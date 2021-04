Pentagon staðfestir að myndband af fljúgandi furðuhlut sé ósvikið

Jeremy Corbells, sem er áhugamaður um fljúgandi furðuhluti, komst yfir upptökuna og nú hefur Pentagon staðfest að upptakan sé ósvikin. Corbells er sannfærður um að það séu geimför vitsmunavera frá öðrum plánetum sem sjást á upptökunni.

En á tímum eins og nú eru þar sem lygafréttir eru algengar og auðvelt er að eiga við myndefni og breyta því er auðvelt að hafa efasemdir um uppruna upptökunnar. En Susan Gough, talskona Pentagon, tók af allan vafa nýlega þegar hún staðfesti að liðsmenn sjóhersins hefðu tekið þessar myndir. Globalnews skýrir frá þessu.

Í Twitterfærslunni hér fyrir neðan er hægt að sjá myndbandið.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

pic.twitter.com/58CXZ1ljAF

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021