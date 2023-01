Ásakanirnar eða maðurinn sjálfur á sandi byggð? – Andrew Tate neitar sök og sakar rúmensk yfirvöld um að ræna eigum hans

Hinn umdeildi Andrew Tate segir að hann njóti ekki réttlætis í Rúmeníu og að ásakanir um að hann hafi stundað mansal séu byggðar á sandi.

Andrew, bróðir hans Tristan og tvær rúmenskar konur hafa verið íhaldi lögreglunnar á Rúmeníu síðan þan 29. desember á meðan verið er að rannsaka ásakanir um að þau hafi misnotað konur í glæpsamlegum tilgangi.

Saksóknarar í Rúmeníu hafa sagt að bræðurnir hafi orðið sér úti um þolendur með því að tæla þær með fölskum loforðum um ástarsambönd eða hjónaband. Þeir hafi svo fært þolendur sína á eign í jaðri Búkarest og ógnað þeim og beitt líkamlegu ofbeldi til að misnota þær kynferðislega með því að neyða þær til að framleiða klámfengið efni fyrir samfélagsmiðla. Bræðurnir hafi svo hirt ágóðan af sölu myndbandanna.

Eins er því haldið fram að Andrew hafi nauðgað einni konunni í mars á síðasta ári.

Andrew neitar sök. Hann sagði við blaðamenn þegar hann var færður til fyirheyrslu að málið gegn honum sé byggt á sandi og ekkert hæft í ásökununum. „Auðvitað er þetta óréttlátt, það er ekkert réttlæti í Rúmeníu, því miður.“

Hann neitaði því jafnframt að hafa meitt konur og heldur því fram að yfirvöld í Rúmeníu séu að spila þennan leik til að ræna hann dýrum bílum sínum og til að ræna penigum hans. „Þess vegna er ég í fangelsi“

Saksóknarar hafa þó bent á að eigur Andrew hafi verið haldlagðar til að koma í veg fyrir þeim verði komið í skjól eða seldar.

Andrew Tate er helst frægur fyrir kvenfyrirlitningu, en ummæli hans í garð kvenna hafa valdið því að hann hefur verið bannaður á öllum helstu samfélagsmiðlum, þó svo nýlega hafi hann aftur fengið aðgang að Twitter.

Hefur málið gegn honum sem nú er til rannsóknar vakið mikla athygli og margir fjölmiðlar keppast nú um að komast til botns í málinu.

BAFTA-verðlauna blaðamaðurinn Paul Kenyon og er nú staddur í Búkarest til að rannsaka Andrew og af færslum hans á samfélagsmiðlum að dæma gæti raunin verið sú að auðæfi og viðskiptaveldi Andrews sé í raun það sem er á sandi byggt.

A week investigating Andrew Tate in Bucharest and it seems he’s an imposter. His home; a Norman Bates inspired meat factory (see pic), his chain of casinos;fictitious, his web-cam empire; two girls in a Brookside-style semi. Still trying to follow the money! pic.twitter.com/7WiVLCKFlA

— paul kenyon (@paulkenyonTV) January 23, 2023