Þriðjudagur 07.október 2025

„Það sem hefur hjálpað mér mest er að eiga góðan stuðning heima fyrir, góðan maka, góða fjölskyldu og vini“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 7. október 2025 07:00

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. Mynd: Krabbameinsfélagið.

Sunna Kristín Hilmarsdóttir greindist árið 2021 með ólæknandi krabbamein, aðeins 37 ára að aldri. Hún segist lengi hafa verið í afneitun og beðið þess að heyra að það hefði orðið einhver ruglingur á kennitölum. Í dag er Sunna Kristínar krabbameinslaus og meininu haldið í skefjum með nær daglegri lyfjatöku. Sunna Kristín er fullur þátttakandi í lífinu í dag.

„Mér fannst mjög óraunverulegt að vera þetta ung og vera komin með sjúkdóm sem ekki er búið að finna lækningu við,“ segir Sunna Kristín sem greindist með mergæxli.

„Ég tek krabbameinslyf á hverjum degi í þrjár vikur og svo tek ég viku í pásu. Ég er krabbameinslaus í dag og búin að vera krabbameinslaus alveg í örugglega tvö ár.“

Sunna Kristín er ein þeirra sem segja sögu sína í tilefni af Bleikum október og sölu Bleiku slaufu Krabbameinsfélagsins.

Sunna Kristín er í fullri vinnu og námi og segir það skipta hana máli að vera virkur þátttakandi í lífinu.

„Að geta verið í vinnu, farið að hitta fólk. Þegar maður hefur dottið út af vinnumarkaði í lengri tíma án þess að velja það. Maður verður veikur og getur ekki unnið og þá fattar maður að það er eitthvað sem skiptir mann máli.“

Baklandið skiptir mestu máli

Sunna Kristín segir stuðning baklands hennar skipta mestu máli.

„Það sem hefur hjálpað mér mest er að eiga góðan stuðning heima fyrir, góðan maka, góða fjölskyldu og vini sem eru til staðar fyrir mann þegar maður þarf á því að halda.“

Hún segir það einnig hafa hjálpað að geta sótt jafningastuðning og gera rætt þar mál sem ekki eru endilega rædd heima fyrir.

„Það er náttúrulega þessi yfirþyrmandi tilfinning að maður standi andspænis dauðanum. Maður er kannski ekki mikið að tala um það við sína nánustu, en það er eðlilegra að tala um það við þá sem hafa upplifað það líka.“

Ber það ekki utan á sér að vera með ólæknandi sjúkdóm

Sunna Kristín bendir á að það beri það ekki allir utan á sér að vera veikir.

„Ef þú myndir mæta mér í Krónunni myndirðu ekki halda að ég væri að glíma við ólæknandi sjúkdóm, ég ber það ekki utan á mér. En það skiptir máli að við vitum af þessu. Það er svo mikilvægt að við getum sett okkur í spor hvers annars og skilið raunveruleika manneskjunnar sem er á kassanum við hliðina á okkur.“

Vitundarvakningin sem felst í Bleiku slaufunni er fyrir Sunnu Kristínu að við getum sett okkur í spor hvers annars.

