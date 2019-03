Sanna Magdalena í yfirheyrslu: „Mig langar að verða eins og hún þegar ég verð stór“

Hjúskaparstaða og börn?

Ég er einhleyp og á engin börn en í framtíðinni langar mig rosalega til þess að ættleiða barn. Það eru mörg börn í heiminum sem eiga ekki foreldra eða fjölskyldu og ég vona að einn daginn geti ég boðið upp á gott og öruggt heimili fyrir barn eða jafnvel börn. Þegar ég viðra þetta við fólk þá hef ég stundum fengið spurninguna hvort ég vilji ekki eignast mín „eigin börn“ en að mínu mati eru það ekki blóðtengsl sem mynda grunninn að fjölskyldu, heldur það að vera til staðar.

Uppáhaldshljómsveit og af hverju?

Ég verð að segja Destiny’s Child, af því að þær hafa fylgt mér í gegnum svo mörg æviskeið. Ég var níu ára þegar lagið Survivor kom út og ég söng oftast hástöfum með í hvert skipti sem ég heyrði lagið einhvers staðar og hef haldið mikið upp á það síðan þá. Svo minnir mig að fyrsti geisladiskurinn sem ég hafi keypt hafi einmitt verið diskurinn þeirra.

Er einhver matur sem þú borðar alls ekki?

Dauð dýr og dýraafurðir. Ég hef verið grænmetisæta í fimm ár en grænkeri (vegan) í næstum því þrjú ár, vegna dýraverndunar- og umhverfissjónarmiða.

Átrúnaðargoðið þitt?

Sólveig Anna Jónsdóttir. Mig langar að verða eins og hún þegar ég verð stór.

Hver er fyrsta minningin þín?

Ég held það hafi verið þegar ég fór í ljósmyndatöku, ég var rosafín og man að ég var að ganga yfir hvíta pappírinn sem var á gólfinu en það var svona stór rúlla af pappír sem hékk frá loftinu og alveg niður að gólfi til að búa til flottan bakgrunn fyrir myndatökuna. Mig minnir að ég hafi einmitt hugsað þegar ég stóð fyrir utan þetta rými, já, þetta er svona til sýnis, þau rúlla pappírnum niður til að gera þetta flottara. Svoleiðis virkar þetta. Mamma er hissa á að ég muni eftir þessu, af því að ég var tveggja ára.

Erfiðasta sem þú hefur gert?

Að þurfa að horfa upp á óréttlæti samfélagsins sem birtist í því að fólk lifir í fátækt. Það er búið að vera sérstaklega erfitt að þurfa að horfa upp á andlegar og félagslegar afleiðingar fátæktar á sína eigin móður og finnast maður svo varnarlaus gagnvart stöðunni.

En mest gefandi?

Að fá að taka þátt í þessari öflugu sósíalistahreyfingu sem ég er í, það er búið að vera yndislegt að fá að kynnast öllu því magnaða fólki sem starfar í Sósíalistaflokknum og ég er heldur betur komin með nóg af núverandi stöðu þar sem peningar og auðsöfnun fárra, virðast oft skipta meira máli en fólk og lífsgæði allra.

Trúir þú á geimverur?

Sko, ég hef mikið pælt í þessu og bara er ekki alveg viss, hoppa á milli þess að vera sannfærð um að það sé líf á öðrum plánetum og úti í geimi, en hvers konar verur er svo stóra spurningin. Svo þarf ég stundum að stoppa mig af og hugsa bara, nei, nú er ég búin að horfa á of mikið af bíómyndum og er farin að ímynda mér eitthvað mjög skrautlegt. En ég á það til að ofhugsa hlutina og svo er ég líka með ADHD þannig að stundum er ég komin langt í einhverjar svaka djúpar pælingar.

En guð?

Ég trúi því klárlega að það sé eitthvað æðra en við og að það sé einhver stór tilgangur með lífinu öllu saman. Margir í fjölskyldunni minni eru trúaðir og ég held mjög mikið upp á gospeltónlist, hún er svo gríðarlega öflug og kraftmikil.

Fyrsta atvinnan?

Ég byrjaði að bera út þegar ég var þrettán ára en fyrir þann tíma var ég mikið að reyna að finna staði sem vildu ráða mann en oft kom maður að lokuðum dyrum vegna aldurstakmarks.

Mannkostir þínir?

Ég held að ég sé mjög öguð manneskja og það hefur hjálpað mér að komast í gegnum margt. Ég get líka verið mjög bjartsýn og skelli mér í hlutina þó að allar ytri aðstæður segi að það sé kannski ekki það sniðugasta í stöðunni. Ég er ekki hrædd við margt og hugsa oft, hvað er það versta sem getur gerst í stöðunni og oftast er það ekkert svo hræðilegt.

Lestir þínir?

Að ofhugsa hlutina, sem getur samt stundum verið kostur.

Stærsta stundin í lífinu?

Að sjá að 3.758 einstaklingar hefðu kosið Sósíalistaflokk Íslands í borgarstjórnarkosningum og að þar með værum við inni.

Nammi, snakk eða ís?

Súkkulaði! Fellur það ekki annars undir nammi? En annars er allt þetta gott, held sérstaklega mikið upp á dökkt súkkulaði, svart Doritos, sem er vegan, og svo er til svo gríðarlega mikið úrval af alls konar góðum veganísum. Ég elska líka súkkulaðikökur.

Fyrsti bíllinn?

Ég er alveg hræðileg með að muna heiti bílgerða en þetta var mjög ódýr, mjög nettur og krúttlegur bíll. Ég man alveg hvernig hann leit út, hann var grár og mig minnir að þetta hafi verið Peugeot. Ég notaði bíla fyrst eftir að ég fékk bílpróf þegar ég var 17 ára en réð ekki við kostnaðinn á skólaárum, og svo menga bílar svo mikið. Núna er það bara strætólífið.

Átt þú gæludýr?

Nei ég á engin gæludýr og þó að ég sé grænkeri (vegan) meðal annars vegna dýraverndunarsjónarmiða, þá er ég ekki það mikill dýravinur. Það er kannski út af því að ég og mamma höfum alltaf búið á stöðum þar sem ekki mátti hafa gæludýr og ég held að við hefðum ekkert fengið okkur þó að það hefði verið leyfilegt. Einu sinni átti ég samt svona lítið dót, sem var eins og pinkulítill skjár á lyklakippu með dýri sem maður átti reglulega að gefa að borða í gegnum takkana á skjánum.

Besta bók sem þú hefur lesið?

Nú fæ ég valkvíða, en ég las A Thousand Splendid Suns á sínum tíma og hún var mjög góð.

Leiðinlegasta húsverkið?

Ég reyni að temja mér þann hugsunarhátt að ekkert sé leiðinlegt, heldur bara misskemmtilegt og það fer eftir stuði hvað situr á hakanum en ég elda rosamikið heima hjá mér og stundum finnst mér ég bara alltaf vera með fullt af óhreinum eldhúsáhöldum sem ég á eftir að ganga frá. Og ég bý bara ein og vaskurinn er samt fljótur að fyllast!

Hvert langar þig að ferðast?

Mig langar að ferðast til allra landa í heiminum, en mig langar mjög mikið til að fara til Tansaníu. Faðir minn er þaðan og ég hef aldrei farið þangað en er alltaf á leiðinni að fara að reyna að skella mér. Ég veit mjög lítið um Tansaníu og kann ekki svahílí, tungumálið sem er talað þar, ég kann samt nokkur orð eins og hakuna matata en það þýðir „engar áhyggjur“.

Besta ráð sem þú hefur fengið?

Ekki hætta að reyna þó að hlutirnir gangi ekki upp við fyrstu tilraun. Ég hlusta mikið á R&B-tónlist og gleymi aldrei þessari grípandi setningu í laginu hennar Aaliyah heitinnar: „If at first you don’t succeed, dust yourself off, and try again“. Finnst það mjög peppandi ráð.