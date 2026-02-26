Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka

Valdimar segir frá þessu í grein á vef Vísis.
„Það fyrsta sem ég heyrði þegar ég mætti á leik FH og Hauka á dögunum var hvoru megin ég ætlaði að sitja. Spurningin kom aftur og aftur, sögð með brosi, stundum með smá kímni en alltaf með sömu undirliggjandi merkingu, nú þarf að velja. Ég skil þessa tilfinningu. Íþróttir snúast um ástríðu. Þær kveikja með okkur samkennd, stolt, spennu, stundum pirring en umfram allt gleði og ánægju,” segir Valdimar en eins og íþróttaunnendur vita – og kannski sérstaklega Hafnfirðingar – er talsverður rígur á milli félaganna.
Valdimar segir í grein sinni að þrátt fyrir spennuna og pirringinn séu íþróttir líka eitthvað svo miklu stærra en leikurinn sjálfur.
„Þær eru eitt sterkasta aflið í uppeldi og félagsmótun. Í íþróttum lærir fólk að mæta á réttum tíma, standa með liðinu sínu, taka ábyrgð, vinna með öðrum, takast á við mótlæti og halda áfram. Fyrir börn og ungmenni getur þetta verið lykillinn að sjálfstrausti. Fyrir fullorðna snúast íþróttir fyrst og fremst um heilsu og samfélag, það að tilheyra. Fyrir Hafnarfjörð í heild eru íþróttir og tómstundir eitt af því sem bindur okkur saman, hafnfirska hjartað slær hraðar og við erum að rifna úr stolti yfir okkar frábæra íþróttafólki.“
Þá bendir hann á að í Hafnarfirði séu fjölmörg íþróttafélög – ekki bara Haukar og FH – og þau séu jafn fjölbreytt og þau eru mörg.
Valdimar bætir svo við að það sem hefur verið leiðarljósið í hans starfi sé að mæta fólki og hópum af sanngirni, vera lausnamiðaður og halda alltaf fókus á því sem skiptir mestu; börnin okkar, ungmennin, fjölskyldurnar og samfélagið.
„Þegar við styrkjum íþrótta- og tómstundastarf þá fjárfestum við í fólki, forvörnum, heilsu, lífsgæðum og samheldni. Þess vegna er svarið við spurningunni, hvoru megin ég ætli að sitja, í raun einfalt. Ég styð hafnfirsk félög alla leið,“ segir hann og bætir við að hann vilji að öll félögin standi sig vel, hvort sem þau eru á stóra sviðinu eða þau sem vinna sín afrek fyrir framan færri áhorfendur og á minna sviði.
„Hafnarfjörður er íþróttabær, við höfum eflt það síðustu ár og ætlum að halda því áfram næstu árin. Það er metnaður sem ég stend með vegna þess að þegar íþrótta- og tómstundalífið dafnar þá dafnar Hafnarfjörður.“