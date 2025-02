Eru flugsæti á tveimur hæðum framtíðin? – Netverjar hafa þetta að segja

Lítið fótarými og þrengsli í flugvélum voru hvatinn að hugmynd sprotafyrirtækisins Chaise Lounge, sem er með aðsetur í Madríd á Spáni, og hefur opinberað að fyrirtækið sé að vinna með evrópska Airbus að því að prófa tveggja hæða sætaraðir fyrir farþegaflug.

Til að hámarka plássið er hugmyndin sú að sætaraðir eru til skiptis á tveimur hæðum. Farþegar í hvorri röð geta því hallað sæti sínu aftur án þess að valda þeim sem situr fyrir aftan þá óþægindum. Farþegar á neðri hæð hafa síðan meira fótapláss til að teygja úr sér.

Margir netverjar hafa þó bent á óhjákvæmilegan hönnunargalla, sem þeir kalla prumpsvæðið.

Farþegar í neðri flugsætum eru einfaldlega í beinni „skotlínu“ farþegans fyrir framan/ofan.

Alejandro Núñez Vicente, forstjóri og stofnandi Chaise Longue, fagnar þó hugmyndinni og vonast til að hefðbundin flugvélasæti muni víkja fyrir tveggja hæða sætum.

„Þetta er upphaf nýs tímabils í atvinnuflugi, svo ég vona að þú sért jafn spenntur og við með þessa tilkynningu og að þú getir fljótlega ferðast um himininn í þægilegri, rúmgóðri og tveggja hæða sæti.“

Aðspurður um áhyggjur yfir freti farþega í hærri röðum sagði Vicente: „Með skynsemi og þroska ættirðu að geta fundið svarið þitt. Prump fer almennt ekki í gegnum fasta hluti eins og sætispúða, sætishlífar og plastskeljar.“

An overview of the new double decked economy class concept seat

[📹 Aircraft Interiors Expo]pic.twitter.com/lKRtGBaCTV

— Massimo (@Rainmaker1973) June 4, 2024