu á að það sé á lífi áður en ráðist er í handtökur eða formlegar yfirheyrslur, enda geti slíkar aðgerðir dregið úr samstarfsvilja grunaðra.