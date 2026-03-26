Morgunblaðið stendur fast á sínu: „Heimildarmennirnir eru trúverðugir“

Þar var greint frá því að hluti þeirra manna sem handteknir voru á Höfðatorgi eftir alvarlega líkamsárás væru grunaðir um að tengjast vígasamtökum Hamas.
Hafði Mogginn þetta eftir ónefndum heimildarmönnum innan lögreglunnar sem jafnframt greindu frá því að sumir sakborninganna væru á skrá Interpol yfir grunaða hryðjuverkamenn.
Í yfirlýsingu sem lögreglan sendi frá sér kom fram að ekkert benti til þess að þeir sem handteknir voru hefðu tengsl við Hamas. Þá væri það rangt að í hópnum væru einstaklingar sem væru á lista alþjóðalögreglunnar yfir grunaða hryðjuverkamenn.
Morgunblaðið var gagnrýnt harðlega í gær, meðal annars á Alþingi þar sem hann talaði um að blaðamennska blaðsins væri „stórhættuleg“.
Í frétt Morgunblaðsins í dag kemur fram að upplýsingarnar sem lágu til grundvallar fréttinni hafi verið fengnar frá fleiri en einum heimildarmanni innan lögreglu.
„Heimildarmennirnir eru trúverðugir, starfandi lögreglumenn sem vísuðu til myndefnisins og sögðu það benda til umræddra tengsla og að lögregla kannaði þau. Morgunblaðið ráðfærði sig við heimildarmennina um efnistök áður en fréttin var birt og þeir staðfestu hana,“ segir í frétt blaðsins.
Þá segir að nokkrir aðrir lögreglumenn hefðu nálgast blaðið eftir að yfirlýsing lögreglu barst og furðað sig á henni. Hún væri ekki í samræmi við upplýsingar innan lögreglu. Þá segir í frétt blaðsins að leitað hafi verið eftir frekari viðbrögðum innan lögreglunnar en þar hafi hver vísað á annan.