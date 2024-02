Harðneitar að flytja þó glæsihýsið sé á barmi þess að hrynja í sjóinn

Eins og meðfylgjandi myndband gefur til kynna stendur húsið beinlínis á bjargsins brún eftir að jarðvegur rétt við það gaf sig á dögunum. Skriðuföll hafa orðið á þessu svæði og víðar í suðurhluta Kaliforníu í kjölfar mikilla rigninga í vetur.

Alls eru þrjú hús á hættusvæði en yfirvöld telja þó ekki að brýn hætta steðji að húsunum þó myndirnar gefi kannski annað til kynna.

„Húsið er í fínu lagi. Borgin er sammála því að engar skemmdir hafi orðið á undirstöðunum,“ segir Bruggeman í samtali við KCAL. Húsið hans er metið á 15 milljónir Bandaríkjadala, um tvo milljarða króna.

Kyle Tourjé, framkvæmdastjóri hjá verktakafyrirtækinu Alpha Structural í Los Angeles, segir í samtali við The Washington Post að fara þurfi í talsverðar framkvæmdir til að tryggja það að húsin haldist á sínum stað.

🚨🇺🇸 $16 MILLION CALIFORNIA MANSION ABOUT TO FALL OFF A CLIFF INTO THE OCEAN pic.twitter.com/iVL7NE4C7w

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 13, 2024