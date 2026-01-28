fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn

Pressan
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 06:30

Michael Leon og Brenda Joyce Leon.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dauðsfall konu í Kaliforníu, sem í rúman áratug var talin hafa svipt sig lífi, er nú rannsakað sem manndráp.

Saksóknarar í Contra Costa-sýslu tilkynntu á föstudag um handtöku Michaels Anthony Leon, 66 ára, vegna dauða eiginkonu hans, Brenda Joyce Leon, árið 2015.

Brenda Leon, sem var 52 ára, fannst látin af völdum skotsárs á heimili hjónanna í Antioch þann 28. september 2015. Við hlið hennar fannst það sem virtist vera sjálfsvígsbréf og komust yfirvöld þá að þeirri niðurstöðu að hún hefði svipt sig lífi.

Í fréttum bandarískra fjölmiðla kemur fram að tvær uppkomnar dætur hjónanna hefðu aldrei samþykkt þá niðurstöðu að um sjálfsvíg hefði verið að ræða. Héldu þær því fram að móðir þeirra hefði ekki glímt við sjálfsvígshugsanir.

Árið 2021 lögðu þær fram stefnu gegn ónafngreindum manni, skráðum sem „John Doe“ í stefnunni, þar sem því var haldið fram að morðinginn hefði falsað sjálfsvígsbréf og átt við staðinn þar sem Brenda fannst látinn.

Nú er komið á daginn að hinn ónafngreindi maður er faðir þeirra og eiginmaður Brendu, en þau voru gift í 33 ár áður en Brenda lést.

Deild innan lögreglu sem rannsakar svokölluð köld sakamál segir að ný „stafræn sönnunargögn“ hafi litið dagsins ljós fyrir skemmstu og þau bendi til þess að ekki hafi verið um sjálfsvíg að ræða. Lögregla hefur haldið spilunum þétt að sér við rannsókn málsins undanfarnar vikur og er margt á huldu varðandi málið.

Dæturnar eru þó sannfærðar um hvað gerðist þennan örlagaríka dag árið 2015.

„Við ætlum ekki að hætta fyrr en þessi maður, sem ég skammast mín fyrir að kalla föður minn, situr bak við lás og slá,“ sagði önnur systranna, Monica Tagas, í samtali við San Francisco Chronicle á dögunum.

Michael, sem eitt sinn bauð sig fram í embætti borgarstjóra Antioch, en án árangurs, er í haldi lögreglu grunaður um manndráp.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð
Pressan
Í gær
Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert
Pressan
Í gær
Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar
Pressan
Í gær
Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk

Mest lesið

Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

Nýlegt

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns
Fullyrt að þetta sé upphæðin sem fari í Hafnarfjörðinn eftir söluna á Sigurði
Forseti Barcelona steinhissa
Pressan
Í gær
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Pressan
Í gær

Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna

Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna
Pressan
Í gær
Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Í gær
Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Í gær

Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram

Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram
Pressan
Í gær

Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin

Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin
Pressan
Í gær
Meira að segja hægrimönnum misboðið eftir að ICE skaut mann til bana um helgina – „Hvernig hefðum við brugðist við?“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi

Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dánartíðni af völdum krabbameina hjá yngra fólki fækkar – með einni undantekningu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Játning í spjallþætti endaði með harmleik – Upplifði djúpa skömm
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ótrúleg saga alræmda bankaræningjans sem faldi sig fyrir allra augum í 20 ár – Strauk úr fangelsi, gekkst undir hnífinn og sneri sér að tónlist

Ótrúleg saga alræmda bankaræningjans sem faldi sig fyrir allra augum í 20 ár – Strauk úr fangelsi, gekkst undir hnífinn og sneri sér að tónlist
Pressan
Fyrir 2 dögum

Glæpakvendi afhjúpað? – Grunuð um að eitra fyrir þremur börnum sínum á þakkargjörðardeginum

Glæpakvendi afhjúpað? – Grunuð um að eitra fyrir þremur börnum sínum á þakkargjörðardeginum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrum Harvard-doktor telur sig hafa fundið staðsetningu guðs í alheiminum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Viðurkennir að hjónabandið er stöðug vinna
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hvað varð um Hillside-kyrkjarana? – Myrtu 10 ungar konur og ollu miklum ótta í Englaborginni

Hvað varð um Hillside-kyrkjarana? – Myrtu 10 ungar konur og ollu miklum ótta í Englaborginni
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tannburstun og tannþráður – Skiptir máli hvort er gert á undan?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum

Slátrari sökuð um að hafa myrt kærustu sína, hlutað niður lík hennar og svo grafið það í bakgarðinum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 

Birti ógnvekjandi myndband af afskiptum ICE – „Við munum koma aftur og ná allri fjölskyldunni þinni“ 
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Pressan
Fyrir 4 dögum

Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu

Útivistarfyrirtæki stefnir dragdrottningu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Pressan
Fyrir 5 dögum

Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði

Kaup á farsíma eftir auglýsingu á Facebook enduðu með morði
Pressan
Fyrir 5 dögum

Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn

Mafíósi segist sannfærður um að Marilyn Monroe hafi verið myrt því hún ætlaði að afhjúpa valdamikla menn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út