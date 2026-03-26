Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“

Stefán Einar skrifar færslu á Facebook en tilefnið er hörð viðbrögð við fréttaflutningi Morgunblaðsins í gær um að Hamas-liðar hefðu verið að verki þegar ráðist var á tvo Íslendinga undir Höfðatorgi á dögunum.
Hafði Mogginn þetta eftir ónefndum heimildarmönnum innan lögreglunnar sem jafnframt greindu frá því að sumir sakborninganna væru á skrá Interpol yfir grunaða hryðjuverkamenn.
Í yfirlýsingu sem lögreglan sendi frá sér í gær kom fram að ekkert benti til þess að þeir sem handteknir voru hefðu tengsl við Hamas. Þá væri það rangt að í hópnum væru einstaklingar sem væru á lista alþjóðalögreglunnar yfir grunaða hryðjuverkamenn.
Í frétt sem Morgunblaðið birti svo í morgun greip blaðið til varna og sagði að upplýsingarnar sem lágu til grundvallar fréttinni hefðu verið fengnar frá fleiri en einum heimildarmanni innan lögreglu.
„Heimildarmennirnir eru trúverðugir, starfandi lögreglumenn sem vísuðu til myndefnisins og sögðu það benda til umræddra tengsla og að lögregla kannaði þau. Morgunblaðið ráðfærði sig við heimildarmennina um efnistök áður en fréttin var birt og þeir staðfestu hana,“ segir í frétt blaðsins.
Sjá einnig: Morgunblaðið stendur fast á sínu:„Heimildarmennirnir eru trúverðugir“
Stefán Einar mætti í viðtal í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær þar sem hann sagði að Morgunblaðið hefði fast land undir fótum þrátt fyrir yfirlýsingu lögreglu. Hann deilir viðtalinu á Facebook-síðu sinni og segir jafnframt:
„Svo virðist vera sem Lögreglustjórinn í Reykjavík sé farinn á taugum. Það er vont eða verra en það þegar yfirmaður löggæslumála getur ekki staðið í lappirnar og með sannleikanum. Hún er lögreglustjóri sem á að starfa í þágu Íslendinga en ekki glæpahyskis sem hingað kemur til þess að hrella friðsamt samfélag,“ segir hann í færslu sinni og gagnrýnir síðan einstök viðbrögð nafntogaðra einstaklinga í þjóðfélaginu.
„Og auðvitað var eins og við manninn mælt í aðstæðum gærdagsins að flautaþyrlar á borð við Bubba Morthens og Sigmund Erni Rúnarsson (þingnaut Þýska stálsins) sem strax reyna að grafa undan síðasta alvöru fjölmiðlinum á Íslandi sem segir frá meðan aðrir þegja. Framganga þeirra er lítilmótleg og í anda þeirra þöggunartilburða þar sem hagsmunir Íslendinga eru blygðunarlaust fyrir borð bornir. Það er ástæða fyrir því að Morgunblaðið er 113 ára gamalt og mun enn standa styrkum fótum eftir að úrtöluraddirnar verða löngu þagnaðar.“
Sjá einnig: Forsíðufrétt Morgunblaðsins um árásina á Höfðatorgi vekur hörð viðbrögð – „Kjaftasaga, hreinn og klár uppspuni“
Stefán Einar lenti einmitt í orðaskaki við Bubba á Facebook-síðu þess síðarnefnda í gær eftir að Bubbi gagnrýndi fréttaflutning blaðsins.
„Morgunblaðið virðist hafa sagt ósatt með frétt sína um að Hamas-liðar hafi verið að verki í ofbeldismáli sem þeir hafa flutt fréttir af og lögreglan kannast ekki við [að] það sé nokkur fótur fyrir þessari frétt. Þetta er ömurleg fréttafölsun ef þetta er þannig farið,“ sagði Bubbi meðal annars.
Stefán Einar svaraði af hörku og sagði:
„Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast. Nýta öll tækifæri til að sparka í Morgunblaðið milli þess sem þú mígur utan í það til að auglýsa tónleika og önnur umsvif sem þú matar krókinn á. Af hverju í ósköpunum andar þú ekki með nefinu og reynir einu sinni, þótt ekki væri nema það, að átta þig á aðstæðum. Auðvitað eru þetta bara kórdrengir sem murkuðu líftóruna úr manninum í bílakjallaranum. Þeim sama bílakjallara og konur eru nú varaðar við að fara um af ótta við þessi sömu dusilmenni.“