Vinsæli hlaðvarpsstjórnandinn skellti upp úr þegar Trump reyndi að útskýra hvernig kosningum 2020 var stolið

Joe Rogan er tvímælalaust einn vinsælasti hlaðvarpsstjórnandi í heimi, þó hann sé samtímis umdeildur. Því kemur ekki á óvart að forsetaframbjóðandinn Donald Trump mætti í langt viðtal til hans. Rogan veigraði sér þó ekki við að spyrja ágengra spurninga og hafði ekki fyrir því að halda aftur að hlátrinum ef svarið var út í hött.

Trump hefur lengi haldið því fram að hann hafi réttilega verið endurkjörinn forseti árið 2020. Hins vegar hafi demókratar og frambjóðandi þeirra, Joe Biden, stolið kosningunum og þar með svikið kjósendur. Yfirlýsingar Trump um þetta urðu svo til þess að áhlaup var gert á þinghús Bandaríkjanna í janúar árið 2021, en þar freistuðu stuðningsmenn þess að koma í veg fyrir að kjör Biden yrði staðfest. Trump verður tíðrætt um þetta meinta kosningasvindl og fór að sjálfsögðu að ræða það við Rogan. Rogan ákvað þó að spyrja nákvæmlega hvernig kosningunum var stolið.

Trump kom með eftirfarandi svar: „Ég vann með, eða ég tapaði með, eða ég tapaði sko ekki.“

Þetta skýra svar varð til þess að Rogan fór að hlæja, en Trump hélt áfram:

„Þau segja að ég hafi tapað Joe, þau segja að ég hafi tapað með 22 þúsund atkvæðum. Það er eins einn, einn tíundi úr prósenti, minna en það. Það er pínulítill munur. Tuttugu og tvö þúsund atkvæði sem dreifðust yfir þennan tíma.“

Og áfram hélt hann:

„51 leyniþjónustumaður lugu, þeir lugu, þeir vita að Hunter átti þetta, þetta kom frá rúminu hans. Þau segja að Rússarnir hafi gert þetta, Rússarnir, Rússarnir, Rússarnir. Þetta var Rússa-svindl.“

I won.

I lost.

I didn’t lose.

They say I lost.

Rogan: Hahaha.

This is fucking madness.pic.twitter.com/5D6BDRAhk4

