Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“

Það er ekkert lát á fréttum vestanhafs af málaferlum leikkonunnar Blake Lively og leikstjórans og leikarans Justin Baldoni eftir samstarfs þeirra í myndinni It Ends With Us.
Málaferlin og myndin hafa gjörsamlega skyggt á stórgóða bók Colleen Hoover sem myndin er gerð eftir sem sló í gegn meðal lesenda um allan heim fyrir einstaka frásögn af ofbeldi í nánu sambandi og áföllum og hvernig hugrökk kona ákveður að brjóta mynstrið til að koma í veg fyrir kynslóðasmit áfalla.
Ný dómskjöl hafa nú afhjúpað skilaboð milli Lively og fyrrum bestu vinkonu hennar, tónlistarstjörnunnar Taylor Swift þar sem Justin Baldoni er gagnrýndur sem „trúður“ og „tík“. Fyrrum besta vinkona þar sem málaferlin öll hafa haft þau áhrif að Swift hefur dregið sig í hlé svo neikvæð umræðan vegna málaferlanna falli ekki á hana.
Lively kallaði Baldoni „heimskulegan leikstjóra myndarinnar minnar“ í skilaboðum til Swift. Lively er sögð hafa beðið Swift í apríl 2023 um að samþykkja endurskoðun sína á handritinu að myndinni án þess að lesa það og Swift studdi það, fullyrða lögmenn Baldoni.
„Swift samþykkti að hlýða boði Lively og sendi Lively skilaboð: „Ég geri hvað sem er fyrir þig!!,““ samkvæmt dómsskjölunum.
Í skjölunum kemur fram að eftir að Swift studdi endurskoðað handrit Lively á fundi með Baldoni í íbúð Lively, sendi Lively Swift sms: „Þú varst svo ótrúleg hetja í dag. Ég rifjaði upp hverja stund fyrir Ryan [Reynolds, eiginmaður Lively]. Ég hélt áfram að muna hluti. Þú varst að búa til sögur um mig og kallaðir þig dúkkuna mína. Þessi trúður féll fyrir öllu þessu. En stóðst líka gegn því. Þú ert algerlega besti vinur í heimi.“
Fleiri bréfaskriftir við Swift fela í sér að söngkonan gefur í skyn að Baldoni hafi ekki verið „stefnumótandi“ með því að nota lagið hennar My Tears Ricochet With Us í myndinni.
„Í skilaboðum 26. apríl 2024 ræddu Lively og Swift áætlun um að nota lag Swift í stiklu myndarinnar,“ segir í dómsskjölunum. „Swift skrifaði: „Ef Justin væri stefnumótandi myndi hann ekki nota Swift í stiklunni því það gefur þér meira vald yfir myndinni, hún er bandamaður þinn, ekki hans.“
„Lively svaraði: „Þú hefur svo rétt fyrir þér … Hann hefði átt að hlaupa frá tónlistinni þinni … Hversu heimskulegt. Þetta var eina tækifæri hans til að láta eins og hann hefði yfirhöndina.“.
Í desember 2024 sendi Swift Lively sms áður en greinin New York Times birtist þar sem Baldoni er sagður stunda rógburðarherferð gegn Lively.
„Ég held að þessi tík viti að eitthvað er í vændum því hann hefur tekið upp litlu fiðluna sína,“ sendi Swift Lively í skilaboðum.
Í svari Lively, sem er að finna í dómsskjölunum, neitar hún að hún og Swift hafi rætt greinina í New York Times fyrirfram. Og neitar einnig að hún hafi beðið Swift um að samþykkja handritsbreytingar sínar án þess að lesa þær.
„Og ég sendi Taylor handritið á leiðinni í íbúðina mína því Justin var enn þar og ég bað hana um að lesa þær,“ segir Lively. „Ég sagði henni að hún þyrfti ekki að gera það, ég vildi ekki að hún fyndi fyrir þrýstingi til að gera það, en ég vonaði að hún myndi gera það.“
Í dómsskjölum fullyrða lögmenn Baldoni einnig að Lively hafi móðgað Baldoni við aðra fræga vini hennar, þar á meðal Ben Affleck og Matt Damon. Lively á að hafa sagt þeim að hún hefði „endurskrifað handritið“ og „leikstýrt öllum leikurunum“.
„Hún hikaði heldur ekki við að gera lítið úr Baldoni meðal vina sinna í Hollywood, til dæmis lýsti hún honum fyrir Ben Affleck sem „óreiðukenndum trúði“.
Swift var fyrst dregin inn í deilur Lively og Baldoni í janúar 2025 þegar Baldoni höfðaði gagnsókn gegn Lively. Í skjölunum sem Baldoni lagði fram voru textaskilaboð þar sem vísað var til augnabliks þegar hann fannst hann vera vera beittur þrýstngi af Reynolds og Swift, sem Lively kallaði verndandi „dreka“ sína, til að bregðast jákvætt við senu sem Lively endurskrifaði.
„Skilaboðin hefðu ekki getað verið skýrari,“ skrifaði lögmaður Baldoni. „Baldoni var ekki bara að eiga viðskipti við Lively. Hann stóð einnig frammi fyrir „drekum“ Lively, tveimur af áhrifamestu, auðugustu og frægustu einstaklingum heims, sem voru ekki hræddir við að gera hlutina mjög erfiða fyrir hann.“
Í júní 2025 fjarlægði fulltrúi Swift poppstjörnuna frá myndinni og lagalegu dramatíkinni sem fylgdi henni.
„Taylor Swift steig aldrei fæti á tökustað þessarar myndar, hún kom ekki að neinum ákvörðunum um val á leikurum eða skapandi ákvörðunum, hún skrifaði ekki tónlistina, hún sá aldrei klippingu eða gerði neinar athugasemdir við myndina, hún sá ekki einu sinni It Ends With Us fyrr en vikum eftir að hún var frumsýnd og ferðaðist um allan heim á árunum 2023 og 2024 sem aðalatriði stærstu tónleikaferðalags sögunnar.“