fbpx
Föstudagur 14.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fasteignasali situr í súpunni vegna myglu

Jakob Snævar Ólafsson
Föstudaginn 14. nóvember 2025 08:00

Málið snerist um myglu sem hafði myndast út frá leka í glugga. Myndin úr safni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur úrskurðað að fasteignasala beri að greiða kaupanda fasteignar bætur vegna kostnaðar við viðgerð á fasteign en hún var tilkomin vegna myglu.

Kaupandinn keypti ásamt konu sinni fasteign í upphafi árs 2024 en fasteignasalinn hafði milligöngu um kaupin. Samkvæmt kaupsamningi var afhendingardagur eignarinnar í apríl 2024. Í kjölfar afhendingar áttu aðilar málsins í skriflegum samskiptum vegna ætlaðrar myglu í einu herbergja fasteignarinnar. Gengið var frá afsali vegna kaupanna um miðjan júní 2024.

Í kæru sinni sagði kaupandinn að hann hefði ekki fengið tækifæri við fyrri skoðun á eigninni að skoða eitt herbergjanna og heldur ekki við þá síðari. Hafi seljandinn sagt að eitt barna hans svæfi í herberginu og síðar hafi fasteignasalinn sagt að ekki væri hægt að skoða herbergið vegna veikinda á heimili seljandans. Kaupandinn sagði að þá hefði hann farið að gruna að ekki væri allt með felldu en ákveðið að láta kyrrt liggja. Hann hafi í kjölfarið gert kauptilboð, sem var samþykkt, enda uppsett verð verið gott.

Kaupandinn sagði hins vegar að við afhendingu eignarinnar hafi hann orðið var við myglu í umræddu herbergi og tilkynnt fasteignasalanum það.

Í kærunni krafðist kaupandinn bóta þar sem fasteignasalinn hafi valdið honum tjóni. Hann hafi ekki fengið réttar upplýsingar um eignina og heldur ekki fengið tækifæri til að skoða hana alla.

Víst opið

Í andsvörum sínum sagði fasteignasalinn hins vegar að eignin hafi verið sýnd á opnu húsi og öll herbergi verið opin. Kaupandinn hafi einmitt mætt þennan dag og haft fullt tækifæri til að skoða eignina. Í kauptilboði hafi hann ekki gert fyrirvara um frekari skoðun eða ástandsskoðun. Hafi kaupandinn skömmu fyrir undirritun kaupsamnings óskað eftir annarri skoðun sem seljandinn hafi alfarið séð um. Hafi seljandinn strax upplýst að ekki væri hægt að skoða eitt herbergið þann dag.

Hafnaði fasteignasalinn því alfarið að kaupandinn hafi fengið rangar eða óljósar upplýsingar um fasteignina. Þá mótmælti hann því að reynt hafi verið að fela ástand eignarinnar á nokkurn hátt. Í söluyfirliti fasteignarinnar hafi til að mynda komið fram að gluggar á efri hæð hennar væru allir upprunalegir. Vísaði fasteignasalinn enn fremur til þess að í söluyfirlitinu hafi verið áréttuð sú ríka skoðunar- og aðgæsluskylda sem hvíli almennt á kaupanda fasteignar.

Ekki allt upp á borðum

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa segir í sinni niðurstöðu að fasteignasalinn sé sérfræðingur í fasteignaviðskiptum og beri því að gera kröfur til hans um aðgæslu og vönduð vinnubrögð. Fasteignasala beri meðal annars að tryggja að hagsmunir kaupanda og seljanda séu tryggðir við skjala- og samningsgerð. Af framlögðu söluyfirliti verði ráðið að ekki hafi verið færðar inn upplýsingar um ástand glugga á efri hæð fasteignarinnar.

Segir nefndin að óumdeilt sé að kaupandanum hafi verið veittar þær upplýsingar að gluggar efri hæðarinnar væru upprunalegir en ekki verði hins vegar séð að honum hafi verið veittar upplýsingar um að gluggi í einu herbergjanna læki og að mygla væri byrjuð að myndast við gluggann og í lofti. Bendir nefndin á að það hafi staðið fasteignasalanum nær að tryggja að þessar upplýsingar kæmu fram í söluyfirliti.

Tjón

Nefndin telur sýnt fram á að þjónusta fasteignasalans hafi ekki verið í samræmi við ákvæði laga um sölu fasteigna.

Nefndin vísar til tilboðs óháðs fagaðila sem kaupandinn aflaði og lagði fram með kæru sinni en þar segir að verkið feli í sér viðgerðir á herbergi þar sem mygla hafi myndast vegna raka sem komið hafi frá glugga í lélegu ástandi. Mygla hafi náð að breiðast út í veggi, loft og kverkar. Kostnaður við viðgerð og nýjan glugga var áætlaður um 1,6 milljónir króna. Nefndin segir að kaupandinn hafi sýnt fram á fjárhagslegt tjón sitt og rétt þyki að fasteignasalinn greiði honum kostnaðinn við viðgerðina vegna myglunnar, 1,1 milljón króna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fasteignasali situr í súpunni vegna myglu
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Helgi Pétursson fallinn frá
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Óhugnanleg ráðgáta á barnaspítala – Grunur um tilraun til fjöldamorðs
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Krúttmolinn Benji hjálpar sjúklingum Landakots til betri heilsu – „Þetta er alveg ómetanlegt“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Ný rannsókn bendir til þess að Hitler hafi verið með örlim
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Íslendingar lesa minna af bókum en áður en þó í næstum klukkutíma á dag
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Múlaborgarmálið: Hannes játaði að hluta – Hvað varð um hin málin gegn honum?

Mest lesið

Þetta er það sem Ronaldo sagði við Heimi í reiðiskasti í kvöld
Ronaldo reiður Heimi Hallgrímssyni í kvöld : Fékk rautt spjald fyrir að slá til manns – Labbaði svo að Heimi og skammaði hann
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“

Nýlegt

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Yfirgaf United í fússi og fékk harkalegar móttökur frá mörgum í gær
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Opinberar hvað hann sagði við Albert í morgun – Áhugavert í ljósi þess sem svo gerðist
Sjáðu hjartnæmt myndband KSÍ til heiðurs Jóa Berg – Stjarna Manchester United búinn að deila því
Jóhann Berg einlægur eftir magnaðan áfanga – „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu, ég er ótrúlega stoltur“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Foreldrar Sigurðar segja sorgina ólýsanlega – „Það eru tvær dagsetningar sem hafa markað líf okkar“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!

Hamborgartré ársins fundið við endimörk Skorradals – Nú mega jólin koma!
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Malaga-fanginn ofsótti Sigmund Erni – „Sagði eitt sinn að hann vissi á hvaða leikskóla börnin mín væru“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Rúmlega 4 þúsund Barnabónus pakkar afhentir nýbökuðum foreldrum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Segir ekki flókna ástæðu valda því að fólk drepi aðra sér til skemmtunar

Segir ekki flókna ástæðu valda því að fólk drepi aðra sér til skemmtunar
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Stjórnarmaður RÚV segir pólitíska slagsíðu hafa áhrif á fréttaflutning miðilsins – „Fáránleikinn náði hápunkti hér um árið“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði

Segir hugmyndir um sameiningu Grindavíkur og Garðabæjar hafa fengið hljómgrunn síðustu mánuði
Fréttir
Í gær
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Fréttir
Í gær
Eiríkur segir vera holan hljóm í máli Loga
Fréttir
Í gær

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs

Segir lík Geirfinns hafa verið flutt í bíl Svanbergs
Fréttir
Í gær

Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu

Sérstaklega hættuleg líkamsárás í gistiskýlinu
Fréttir
Í gær
Múlaborgarmálið: Braut Hannes gegn fleiri börnum?
Fréttir
Í gær
Hafnarstjórar landsins segja mikla óvissu framundan
Fréttir
Í gær

Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur

Dómur yfir Ásbirni og Bessa fyrir hópnauðgun stendur
Fréttir
Í gær
Sigurður hjólar í Kveik – „Þetta eru ekki ýkjur heldur beinlínis ósannar fullyrðingar“
Fréttir
Í gær
Múlaborgarmálið: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni
Fréttir
Í gær
Þorleifur Kamban er látinn
Fréttir
Í gær

Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði

Vandað atvinnuhúsnæði rís á Völlunum í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær

Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst

Harpa lýsir eftir syni sínum – Ekkert spurst til hans síðan í ágúst
Fréttir
Í gær
Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Fréttir
Í gær

Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um

Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir fórnarlambsumræðu illa upplýstra um sjávarútveginn og kennir hruninu um
Fréttir
Í gær
Mikill áhugi meðal eldri borgara á gervigreind – Stefán Atli hefur þróað námsefni sérstaklega fyrir félaga FEB
Fréttir
Í gær
BYKO lagði athafnamann með stormasama viðskiptasögu
Fréttir
Í gær

Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”

Dóra Björt hætt við: „Þetta hefur valdið meiri skjálfta innan flokksins en ég hefði viljað”
Fréttir
Í gær

Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“

Svangur og ósáttur eftir samlokukaup á Grill66 – „Það er eins og skinkan og kálið vilji ekki vera þarna“
Fréttir
Í gær
Uppnám á COP30 – Blóðug átök öryggisvarða og mótmælenda
Fréttir
Í gær
Njörður segir að svona sé hægt að bjarga íslenskri tungu – Gæti horfið á næstu þremur til fjórum kynslóðum