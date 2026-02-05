Barnaverndarstarfsmaður á fertugsaldri skráði sig til náms og þóttist vera 16 ára – „Hún er skrímsli“

Hin 34 ára gamla Shelby Hewitt hefur játað á sig svik, brot í opinberu starfi og skjalafölsun eftir að hún þóttist vera unglingur og gekk sem slíkur í gagnfræðaskóla í Boston.
„Þetta gerir mér erfitt fyrir að treysta fólki og fær mig til að hugsa er þessi manneskja bara önnur Shelby,“ segir fyrrum nemandi við Burke-gagnfræðaskólann, Janelle Lamons, sem vingaðist við Hewitt í þeirri trú að þær væru jafnaldrar.
„Ég held að margir nemendur muni áfram upplifa sig svikna, jafnvel þó að þetta hafi gerst fyrir þremur árum, þeir munu aldrei gleyma hvernig þeim leið þegar þetta komst upp.“
Hewitt er menntuð sem félagsfræðingur og þó að hún hafi játað sök og gengist undir dómsátt hefur hún ekki gefið upp hvers vegna hún ákvað árið 2022 að þykjast vera 16 ára gömul svo hún gæti sótt skóla sem unglingur. Frá árinu 2022 til 2023 gekk hún í þrjá skóla undir tveimur ólíkum nöfnum. Hún falsaði ýmis gögn til að selja lygina og þóttist jafnvel glíma við sérþarfir og sótti sér meðferð hjá átröskunarteymi þótt hún glímdi ekki við slíkan sjúkdóm. Á þessum tíma vingaðist hún við aðra unglinga á aldrinum 13-16 og sagði þeim að hún væri fósturbarn. Þessi börn trúðu Hewitt og töldu hana vera vin sinn. Hewitt var virk í félagslífi skólanna og æfði meðal annars körfubolta á þessum tíma.
Lögmaður hennar segir hana glíma við andleg veikindi og vegna þeirra hafi hún haft skerta dómsgreind. Hewitt fékk skilorðsbundna refsingu vegna brota sinna en Lamons og móðir hennar segja það móðgun við þolendur hennar.
„Þetta er móðgun – hún er skrímsli. Við þurfum að taka höndum saman og finna betri lausn til að tryggja að svona gerist ekki aftur og til að tryggja öryggi barnanna.“
Hewitt hefur eins samþykkt að starfa aldrei aftur sem félagsfræðingur og halda sig burtu frá öllum barnaskólum í Boston. Lögmaður hennar segir hana glíma við persónuleikaröskun sem hefur áhrif á ákvarðanir hennar.
Málið hefur vakið gífurlega athygli frá því að það kom þar sem að samhliða blekkingarleiknum starfaði Hewitt í fullu starfi hjá barnavernd Massachusetts. Yfirvöld hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir vikið, enda á fólk bágt með að skilja hvernig það hafi farið framhjá barnavernd að einn félagsfræðingur þeirra var ekki að sinna vinnu sinni heldur þykjast vera unglingur. Bent hefur verið á að barnavernd skorti yfirsýn þar sem þær fjölskyldur sem barnaverndafulltrúar eiga að vera að sinna eru ólíklegar til að kvarta undan því þegar fulltrúarnir láta ekki sjá sig. Það réttlæti þó ekkert þar sem skylda barnaverndar er að gæta hagsmuna barna, og þau börn sem Hewitt átti að sinna hafi líklega mátt sitja á hakanum með tilheyrandi tjóni.