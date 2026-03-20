Föstudagur 20.mars 2026

Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð

Ágúst Borgþór Sverrisson
Föstudaginn 20. mars 2026 19:30

Stefán Jakobsson við þingfestingu málsins í Héraðsdómi Reykjaness. Mynd: DV/KSJ

Ógæfan gerir sjaldnast boð á undan sér og það virðist eiga við um örlagaríka leigubílaferð sem Stefán Jakobsson tónlistarmaður og þrjár aðrar manneskjur fóru í, frá Hafnarfirði niður í Grafarvog, á októberkvöldi árið 2023. Atvik sem varð í leigubílnum hefur orðið til þess að Stefán hefur haft hangandi yfir sér lögreglurannsókn í meira en tvö ár, réttarhöld og tilheyrandi fjölmiðlaumfjöllun. Það hefur einnig orðið til þess að maður á besta aldri glímir við langvarandi andlegan og líkamlegan heilsubrest í kjölfar þess að hafa fengið högg í andlitið sem olli þríbroti á kinnbeini.

Sem vænta mátti bar Stefáni og meintum brotaþola ekki saman um atvik málsins er þeir báru vitni við aðalmeðferð þess við Héraðsdóm Reykjaness í morgun. Komið hefur fram að Stefán harðneitar því að hafa ráðist á manninn eða greitt honum högg þar sem þeir sátu hlið við hlið í aftursæti leigubílsins, en Stefán hafi reynt að halda manninum frá sér er hann gerðist aðgangsharður við hann. Maðurinn ber hins vegar að hann hafi fengið olnboga Stefáns í andlitið af miklum krafti.

Þrúgandi stemning í leigubílnum

Fólkið í leigubílnum hafði átt ánægjulegan tíma í brúðkaupsveislu í Hafnarfirði þetta örlagaríka föstudagskvöld. Er gleðin var á enda ákváðu tvenn pör, þar á meðal Stefán og eiginkona hans, að sameinast í leigubíl niður í annars vegar Grafarvog og hins vegar Grafarholt. Í leigubílnum upphófust leiðinleg orðaskipti sem brotaþoli viðurkennir að hafa átt upptökin að.

Fyrrverandi kærasta hans, sem var í bílnum, bar vitni við réttarhöldin og segir að stemningin í leigubílnum hafi verið þrúgandi. Hún sat frammi í og segist ekki hafa orðið vör við handalögmál en einu sinni hafi brotaþoli stungið höfðinu á milli sætanna og þá virst vera með blóð í munnvikunum. „Það var bara einhver hreyfing í aftursætinu, veit ekki hvernig ég á að lýsa því,“ sagði vitnið um það hvernig hún upplifði átökin.

Eiginkona Stefáns bar einnig vitni og sagði hún að tengsl hennar við brotaþola væru þau að hann væri fyrrverandi kærasti vinkonu hennar. Hún sagði að þau hafi öll verið að skemmta sér í brúðkaupi og síðan ákveðið að taka leigubíl öll fjögur saman enda löng leið fyrir höndum. Á leiðinni hafi brotaþoli farið að öskra á Stefán um að það væri verið að spila ömurlegt lag, að hann ætlaði að pakka honum saman, hann hafi verið með alls konar ógnanir í garð Stefáns og furðulega hegðun. „Við vorum bara að hlusta á tónlist,“ segir konan og bætir við að hinir farþegarnir hafi reynt að fá manninn til að hætta að vera með læti og fjandskap. Hann hafi hins vegar orðið sífellt æstari og mjög ógnandi. Hann hafi lagst yfir Stefán sem hafi tekið í vinstri höndina á honum og haldið honum frá sér. Stefán hafi verið í þannig líkamsstöðu að hann hafi verið að passa sig á manninum. Konan segist ekki vita hvernig maðurinn fékk áverka sína en augljóst hafi verið að maðurinn taldi að Stefán hefði meitt sig.

Leigubílstjóri man atvik óljóst

Bílstjórinn sem keyrði leigubílinn bar vitni við réttarhöldin. Hann man atvik mjög óljóst en segir að mikil ölvun hafi verið í bílnum. Hann varð hins vegar ekki beint vitni að því sem hefði getað valdið hinum miklu áverkum sem brotaþoli hlaut.

Hann sagði að brotaþoli hefði verið með mikil leiðndi í tengslum við tónlistarsmekk. Bílferðin hafi hins vegar gengið eðilega þar til hann kom að B&L við Sævarhöfða, þá hafi hann heyrt mikið þrusk og læti. Brotaþoli hafi verið í miklu uppnámi og enn þá meira þegar hann steig út úr bílnum í Grafarvogi og skellti bílhurðinni mjög fast. Það hleypti illu blóði í bílstjórann sem rauk út og sagði manninum að hann ætti ekki að taka gremju sína út á bílnum. Hann hafi þá séð að brotaþoli var blóðugur, það var blóð á bolnum hans. „Ég veit ekki hvernig þessir áverkar hafa komið,“ sagði bílstjórinn og endurtók að hann myndi þessi atvik mjög óljóst enda langt um liðið. „Þetta kemur í bútum,“ sagði hann um endurminningu sína um atvikin, aðspurður minntist hann þess ekki að hafa séð nein högg en það hafi verið mikil læti í bílnum. Hann sagði jafnframt að brotaþoli hefði verið ógnandi.

Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Svara fyrir stóra ísmálið – „Smjör er annað geymsluform rjóma“
Jakob Rolland forherðist í bælingarmálinu – Segir hættu á „einræði“ hinsegin hugmyndafræði á Íslandi
Formaður norska Hægriflokksins vill Noreg inn í Evrópusambandið – Breytt heimsmynd
Lést í sprengingunni í Korngörðum í morgun
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Ráðherrar settu Verk og vit
Bróðir mannsins sem lést í íshelli í Breiðamerkurjökli segir græðgi um að kenna – „Hægt hafi verið að koma í veg fyrir þetta"

Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið"
Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Piparjónkudramað heldur áfram – Vonbiðill og meintur sigurvegari stígur fram
Rosenior hefur fundið út úr því hver er að leka byrjunarliði Chelsea
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Vilja bjóða honum betri samning vegna áhuga frá United
Stórstjarna nær óþekkjanleg á tökustað nýrrar sálfræðispennumyndar
Yfirlýsing Fóðurblöndunnar um vinnuslysið í morgun – Þrír slösuðust, þar af einn alvarlega
Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Akureyringur sem gekk við hækju átti sér einskis ills von þar til lögreglan fór mannavillt
Heim­ilt að stofna nýj­ar nátt­úru­ham­fara­trygg­ingar í Grinda­vík
Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness

Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu

Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu
Heilahimnubólga breiðist út á Englandi: „Veikindin tóku hana frá okkur á 12 tímum“
Magnús Hlynur kominn á RÚV

Magnús Hlynur kominn á RÚV
Telur að Trump vilji binda enda á stríðið en staðan er mjög snúin
Áætlunarakstur Strætó hættir í einu hverfi í Hafnarfirði – Samfylkingin segir ákvörðunina afdrifaríka
Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti

Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti
Hernaðurinn hjá Bandaríkjamönnum heldur áfram að ganga brösuglega – Eldur kom upp í stærsta skipinu

Hernaðurinn hjá Bandaríkjamönnum heldur áfram að ganga brösuglega – Eldur kom upp í stærsta skipinu
Lögreglan varar við grunsamlegum tölvupóstum
Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing

Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“
Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði
Rannsókn á Mílu lokið með 200 milljóna stjórnvaldssekt
Færri flytja til Íslands

Færri flytja til Íslands
Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“

Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi

Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi
Fangi ósáttur við að mega ekki fá kærustuna sína í heimsókn
„Ef Laufey nennir að halda þessu áfram, þá eru henni allir vegir færir“
Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp

Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp
Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Skólamál Reykjanesbæjar langt fram úr fjárhagsáætlun
Telja að Landsréttur hafi átt að meta það hvort 13 stúlka hefði þroska til að samþykkja kynlíf með 21 árs manni