Þetta eru sigurvegarar Golden Globes – Íslendingar fengu sérstaka kveðju

Dramaþáttaröðin Shōgun hlaut fullt hús stiga á Golden Globes verðlaunahátíðinni sem fór fram í gær í 82. sinn. Þáttaröðin var tilnefnd til fernra verðlauna og hlaut þau öll. Kvikmyndin Emilia Pérez var tilnefnd til flestra verðlauna, eða tíu, og hlaut fern. Þáttaröðin The Bear var tilnefnd til flestra verðlauna í flokki sjónvarps, fimm, en hlaut ein. Kvikmyndin The Brutalist hlaut þrenn verðlaun af þeim sjö sem hún var tilnefnd til.

The Brutalist var valin besta dramamyndin, besta gaman- eða söngleikjamynd Emilia Pérez, besti leikstjórinn Brady Corbet (The Brutalist), besta handritið Conclave, besta leikkonan og leikarinn í dramakvikmynd Fernanda Torres (I’m Still Here) og Adrien Brody (The Brutalist) og í gaman- eða söngleikjamynd Sebastian Stan (A Different Man) og Demi Moore (The Substance).

Besta dramaþáttaröðin er Shōgun, besta gaman- og söngleikjaþáttaröðin Hacks, besta leikkonan og leikarinn í dramaþáttum Anna Sawai (Shōgun) og Hiroyuki Sanada (Shōgun) og best í gaman- og söngleikjaþáttum Jean Smart (Hacks) og Jeremy Allen White (The Bear). Baby Reindeer er besta staka þáttaröðin eða sjónvarpsmyndin og besti leikarinn og leikkonan í stakri þáttaröð eða sjónvarpsmynd Colin Farrell (The Penguin) og Jodie Foster (True Detective: Night Country).

Hér fyrir neðan má sjá alla verðlaunaflokka, sigurvegari er efstur í hverjum flokki og aðrir tilnefndir þar fyrir neðan:

Besti gaman- eða söngleikurinn

Emilia Pérez

Anora

Challengers

A Real Pain

The Substance

Wicked

Besta dramamyndin

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

Besti leikarinn í dramamynd

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Besta leikkonan í dramamynd

Fernanda Torres, I’m Still Here

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, The Room Next Door

Kate Winslet, Lee

Bestu dramaþættirnir

Shōgun, Hulu

The Day of the Jackal, Peacock

The Diplomat, Netflix

Mr. & Mrs. Smith, Prime Video

Slow Horses, Apple TV+

Squid Game, Netflix

Besta leikkonan í dramaþáttum

Anna Sawai, Shōgun

Kathy Bates, Matlock

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Maya Erskine, Mr. & Mrs. Smith

Keira Knightley, Black Doves

Keri Russell, The Diplomat

Bestu gaman- eða söngleikjaþættirnir

Hacks, HBO

Abbott Elementary, ABC

The Bear, FX/Hulu

The Gentlemen, Netflix

Nobody Wants This, Netflix

Only Murders in the Building, Hulu

Besta staka þáttaröðin eða sjónvarpsmyndin

Baby Reindeer, Netflix

Disclaimer, Apple TV+

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Netflix

The Penguin, HBO Max

Ripley, Netflix

True Detective: Night Country, HBO Max

Afrek í kvikmyndaupplifun og miðasölu

Wicked

Alien: Romulus

Beetlejuice, Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

The Wild Robot

Besta lagið

“El Mal,” Emilia Pérez

“Beautiful That Way,” The Last Showgirl

“Compress/Repress,” Challengers

“Forbidden Road,” Better Man

“Kiss The Sky,” The Wild Robot

“Mi Camino,” Emilia Pérez

Besta tónlistin

Challengers

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Dune: Part II

Stórstjarnan Elton John sá um að kynna verðlaunin og minntist á sjón sína og sagðist hafa tekið söngkonuna Rhianna með sér sem kynni við mikinn hlátur viðstaddra. Söngkonan Brandi Carlile sá um að klára kynninguna með Elton.

Besti leikstjórinn

Brady Corbet, The Brutalist

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Coralie Fargeat, The Substance

Payal Kapadia, All We Imagine Is Light

Corbet hlaut sína fyrstu tilnefningu og verðlaun fyrir kvikmynd sína sem var sjö ár í vinnslu. Hann las þakkarræðu upp af farsímanum og sagðist auðmjúkur að vera í þessum góða félagsskap. Í lokin sagði hann hug sinn vera hjá leikkonunni Aubrey Plaza og fjölskyldu hennar, en eiginmaður hennar, leikstjórinn og handritshöfundurinn Jeff Baena tók eigið líf föstudaginn 3. janúar síðastliðinn.

Besta teiknimyndin

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Besti leikarinn í gaman- eða söngleik

Sebastian Stan, A Different Man

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel Labelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Stan hlaut sín fyrstu Golden Globe verðlaun, þakkaði hann meðal annars móður sinni fyrir að hafa flutt frá Rúmeníu í leit að betra lífi fyrir þau mæðgin, stjúpföður sínum fyrir að hafa tekið á móti honum, eiginkonu sinni og meðlimum Golden Globes.

Besta leikkonan í gaman- eða söngleik

Demi Moore, The Substance

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Zendaya, Challengers

Moore hafði efasemdir um hvort hún ætti að halda áfram í bransanum, en þá barst henni handritið að The Substance. Kvikmyndin færði henni fyrstu verðlaun hennar sem leikkona.

Besta leikkonan í stakri þáttaröð eða sjónvarpsmynd

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Cate Blanchett, Disclaimer

Cristin Miliotti, The Penguin

Sofia Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

Kate Winslet, The Regime

Foster þakkaði meðal annars öllum Íslendingunum fyrir sem komu að tökum á þáttaröðinni sem tekin var upp hér á landi. Um er að ræða stærsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunnar. Umfang þess var áætlað um níu milljarðar króna og tökur stóðu yfir í 9 mánuði.

Besti leikarinn í stakri þáttaröð eða sjónvarpsmynd

Colin Farrell, The Penguin

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, Disclaimer

Cooper Koch, Monster: The Lyle and Erik Menendez Story

Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow

Andrew Scott, Ripley

Farrell gjörbreytti sér fyrir hlutverk Mörgæsarinnar og uppskar ríkulega fyrir.

Besta kvikmyndin á öðru tungumáli en ensku

Emilia Pérez

All We Imagine Is Light

The Girl With The Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermilio

Leikstjórinn, handritshöfundurinn og einn framleiðanda Jacques Audiard tók á móti verðlaununum með túlk sér til aðstoðar. Sagðist hann ekki eiga neinar systur og því hefði hann samið þessa sögu um systralag, en handritið samdi hann upphaflega sem óperu í fjórum þáttum. Sagði hann að ef fleiri systur væru í heiminum þá væri heimurinn betri.

Besta uppistandið í sjónvarpi

Ali Wong, Ali Wong: Single Lady

Jamie Foxx, Jamie Foxx: What Had Happened Was

Nikki Glaser, Nikki Glaser: Someday You’ll DIe

Seth Meyers, Seth Meyers: Dad Man Walking

Adam Sandler, Adam Sandler: Love You

Ramy Youssef, Ramy Youssef: More Feelings

Besta handritið

Conclave, handritshöfundur Peter Straughan

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Besti leikarinn í söngleikja- eða gamanþáttum

Jeremy Allen White, The Bear

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Allen White var sá eini sem var ekki mættur í salinn, en fær styttuna líklega senda heim með FedEx.

Besti leikarinn í aukahlutverki söngleikja-, gaman eða dramaþátta

Tadanobu Asano, Shōgun

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Harrison Ford, Shrinking

Jack Lowden, Slow Horses

Diego Luna, La Maquina

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Besta leikkonan í aukahlutverki söngleikja-, gaman eða dramaþátta

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Liza Colon-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Alison Janney, The Diplomat

Kali Reis, True Detective: Night Country

Besti leikarinn í dramaþáttum

Hiroyuki Sanada, Shogun

Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Billy Bob Thornton, Landman

Besti leikarinn í aukahlutverki kvikmyndar

Kieran Culkin, A Real Pain

Yuriy Borisov, Anora

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Gladiator II

Culkin þakkaði eiginkonu sinni sérstaklega fyrir að þola þig og sagði þau hafa tekið tekílaskot saman rétt áður en hann steig á svið á stefnumótinu þeirra eins og hann kallaði kvöldið.

Besta leikkonan í söngleikja- eða gamanþáttum

Jean Smart, Hacks

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Kathryn Hahn, Agatha All Along

Smart sagðist hæstánægð með að geta kallað sig Hack.

Besta leikkonan í aukahlutverki kvikmyndar

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

Saldaña þakkaði öllum og ömmu þeirra fyrir velgengni sína í langri og tárvotri ræðu.