fbpx
Sunnudagur 14.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Sársaukafull áminning um hversu hættulegir mislingar geta verið“

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 14. september 2025 09:00

Mynd/Pixabay

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Barn á grunnskólaaldri, sem fékk mislinga þegar það var ungbarn, lést fyrir skemmstu úr veikindum sem rekja má til veirunnar.

Atvikið sem um ræðir kom upp í Los Angeles-sýslu í Bandaríkjunum.

Í frétt AP kemur fram að svokölluð innlyksuheilabólga (SSPE) hafi dregið barnið til dauða en um er að ræða sjúkdóm þar sem taugar og heilavefur rýrna smám saman.

Talið er að mislingaveirusýkingin hafi framkallað sjúkdóminn. Bent er á það að barnið hafi verið ungt til að fá bólusetningu gegn mislingum þegar það smitaðist af veirunni. Það náði sér að fullu og var við góða heilsu í mörg ár áður en heilabólgan uppgötvaðist.

Einkenni SSPE sjást yfirleitt ekki fyrr en 7-10 árum eftir sýkinguna og fela einkennin í sér breytingar á persónuleika, stigvaxandi geðræna rýrnun, vöðvakrampa og önnur taugavöðvaeinkenni. Engin lækning er til við SSPE og hann leiðir alltaf til dauða.

Talið er að einn af hverjum tíu þúsund sem fá mislinga þrói með sér SSPE en áhættan er meiri meðal nýbura þar sem um einn af hverjum 600 þróa með sér SSPE.

„Þetta mál er sársaukafull áminning um hversu hættulegir mislingar geta verið, sérstaklega fyrir okkar viðkvæmasta hóip,“ segir Dr. Muntu Davis, heilbrigðisfulltrúi í Los Angeles-sýslu.

„Ungbörn sem eru of ungt til að vera bólusett reiða sig á okkur öll til að hjálpa til við að vernda þau með hjarðónæmi,“ segir hann.

Árið 2025 hefur verið það versta með tilliti til fjölda mislingasmita í meira en þrjá áratugi. Er ástæðan rakin til þess að bólusetningarhlutfall barna hefur lækkað með þeim afleiðingum að faraldrar, bæði innanlands og utan lands, hafa breiðst út.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
„Sársaukafull áminning um hversu hættulegir mislingar geta verið“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Jóhannes Valgeir látinn
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
„Við höfum lagt áherslu á að Grindavík sé hluti af framtíðinni en ekki fortíðinni“
Fréttir
Í gær
Vísbendingar um að morðingi Charlie Kirk hafi verið yst til hægri á hinu pólitíska litrófi
Fréttir
Í gær
Manndráp í Hlíðarhjalla árið 2005: „Átti að vera skemmtilegt kvöld í góðum vinahóp en endaði hræðilega“

Mest lesið

Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“
Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær

Nýlegt

Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
„Við höfum lagt áherslu á að Grindavík sé hluti af framtíðinni en ekki fortíðinni“
Vísbendingar um að morðingi Charlie Kirk hafi verið yst til hægri á hinu pólitíska litrófi
Guðjón brotnaði niður eftir orð læknisins – Tók þó ekki í mál að fara eftir þeim
Fréttir
Í gær
Miðflokkurinn vill leita að olíu og gasi – Beri það árangur sé hægt að útrýma verðtryggingunni
Fréttir
Í gær

Kvörtunum vegna Reykjavíkurflugvallar hefur fjölgað hratt – Umsókn um nýtt starfsleyfi verið meira en ár í vinnslu

Kvörtunum vegna Reykjavíkurflugvallar hefur fjölgað hratt – Umsókn um nýtt starfsleyfi verið meira en ár í vinnslu
Fréttir
Í gær
Mislingafaraldurinn í Evrópu heldur áfram að geisa – Óbólusettir í mestri hættu
Fréttir
Í gær
Blaðamaður Morgunblaðsins ósáttur við viðbrögð við morðinu á Kirk – Einn sagði við Snorra Másson að hann væri næstur
Fréttir
Í gær

Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson

Þetta vitum við um hinn handtekna – 22 ára og heitir Tyler Robinson
Fréttir
Í gær

Jón Kaldal: „Þessi furðulega meðvirkni með fúskurum verður að hætta”

Jón Kaldal: „Þessi furðulega meðvirkni með fúskurum verður að hætta”
Fréttir
Í gær
Segjast hafa gómað skotmann Charlie Kirk – Faðir skotmannsins hafi sannfært hann um að gefa sig fram
Fréttir
Í gær

Forstjóri Play boðaði til starfsmannafundar

Forstjóri Play boðaði til starfsmannafundar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Nígeríska brúðurin greinir frá því hvers vegna hjónin völdu Ísland – „Ísland við elskum þig svo mikið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Nýbýlavegsmálið: Móðir sem dæmd var í 18 ára fangelsi fær að áfrýja til Hæstaréttar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sýknaður af ákæru um líkamsárás eftir slagsmál á Þjóðhátíð í Eyjum – Sögðust hafa séð tvo menn koma út úr tjaldinu þeirra

Sýknaður af ákæru um líkamsárás eftir slagsmál á Þjóðhátíð í Eyjum – Sögðust hafa séð tvo menn koma út úr tjaldinu þeirra
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fyrrum FBI-fulltrúi: Morðingi Charlie Kirk alls „enginn viðvaningur“

Fyrrum FBI-fulltrúi: Morðingi Charlie Kirk alls „enginn viðvaningur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Birta myndband af flótta hins meinta morðingja

Birta myndband af flótta hins meinta morðingja
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gífurleg heift á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Ásakanir minnihlutans á hendur starfsmönnum um vísvitandi útúrsnúning eru ómaklegar og óásættanlegar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu

Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lýður kærir synjun á niðurrifi Hvítabandsins

Lýður kærir synjun á niðurrifi Hvítabandsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Morðið á Charlie Kirk: Skotvopnið fundið og leitað að ungum byssumanni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Norðurlandamót unglinga í kraftlyftingum haldið hér á landi um helgina

Norðurlandamót unglinga í kraftlyftingum haldið hér á landi um helgina
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Reykjavíkurborg fær ekki að áfrýja máli til Hæstaréttar – Kona sem datt í sundlaug vann

Reykjavíkurborg fær ekki að áfrýja máli til Hæstaréttar – Kona sem datt í sundlaug vann
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Tveir litlir hreppar ræða sameiningu

Tveir litlir hreppar ræða sameiningu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sólveig Anna sendir Kristrúnu skýr skilaboð: „Það yrðu mikil mistök fyrir núverandi stjórnvöld”
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þrjár verslanir opna í nýrri verslunarmiðstöð í Reykjanesbæ