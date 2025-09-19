fbpx
Föstudagur 19.september 2025

Mun Adele syngja í hálfleikssýningu Super Bowl?

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 19. september 2025 07:16

Adele

Heimildir herma að Adele hafi verið beðin um að spila í hálfleik Ofurskálarinnar (e. Super Bowl) árið 2026 en hún hafi ekki verið bókuð til að spila.

Page Six greinir frá sögusögnum þar um, en segir að einnig sé rætt um að nú sé komið að Taylor Swift, aðdáanda Kansas City Chiefs, sem og Miley Cyrus.

Unnusti Adele, Rich Paul, er einn stærsti umboðsmaður íþróttaheimsins og Adele hefur mætt á marga leiki sem áhorfandi. Við aðdáendur sína á tónleikum í Las Vegas árið 2024 sagði hún: „Í fyrra fór ég, augljóslega fór ég alls ekki til að horfa á fótboltann. Ég fór að horfa á Rihönnu.“ Hún hafði einnig sagt fyrir leikinn í beinni útsendingu: „Ég ætla bara að mæta vegna Rihönnu. Mér er alveg sama um leikinn.“

Adele hefur greint frá því að hún hafnaði boði um að koma fram á Ofurskálinni árið 2017. Hún sagði við áhorfendur í Los Angeles árið 2016: „Í fyrsta lagi ætla ég ekki að spila í Super Bowl… ég meina, þessi sýning snýst ekki um tónlist. Ég kann ekki að dansa eða neitt þess háttar. Þau voru mjög góð, þau báðu mig, en ég sagði nei.“

En NFL og styrktaraðilinn Pepsi neituðu fullyrðingunni á sínum tíma og sögðu: „Við höfum átt í samræðum við nokkra listamenn um hálfleikssýninguna á Super Bowl með Pepsi … Hins vegar höfum við ekki á þessum tímapunkti boðið Adele eða neinum öðrum formlega.“

Flytjandinn er valinn af Roc Nation, sem Jay-Z stýrir, í samstarfi við NFL og er venjulega tilkynntur í september.

Fyrr í þessum mánuði gaf Roger Goodell, framkvæmdastjóri NFL, í skyn að Swift gæti stigið á svið. Hann sagði við Savannah Guthrie í þættinum Today á NBC: „Hún er einstök, sérstaklega hæfileikarík og augljóslega væri hún velkomin hvenær sem er.“ Þegar Guthrie þrýsti á hann að gefa honum nánari upplýsingar, sagði NFL-stjórinn: „Ég get ekki sagt þér neitt um það … Það er kannski. Ég bíð eftir að vinur minn Jay-Z geti hjálpað mér … Það er í hans höndum.“

Adele hefur einnig varið Swift gegn gagnrýni frá NFL-aðdáendum fyrir að mæta á leiki til að sjá Travis Kelce spila. „Fyrir ykkur öll sem kvartið yfir því að Taylor sé á leiknum, fáið ykkur helvítis líf, þetta er helvítis kærastinn hennar,“ sagði Adele einu sinni í gríni á tónleikum sínum.

