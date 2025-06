Ástæða þess að Justin Bieber fengi helminginn af milljarða samningi eiginkonunnar ef þau skilja

Tónlistarmaðurinn Justin Bieber gæti átt rétt á hluta af milljarða dala samningi eiginkonu sinnar, Hailey, komi til skilnaðar þar sem parið skrifaði aldrei undir kaupmála.

„Það er mjög óvenjulegt að fólk í þeirra stöðu sé ekki með samning sem gildir um eignir þeirra,“ sagði skilnaðarlögfræðingur í Hollywood við Page Six. „En stundum vill fólk ekki gera slíkan samning.“

Bieber-hjónin giftu sig í dómshúsi í New York borg og síðan í rausnarlegri athöfn í Suður-Karólínu. Skilnaðarlögfræðingurinn segir: „Þar sem þau búa í Kaliforníu hefði ríkið lögsögu og lögin kveða á um að allt sem verður til í hjónabandi teljist sameign. Ef enginn kaupmáli eða sameignarsáttmáli er til staðar, þá hljómar þetta eins og sameign í mínum eyrum.“

Hailey er nýbúin að skrifa undir milljarða dollara samning vegna vinsæls snyrtivörumerkis hennar, Rhode. Hún mun ganga til liðs við e.l.f. sem yfirmaður skapandi sviðs og nýsköpunar hjá Rhode. Hún fær þó ekki milljarðinn beint í vasann. E.l.f. greiðir 800 milljónir dala í reiðufé og hlutabréfum við lokagerð samningsins, sem er gert ráð fyrir að verði í september. Afgangurinn, 200 milljónir dala, munu byggjast á frammistöðu Rhode næstu þrjú árin.

„Það eru tveir hlutir að gerast hér,“ sagði Richard Kestenbaum, félagi og meðstofnandi Triangle Capital LLC, sem viðurkenndi að það sé erfitt að vita nákvæmlega hversu mikið Hailey muni græða á samningnum. „Fólkið sem fjárfesti á mismunandi kjörum á rétt á að fá greitt út fyrst, það á rétt á að hagnast áður en aðrir hagnast. Þetta kallast forgangsréttur. Það dregur úr ágóða allra annarra og þar með talið Hailey.“

Komi til skilnaðar hjónanna á Hailey ekki rétt á eignum Justin sem hann stofnaði til fyrir hjónabandið.

Árið 2023 seldi söngvarinn alla tónlistarskrá sína til fjárfestingarfélagsins Hipgnosis Songs Capital. „Ef tónlistarskrá Justins varð til fyrir hjónaband hans, þá er það séreign. Óháð því hvenær þú selur skrána, þá er hún samt aðskilin,“ segir skilnaðarlögfræðingurinn. Það þýðir að fyrstu fjórar plötur hans og vinsæl lög, eins og Baby, Love Yourself, Sorry og What Do You Mean, væru séreign.

Justin hefur ekki gefið út plötu síðan Justice kom út árið 2021 og í september 2022 hætti hann við Justice-tónleikaferð sína eftir að hafa fengið sjaldgæfa greiningu á Ramsay Hunt heilkenni af tegund 2, sem er andlitslömun og tapaði þar með um 90 milljónum dala í tekjum.

Söngvarinn hefur ekki farið í tónleikaferðir síðan þá og þar sem tónlistarbransinn hefur færst yfir í streymi afla tónlistarmenn meirihluta tekna sinna með tónleikahaldi.

Bieber hjónin eiga sex heimili, þar á meðal 26 milljóna dala höfðingjasetur í Beverly Hills, 16 milljóna dala hús í La Quinta og fasteign í Idaho og lifa eyðslusömu lífi.

Hailey prýðir júníforsíðu Vogue og þegar forsíðan var afhjúpuð birti Justin færslu á Instagram um að hann hefði sagt henni einu sinni í rifrildi að hún „myndi aldrei vera á forsíðu Vogue“. Hann eyddi síðar færslunni.

Hailey ræðir meðal annars hjónabandið og sögusagnirnar um hjónabandsvandamál í viðtali við Vogue: „Maður skyldi halda að eftir að par eignast barn saman slaki fólk á kjaftasögum og fari að tala um eitthvað annað, en svo er ekki. Þannig að ég geri ráð fyrir að þessar tíkur verði brjálaðar.“