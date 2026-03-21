fbpx
Laugardagur 21.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hafnarfjarðarbær krafinn um háa fjárhæð vegna skemmda á húsnæði fyrir hælisleitendur – Engin samþykkt kjörinna fulltrúa finnst

Jakob Snævar Ólafsson
Laugardaginn 21. mars 2026 14:30

Kröfurnar snúa að bótum vegna skemmda á tveimur gistiheimilum sem standa hlið við hlið að Norðurhellu 15 og 17. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hafnarfjarðarbær hefur verið krafinn um samtals um 183 milljónir króna vegna skemmda á tveimur fasteignum, sem standa hlið við hlið í bænum, sem teknar voru á leigu til að hýsa umsækjendur um alþjóðlega vernd. Um tvö aðskilin mál er þó að ræða en í öðru þeirra hefur bænum verið stefnt og bæjarlögmaður hefur upplýst bæjarráð um að engin gögn finnist í fórum bæjarins um að kjörnir fulltrúar hafi samþykkt að bærinn tæki við því að greiða leiguna fyrir húsnæðið.

Þetta kemur fram í minnisblaði bæjarlögmanns sem var tekið saman fyrir fund bæjarráðs og er birt með fundargerð fundarins. Í minnisblaðinu er samantekt um  dómsmál sem bærinn á í en bæjarlögmaður segir í upphafi minnisblaðsins að engin almenn regla sé um hvort og þá hvaða dómsmál eða dómar skuli lagðir fram í bæjarráði til kynningar. Í raun hafi það sjaldan eða aldrei verið gert áður en hann tók við embættinu en hann hafi talið rétt að þau mál sem sérstaklega varði ákvarðanir bæjarráðs eða mál sem gerð sé grein fyrir í lögfræðibréfi með ársreikningi bæjarins séu gerð skil í bæjarráði. Í ljósi umræðu í bæjarstjórn þá óski hann eftir því að umrædd mál verði lögð fram til kynningar og upplýsingar í bæjarráði.

Bætur og engin samþykkt

Fyrsta málið sem nefnt er í minnisblaðinu varðar fasteign að Norðurhellu 17 sem er 907 fermetrar og.  skráð sem gistiheimili en eignin var tekin á leigu til að hýsa umsækjendur um alþjóðlega vernd.

Í minnisblaðinu segir að leigusali hafi stefnt Hafnarfjarðarbæ í lok árs 2025 og gert kröfu um bætur vegna skemmda á húsnæðinu. Kröfufjárhæð í stefnu sé um 103 milljónir króna. Aðdragandi málsins hafi verið sá að Útlendingastofnun hafi tekið húsnæðið á leigu árið 2019 fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Hafnarfjarðarbær hafi tekið yfir leigusamninginn 31. ágúst 2020.

Hins vegar finnist engin samþykkt í gögnum sveitarfélagsins fyrir þeirri ákvörðun að undirrita leigusamninginn og um leið að samþykkja þá skuldbindingu sem hafi falist í að taka hann yfir en fyrrverandi sviðsstjóri fjölskyldu- og barnamálasviðs hafi undirritað leigusamninginn. Sveitarfélagið hafi haldið því fram að endanleg ábyrgð á kostnaði vegna skemmda á húsnæðinu liggi hjá Vinnumálastofnun á grundvelli þjónustusamnings um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd, milli stofnunarinnar og Hafnarfjarðarbæjar. Með bréfi til bæjarstjóra dagsettu 30. september 2025 hafi Vinnumálastofnun hafnað ábyrgð í málinu.

Segir að lokum að dómari í málinu leggi mikla áherslu á að málsaðilar komist að samkomulagi um bætur.

Fram kemur einnig í minnisblaðinu að bærinn hafi einnig verið krafinn um bætur vegna skemmda á næsta húsi við hliðina, Norðurhellu 15 en það er einnig gistiheimili, 785 fermetrar að stærð. Bæjarlögmaður segir það mál samhljóða málinu vegna Norðurhellu 17 og því ljóst að bæði málin snúast um skemmdir á leiguhúsnæði fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Málið vegna Norðurhellu 15 hefur hins vegar ekki farið fyrir dómstóla. Segir í minnisblaðinu að óformleg krafa sé komin frá leigusala vegna skemmdanna. Kröfufjárhæð nemi allt að 80 milljónum króna. Viðræður séu í gangi um lausn málsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hafnarfjarðarbær krafinn um háa fjárhæð vegna skemmda á húsnæði fyrir hælisleitendur – Engin samþykkt kjörinna fulltrúa finnst
Fréttir
Í gær

Ráðherrar settu Verk og vit

Ráðherrar settu Verk og vit
Fréttir
Í gær

Lögreglan hafnar „nornaveiðum" gegn veiðimönnum – „Hér gildir því að vera ekki að hlaupa eftir sögusögnum"

Lögreglan hafnar „nornaveiðum“ gegn veiðimönnum – „Hér gildir því að vera ekki að hlaupa eftir sögusögnum“
Fréttir
Í gær

Yfirlýsing Fóðurblöndunnar um vinnuslysið í morgun – Þrír slösuðust, þar af einn alvarlega

Yfirlýsing Fóðurblöndunnar um vinnuslysið í morgun – Þrír slösuðust, þar af einn alvarlega
Fréttir
Í gær

Akureyringur sem gekk við hækju átti sér einskis ills von þar til lögreglan fór mannavillt

Akureyringur sem gekk við hækju átti sér einskis ills von þar til lögreglan fór mannavillt
Fréttir
Í gær

Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu

Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu
Fréttir
Í gær

Heilahimnubólga breiðist út á Englandi: „Veikindin tóku hana frá okkur á 12 tímum"

Heilahimnubólga breiðist út á Englandi: „Veikindin tóku hana frá okkur á 12 tímum“
Fréttir
Í gær

Áætlunarakstur Strætó hættir í einu hverfi í Hafnarfirði – Samfylkingin segir ákvörðunina afdrifaríka

Áætlunarakstur Strætó hættir í einu hverfi í Hafnarfirði – Samfylkingin segir ákvörðunina afdrifaríka
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE

Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing

Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði

Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur"

Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf

Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
