Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð

Ógæfan gerir sjaldnast boð á undan sér og það virðist eiga við um örlagaríka leigubílaferð sem Stefán Jakobsson tónlistarmaður og þrjár aðrar manneskjur fóru í, frá Hafnarfirði niður í Grafarvog, á októberkvöldi árið 2023. Atvik sem varð í leigubílnum hefur orðið til þess að Stefán hefur haft hangandi yfir sér lögreglurannsókn í meira en tvö ár, réttarhöld og tilheyrandi fjölmiðlaumfjöllun. Það hefur einnig orðið til þess að maður á besta aldri glímir við langvarandi andlegan og líkamlegan heilsubrest í kjölfar þess að hafa fengið högg í andlitið sem olli þríbroti á kinnbeini.
Sem vænta mátti bar Stefáni og meintum brotaþola ekki saman um atvik málsins er þeir báru vitni við aðalmeðferð þess við Héraðsdóm Reykjaness í morgun. Komið hefur fram að Stefán harðneitar því að hafa ráðist á manninn eða greitt honum högg þar sem þeir sátu hlið við hlið í aftursæti leigubílsins, en Stefán hafi reynt að halda manninum frá sér er hann gerðist aðgangsharður við hann. Maðurinn ber hins vegar að hann hafi fengið olnboga Stefáns í andlitið af miklum krafti.
Fólkið í leigubílnum hafði átt ánægjulegan tíma í brúðkaupsveislu í Hafnarfirði þetta örlagaríka föstudagskvöld. Er gleðin var á enda ákváðu tvenn pör, þar á meðal Stefán og eiginkona hans, að sameinast í leigubíl niður í annars vegar Grafarvog og hins vegar Grafarholt. Í leigubílnum upphófust leiðinleg orðaskipti sem brotaþoli viðurkennir að hafa átt upptökin að.
Fyrrverandi kærasta hans, sem var í bílnum, bar vitni við réttarhöldin og segir að stemningin í leigubílnum hafi verið þrúgandi. Hún sat frammi í og segist ekki hafa orðið vör við handalögmál en einu sinni hafi brotaþoli stungið höfðinu á milli sætanna og þá virst vera með blóð í munnvikunum. „Það var bara einhver hreyfing í aftursætinu, veit ekki hvernig ég á að lýsa því,“ sagði vitnið um það hvernig hún upplifði átökin.
Eiginkona Stefáns bar einnig vitni og sagði hún að tengsl hennar við brotaþola væru þau að hann væri fyrrverandi kærasti vinkonu hennar. Hún sagði að þau hafi öll verið að skemmta sér í brúðkaupi og síðan ákveðið að taka leigubíl öll fjögur saman enda löng leið fyrir höndum. Á leiðinni hafi brotaþoli farið að öskra á Stefán um að það væri verið að spila ömurlegt lag, að hann ætlaði að pakka honum saman, hann hafi verið með alls konar ógnanir í garð Stefáns og furðulega hegðun. „Við vorum bara að hlusta á tónlist,“ segir konan og bætir við að hinir farþegarnir hafi reynt að fá manninn til að hætta að vera með læti og fjandskap. Hann hafi hins vegar orðið sífellt æstari og mjög ógnandi. Hann hafi lagst yfir Stefán sem hafi tekið í vinstri höndina á honum og haldið honum frá sér. Stefán hafi verið í þannig líkamsstöðu að hann hafi verið að passa sig á manninum. Konan segist ekki vita hvernig maðurinn fékk áverka sína en augljóst hafi verið að maðurinn taldi að Stefán hefði meitt sig.
Bílstjórinn sem keyrði leigubílinn bar vitni við réttarhöldin. Hann man atvik mjög óljóst en segir að mikil ölvun hafi verið í bílnum. Hann varð hins vegar ekki beint vitni að því sem hefði getað valdið hinum miklu áverkum sem brotaþoli hlaut.
Hann sagði að brotaþoli hefði verið með mikil leiðndi í tengslum við tónlistarsmekk. Bílferðin hafi hins vegar gengið eðilega þar til hann kom að B&L við Sævarhöfða, þá hafi hann heyrt mikið þrusk og læti. Brotaþoli hafi verið í miklu uppnámi og enn þá meira þegar hann steig út úr bílnum í Grafarvogi og skellti bílhurðinni mjög fast. Það hleypti illu blóði í bílstjórann sem rauk út og sagði manninum að hann ætti ekki að taka gremju sína út á bílnum. Hann hafi þá séð að brotaþoli var blóðugur, það var blóð á bolnum hans. „Ég veit ekki hvernig þessir áverkar hafa komið,“ sagði bílstjórinn og endurtók að hann myndi þessi atvik mjög óljóst enda langt um liðið. „Þetta kemur í bútum,“ sagði hann um endurminningu sína um atvikin, aðspurður minntist hann þess ekki að hafa séð nein högg en það hafi verið mikil læti í bílnum. Hann sagði jafnframt að brotaþoli hefði verið ógnandi.