Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur

Leikarinn Ryan Reynolds segir soninn Olin hafa gert foreldrum sínum mjög einfaldan greiða með því að fæðast síðastur.
Í þættinum Late Night With Seth Meyers á fimmtudaginn segir Reynolds að hann hefði aldrei eignast fjögur börn hefði Olin fæðst fyrstur. Hann segir að það hafi verið „hrikaleg“ upplifun að eignast soninn árið 2023, en fyrir voru dæturnar James, 10 ára, Inez, níu ára, og Betty, sex ára.
Reynolds útskýrði að „ekkert ofbeldisfullt“ eða „óhugnanlegt“ hefði verið í gangi á heimili þeirra í New York áður en Olin kom. „Hann kom út með þrennt í huga,“ sagði Reynolds í gríni. „Það var ofbeldi, brjóst og vélar.“
Reynolds segir dæturnar þrjár auðveldar í samanburði við soninn sem vill „brjóta allt“. Segir Reynolds að hann hefði farið í „alvarlega sáðrásaraðgerð“ áður en hann eignaðist „þrjá stráka í röð “
Þegar Meyers spurði hvort systurnar þrjár teldu að Olin væri „mannauðsvandamál“ svaraði Reynolds: „Það geri ég. Ég er í beinni samkeppni við þennan unga mann.“
Lively kallaði Olin „rómantískan“ í viðtali við Meyers í mars. „Þegar ég geng inn segir hann: „Mamma, ástin mín!“ sagði leikkonan á þeim tíma. „Hann tilkynnir bara að ég sé ástin í lífi hans, alltaf, sem er bara besta tilfinningin í heiminum.“
Hún kallaði heimili þeirra „óreiðu“ og líkti einni af dætrum sínum, sem hún nefndi ekki á nafn, við Napoleon Bonaparte og Jennifer Lawrence, sem eiga afmæli sama dag.
„Hún er fyndnasta manneskjan í heiminum, en hún mun örugglega stjórna heiminum með einræðisstjórn.“
Hjónin hafa ákveðið að halda börnum sínum frá sviðsljósinu. Lively viðurkenndi að síðasta ár hefði verið mjög erfitt í málaferlum gegn meðleikara hennar, Justin Baldoni. Börnin fjögur hefði verið „björgunarlína alla daga sama hvernig dag“ hún var að upplifa.