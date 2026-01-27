Þetta segir einn þekktasti verkalýðsforingi landsins um ráðninguna á Bjarna

Tilkynnt var um ráðninguna á Bjarna í gær, en hann tekur við starfinu af Sigríði Margréti Oddsdóttur sem ráðin var forstjóri Bláa lónsins á dögunum.
Vilhjálmur segir í færslu á Facebook-síðu sinni að hann voni að samskipti Bjarna við verkalýðshreyfinguna verði góð og uppbyggileg.
„Ég hef sjálfur átt í töluverðum samskiptum við Bjarna í aðdraganda kjarasamninga á liðnum árum, þegar hann gegndi embætti fjármálaráðherra. Ég átti aldrei í vandræðum með samskipti við hann, þótt við höfum vissulega oft ekki verið sammála um aðkomu stjórnvalda í einstökum málum til að styðja við kjarasamninga,“ segir Vilhjálmur sem hefur um árabil verið einn þekktasti verkalýðsforingi landsins.
„Málið er einfaldlega það að þegar kemur að aðilum vinnumarkaðarins skiptir öllu máli að fólk geti talað saman og að traust ríki á milli aðila. Því það er bláköld staðreynd að þegar öllu er á botninn hvolft þá liggja hagsmunir launafólks og atvinnurekenda saman í langflestum tilvikum,” segir Vilhjálmur.
Hann bætir við að það skipti öllu máli fyrir launafólk og stéttarfélögin að fyrirtækjum gangi vel – það skapi svigrúm til bættra kjara, fjölgunar starfa og aukinnar fjárfestingar.
„Nú hvílir þó skýr ábyrgð á nýjum framkvæmdastjóra SA að brýna aðildarfélög SA til að styðja við markmið kjarasamninga, halda aftur af verðhækkunum í verslun og þjónustu og jafnframt veita ríki og sveitarfélögum aðhald þegar kemur að sköttum og gjaldskrárhækkunum.“
Bjarni er sjálfur í athyglisverðu viðtali í Morgunblaðinu í dag þar sem hann segir að stór verkefni séu fram undan.
„Í augnablikinu hef ég áhyggjur af launaskriðinu í opinbera geiranum, sem var um 11% á síðasta ári. Á sama tíma er verið að auka útgjöld í bótakerfunum. Og svo á þessu ári á bara að framkvæma mikið. Eitthvað verður að láta undan. Það þarf að finna leiðir til þess að draga úr þessari spennu,“ segir Bjarni meðal annars.