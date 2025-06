Færeyingur er með mikilvæga spurningu til Íslendinga

Færeyingur veltir þeirri spurningu upp á samfélagsmiðlinum Reddit hvort að Íslendingar kjósi fremur að Færeyingar ávarpi þá á færeysku en ensku. Vísar Færeyingurinn til þess að oft þegar hann þurfi að eiga samskipti við Íslendinga tali þeir við hann á íslensku sem hann kunni vel að meta. Óhætt er að segja að Íslendingar sem svara innlegginu séu mjög jákvæðir fyrir því að reyna að spreyta sig á að skilja færeysku og hvetja Færeyinginn eindregið til að tala sitt móðurmál við Íslendinga fremur en ensku.

Færeyingurinn hefur innlegg sitt, sem að sjálfsögðu er ritað á færeysku, á ávarpsorðunum:

„Mínir kæru norðuratlantiskir grannar.“

Hann heldur síðan áfram:

„Eg vóni at tit skilja tað føroyska máli nøkurlunda.“

„Halda tit at tann Føroyska mentanin er øðrvísi enn tí Íslendsku? Vilja tit heldur hava at vit Føroyingar tosa Føroyskt við tykkum enn enkst? Eg arbeiði í Hotel Føroyum, og har eru nógvar Íslendingar sum tosa Íslendskt ístaðin fyri enkst, og tað dámar mær væl. Gevi gætur við at tosa týðiligt um tit tosa Íslendskt.“

Undir innleggið ritar Færeyingurinn:

„Þinn kæri færeyski frændi.“

Tala endilega færeysku

Þeir Íslendingar sem svara innlegginu taka flestir mjög vel í þessa málaleitan Færeyingsins:

„Það er stundum flókið að skilja færeysku, en mér finnst samt alltaf eins og hún sé skiljanleg með smá umhugsun og þolinmæði. En ég hef gaman af því og finnst að við ættum að prófa það meira en við gerum nú.“

„Ef þið viljið tala færeysku þá er ég að minnsta kosti alveg til í að gera mitt besta til að skilja ykkur, þetta er svo skemmtilegt tungumál.“

„Þeim mun færri sem tala við mig ensku – þeim mun betra. Svo ég kýs færeysku allan daginn enda áhugavert og fallegt tungumál.“

Ekki gefast upp

Einn Íslendingur hvetur Færeyinginn til að láta ekki deigan síga þótt einhverjir Íslendingar kunni að ávarpa hann á ensku:

„Hér á landi er það er frægt að langflestir Íslendingar skipta strax yfir í ensku þegar útlendingar reyna að tala við þá íslensku. Þannig að Íslendingar sem tala ensku við Færeyinga eru líklega í þeim gírnum. Ég hvet þig, frændi, til að halda áfram að tala færeysku við Íslendinga. Þú bara þykist ekki skilja ensku og þá hafa þeir ekki annarra kosta völ en að reyna skilja þig.“

Sumir svarendur benda á einn annan möguleika sem Færeyingar og Íslendingar eiga í samskiptum sín á milli, ef þörf er á:

„Ég tala íslensku í Færeyjum og Færeyingar færeysku við mig á móti. Það gengur ágætlega. Svo skiptum við yfir í dönsku ef þarf.“

„Ég skil lang flest á færeysku þegar það er skrifað og næ yfirleitt að redda mér þegar ég tala við Færeyinga. Prófa einmitt alltaf fyrst að tala íslensku við Færeyinga áður en ég skipti yfir. Tala samt ekki ensku heldur kýs ég dönsku sem tungumál #2.“

Betra að lesa en hlusta

Sumir Íslendingar sem svara innlegginu segjast hins vegar eiga mun auðveldara með að skilja færeyskt ritmál en talmál:

„Mér finnst skrifuð færeyska mjög skiljanleg en á erfiðara með talað mál. ég myndi samt alltaf reyna á færeyskuna fyrst áður en að skipta í ensku.“

Einn Íslendingur segist þó ósammála því að það sé best að sleppa enskunni þegar Íslendingar og Færeyingar tala saman:

„Að mínu mati eru Íslenska og færeyska skyld mál, en þau eru ekki nógu lík til að flestir geti átt almennileg samskipti hvor á sínu móðurmáli. Framburður og orðaforði eru of ólík, sérstaklega í töluðu máli. Færeyingar skilja oft íslensku aðeins betur, en mér finnst það skynsamlegra að tala bara ensku til að auðvelda samskiptin.“

Einn Íslendingur vill þó ekkert vera að flækja hlutina heldur einbeita sér að einu helsta djásni færeyskrar menningar:

„Það eina sem skiptir mig máli er að haldast í hendur og dansa í hringi.“

Færeyingurinn tekur heilshugar undir það:

„Eg veit.“