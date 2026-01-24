Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað

Johnny Depp er nýjasti frægi einstaklingurinn sem hefur verið dreginn inn í dramatíkina sem tengist málaferlum Blake Lively og Justin Baldoni.
Skjöl sem TMZ fékk afhent á fimmtudag afhjúpa nafn Depp í skilaboðasamskiptum í ágúst 2024 milli eiginmanns Lively, Ryan Reynolds, og umboðsmanns hans, Warren Zavala, þar sem þeir ræddu málið.
„Þetta er ótrúlegt egó þessa gaurs,“ á Zavala að hafa skrifað um Baldoni. „Það er eins og hann sé að leggja gildru ef sannleikur hennar kemur upp á yfirborðið, á meðan hann er með stafræna frásögn“
„Já. En einhver ætli bara að segja blaðamanni sannleikann og þá springur það upp í andlitið á honum,“ svaraði Reynolds.
„Maður skyldi halda,“ svaraði Zavala þá og benti á að „sannleikurinn ruglist stundum.“ „Þess vegna hef ég áhyggjur af því hvort hann sé að leggja gildru. Ég vona að þessi svikamylla verði afhjúpuð. Ég vil bara vernda okkur. Að myndin virki skiptir öllu máli. Við skulum sjá hvort hávaðinn lægi.“
Samhliða tengli á fjölmiðlaumfjöllun um kvikmynda It Ends With Us skrifaði Zavala: „Þetta er allt saman snúningur. Ég held að við látum þetta bara brenna út.“
Reynolds spyr þá: „Hvernig gekk þetta fyrir Depp??“ og vísar þar til frægrar meiðyrðabaráttu Depp við Amber Heard.
Zavala svarar að dómsmálið hafi endað með að eyðileggja þau bæði áður en hún gagnrýnir Baldoni sem „eigingjarnan skíthæl með guðskomplexa“ og Reynolds kallaði leikstjórann „mannlega námundunarvillu“.
Máli Depp og Heard, þar sem Depp höfðaði mál gegn fyrrverandi eiginkonu sinni fyrir meiðyrði, lauk árið 2022 með því að Depp fékk 10,35 milljónir dala í refsibætur og Heard fékk 2 milljónir dala í skaðabætur í gagnmáli sínu.
Heard hefur síðan flutt til Madríd á Spáni þar sem hún elur upp þrjú börn sín og Depp hefur haldið áfram að koma fram á kvikmyndahátíðunum í Cannes og San Sebastian á undanförnum árum.
Depp er nýjasta fræga nafnið sem kemur fyrir í nýlega afhjúpuðum skjölum sem tengjast málinu Lively og Baldoni.
Jameela Jamil kallaði Lively „sjálfsmorðssprengjumann“ og „illmenni“ í SMS-skilaboðum frá árinu 2024 til kynningarfulltrúa og heimildarmaður nálægt málinu sagði síðar við Page Six að ummæli Jamil væru vonbrigði.
Vandamál milli Lively og Baldoni hófust í ágúst 2024 og Lively höfðaði að lokum mál gegn Baldoni fyrir meinta kynferðislega áreitni á tökustað í desember 2024. Baldoni hefur harðlega neitað ásökununum og höfðaði 400 milljóna dollara gagnmál gegn Lively og Reynolds, sem dómari hafnaði í júní 2025.