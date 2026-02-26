fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka

Fókus
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 12:30

Evoto

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Valdimar Víðisson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, lenti á milli steins og sleggju á dögunum þegar hann mætti á stórleik FH og Hauka í Olís-deildinni í handbolta.

Valdimar segir frá þessu í grein á vef Vísis.

„Það fyrsta sem ég heyrði þegar ég mætti á leik FH og Hauka á dögunum var hvoru megin ég ætlaði að sitja. Spurningin kom aftur og aftur, sögð með brosi, stundum með smá kímni en alltaf með sömu undirliggjandi merkingu, nú þarf að velja. Ég skil þessa tilfinningu. Íþróttir snúast um ástríðu. Þær kveikja með okkur samkennd, stolt, spennu, stundum pirring en umfram allt gleði og ánægju,” segir Valdimar en eins og íþróttaunnendur vita – og kannski sérstaklega Hafnfirðingar – er talsverður rígur á milli félaganna.

Valdimar segir í grein sinni að þrátt fyrir spennuna og pirringinn séu íþróttir líka eitthvað svo miklu stærra en leikurinn sjálfur.

„Þær eru eitt sterkasta aflið í uppeldi og félagsmótun. Í íþróttum lærir fólk að mæta á réttum tíma, standa með liðinu sínu, taka ábyrgð, vinna með öðrum, takast á við mótlæti og halda áfram. Fyrir börn og ungmenni getur þetta verið lykillinn að sjálfstrausti. Fyrir fullorðna snúast íþróttir fyrst og fremst um heilsu og samfélag, það að tilheyra. Fyrir Hafnarfjörð í heild eru íþróttir og tómstundir eitt af því sem bindur okkur saman, hafnfirska hjartað slær hraðar og við erum að rifna úr stolti yfir okkar frábæra íþróttafólki.“

Þá bendir hann á að í Hafnarfirði séu fjölmörg íþróttafélög – ekki bara Haukar og FH – og þau séu jafn fjölbreytt og þau eru mörg.

Valdimar bætir svo við að það sem hefur verið leiðarljósið í hans starfi sé að mæta fólki og hópum af sanngirni, vera lausnamiðaður og halda alltaf fókus á því sem skiptir mestu; börnin okkar, ungmennin, fjölskyldurnar og samfélagið.

„Þegar við styrkjum íþrótta- og tómstundastarf þá fjárfestum við í fólki, forvörnum, heilsu, lífsgæðum og samheldni. Þess vegna er svarið við spurningunni, hvoru megin ég ætli að sitja, í raun einfalt. Ég styð hafnfirsk félög alla leið,“ segir hann og bætir við að hann vilji að öll félögin standi sig vel, hvort sem þau eru á stóra sviðinu eða þau sem vinna sín afrek fyrir framan færri áhorfendur og á minna sviði.

„Hafnarfjörður er íþróttabær, við höfum eflt það síðustu ár og ætlum að halda því áfram næstu árin. Það er metnaður sem ég stend með vegna þess að þegar íþrótta- og tómstundalífið dafnar þá dafnar Hafnarfjörður.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fékk krefjandi spurningu á leik FH og Hauka
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Heated Rivalry bústaðurinn kominn í leigu á Airbnb
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
„Það er svo óskiljanlegt að hún skuli ekki skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta“
Fókus
Í gær
Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna
Fókus
Í gær
Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify
Fókus
Í gær
Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins

Mest lesið

Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Orðið á götunni: Líttu þér nær, Sólveig Anna

Nýlegt

Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Meiri hagnaður hjá United þrátt fyrir enga Evrópu – Uppsagnir sem Ratcliffe réðst í bera árangur
Lilja nýr markaðs- og upplifunarstjóri hjá Högum 
Dularfulla Teslubrunamálið aftur fyrir dóm – Sakaðir um að kveikja í bíl lögreglukonu
Notuðu tölfræði til að skoða hver sé besti kosturinn fyrir United í sumar – Efsta sætið kemur á óvart
Angaði allt af kannabis eftir heimsókn Snoop Dogg til Wales
Fókus
Í gær
Húslestur með Sunnu Dís
Fókus
Í gær

Músíkalskt íslensk-færeyskt samband í hangsinu

Músíkalskt íslensk-færeyskt samband í hangsinu
Fókus
Í gær
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Fókus
Í gær
Prófessor í HÍ líkir áhyggjum af slaufun við siðfár
Fókus
Í gær

Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli

Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli
Fókus
Í gær

Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“

Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“
Fókus
Í gær
Kona stefnir eiginmanni sínum fyrir dóm til að fá lögskilnað
Fókus
Í gær

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum
Fókus
Í gær
Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé
Fókus
Í gær
Mate flytur sig um set
Fókus
Í gær

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi

Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi
Fókus
Í gær

Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni

Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hilary Duff sorgmædd – „Þetta er sárt“

Hilary Duff sorgmædd – „Þetta er sárt“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stefán varar Brynjar við: „Ekki gera það Brynjar! Þetta er versta djobb í heimi“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Anton opnar sig um föðurmissinn – „Hann kunni ekki að biðja um hjálp“ 

Anton opnar sig um föðurmissinn – „Hann kunni ekki að biðja um hjálp“ 
Fókus
Fyrir 3 dögum

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum

Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022
Fókus
Fyrir 4 dögum
Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026

Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026
Fókus
Fyrir 5 dögum

Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?

Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?
Fókus
Fyrir 5 dögum
Vilja helst fá þetta að gjöf frá Íslandi
Fókus
Fyrir 5 dögum
Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum