Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn

Saksóknarar í Contra Costa-sýslu tilkynntu á föstudag um handtöku Michaels Anthony Leon, 66 ára, vegna dauða eiginkonu hans, Brenda Joyce Leon, árið 2015.
Brenda Leon, sem var 52 ára, fannst látin af völdum skotsárs á heimili hjónanna í Antioch þann 28. september 2015. Við hlið hennar fannst það sem virtist vera sjálfsvígsbréf og komust yfirvöld þá að þeirri niðurstöðu að hún hefði svipt sig lífi.
Í fréttum bandarískra fjölmiðla kemur fram að tvær uppkomnar dætur hjónanna hefðu aldrei samþykkt þá niðurstöðu að um sjálfsvíg hefði verið að ræða. Héldu þær því fram að móðir þeirra hefði ekki glímt við sjálfsvígshugsanir.
Árið 2021 lögðu þær fram stefnu gegn ónafngreindum manni, skráðum sem „John Doe“ í stefnunni, þar sem því var haldið fram að morðinginn hefði falsað sjálfsvígsbréf og átt við staðinn þar sem Brenda fannst látinn.
Nú er komið á daginn að hinn ónafngreindi maður er faðir þeirra og eiginmaður Brendu, en þau voru gift í 33 ár áður en Brenda lést.
Deild innan lögreglu sem rannsakar svokölluð köld sakamál segir að ný „stafræn sönnunargögn“ hafi litið dagsins ljós fyrir skemmstu og þau bendi til þess að ekki hafi verið um sjálfsvíg að ræða. Lögregla hefur haldið spilunum þétt að sér við rannsókn málsins undanfarnar vikur og er margt á huldu varðandi málið.
Dæturnar eru þó sannfærðar um hvað gerðist þennan örlagaríka dag árið 2015.
„Við ætlum ekki að hætta fyrr en þessi maður, sem ég skammast mín fyrir að kalla föður minn, situr bak við lás og slá,“ sagði önnur systranna, Monica Tagas, í samtali við San Francisco Chronicle á dögunum.
Michael, sem eitt sinn bauð sig fram í embætti borgarstjóra Antioch, en án árangurs, er í haldi lögreglu grunaður um manndráp.