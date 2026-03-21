Hafnarfjarðarbær krafinn um háa fjárhæð vegna skemmda á húsnæði fyrir hælisleitendur – Engin samþykkt kjörinna fulltrúa finnst

Hafnarfjarðarbær hefur verið krafinn um samtals um 183 milljónir króna vegna skemmda á tveimur fasteignum, sem standa hlið við hlið í bænum, sem teknar voru á leigu til að hýsa umsækjendur um alþjóðlega vernd. Um tvö aðskilin mál er þó að ræða en í öðru þeirra hefur bænum verið stefnt og bæjarlögmaður hefur upplýst bæjarráð um að engin gögn finnist í fórum bæjarins um að kjörnir fulltrúar hafi samþykkt að bærinn tæki við því að greiða leiguna fyrir húsnæðið.
Þetta kemur fram í minnisblaði bæjarlögmanns sem var tekið saman fyrir fund bæjarráðs og er birt með fundargerð fundarins. Í minnisblaðinu er samantekt um dómsmál sem bærinn á í en bæjarlögmaður segir í upphafi minnisblaðsins að engin almenn regla sé um hvort og þá hvaða dómsmál eða dómar skuli lagðir fram í bæjarráði til kynningar. Í raun hafi það sjaldan eða aldrei verið gert áður en hann tók við embættinu en hann hafi talið rétt að þau mál sem sérstaklega varði ákvarðanir bæjarráðs eða mál sem gerð sé grein fyrir í lögfræðibréfi með ársreikningi bæjarins séu gerð skil í bæjarráði. Í ljósi umræðu í bæjarstjórn þá óski hann eftir því að umrædd mál verði lögð fram til kynningar og upplýsingar í bæjarráði.
Fyrsta málið sem nefnt er í minnisblaðinu varðar fasteign að Norðurhellu 17 sem er 907 fermetrar og. skráð sem gistiheimili en eignin var tekin á leigu til að hýsa umsækjendur um alþjóðlega vernd.
Í minnisblaðinu segir að leigusali hafi stefnt Hafnarfjarðarbæ í lok árs 2025 og gert kröfu um bætur vegna skemmda á húsnæðinu. Kröfufjárhæð í stefnu sé um 103 milljónir króna. Aðdragandi málsins hafi verið sá að Útlendingastofnun hafi tekið húsnæðið á leigu árið 2019 fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Hafnarfjarðarbær hafi tekið yfir leigusamninginn 31. ágúst 2020.
Hins vegar finnist engin samþykkt í gögnum sveitarfélagsins fyrir þeirri ákvörðun að undirrita leigusamninginn og um leið að samþykkja þá skuldbindingu sem hafi falist í að taka hann yfir en fyrrverandi sviðsstjóri fjölskyldu- og barnamálasviðs hafi undirritað leigusamninginn. Sveitarfélagið hafi haldið því fram að endanleg ábyrgð á kostnaði vegna skemmda á húsnæðinu liggi hjá Vinnumálastofnun á grundvelli þjónustusamnings um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd, milli stofnunarinnar og Hafnarfjarðarbæjar. Með bréfi til bæjarstjóra dagsettu 30. september 2025 hafi Vinnumálastofnun hafnað ábyrgð í málinu.
Segir að lokum að dómari í málinu leggi mikla áherslu á að málsaðilar komist að samkomulagi um bætur.
Fram kemur einnig í minnisblaðinu að bærinn hafi einnig verið krafinn um bætur vegna skemmda á næsta húsi við hliðina, Norðurhellu 15 en það er einnig gistiheimili, 785 fermetrar að stærð. Bæjarlögmaður segir það mál samhljóða málinu vegna Norðurhellu 17 og því ljóst að bæði málin snúast um skemmdir á leiguhúsnæði fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Málið vegna Norðurhellu 15 hefur hins vegar ekki farið fyrir dómstóla. Segir í minnisblaðinu að óformleg krafa sé komin frá leigusala vegna skemmdanna. Kröfufjárhæð nemi allt að 80 milljónum króna. Viðræður séu í gangi um lausn málsins.