Kynnalistinn á Golden Globes er svakalegur

Golden Globes verðlaunahátíðin byrjar árið með trompi, en hátíðin fer fram í 82 sinn nú í kvöld. Aðalkynnir er leikkonan og grínistinn Nikki Glaser og er hún fyrst kvenna til að standa ein á sviðinu í því hlutverki.

Henni til halds og trausts eru fjölmargir þekktir leikarar sem kynna munu verðlaunaflokka, þeirra á meðal eru: Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auliʻi Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O’Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Édgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis, og Zoë Kravitz.

27 verðlaunaflokkar

Tilnefningarnar voru kynntar þann 9. desember síðastliðinn og eru 31 þáttaröð og 43 kvikmyndir tilnefndar í heildina í alls 27 verðlaunaflokkum. Kvikmyndin Emília Pérez fær flestar tilnefningar, alls tíu, The Brutalist er með sjö og Conclave með sex. Þriðja þáttaröð The Bear fær flestar tilnefningar, alls fimm, og fjórða þáttaröð Only Murders in the Building og fyrsta þáttaröð Shogun fylgja í kjölfarið, með fjórar tilnefningar hvor.

Tilnefningarnar eru eftirfarandi:

Sjónvarp

Bestu dramaþættirnir

The Day of the Jackal, Peacock

The Diplomat, Netflix

Mr. & Mrs. Smith, Prime Video

Shōgun, Hulu

Slow Horses, Apple TV+

Squid Game, Netflix

Bestu gaman- eða söngleikjaþættirnir

Abbott Elementary, ABC

The Bear, FX/Hulu

The Gentlemen, Netflix

Hacks, HBO

Nobody Wants This, Netflix

Only Murders in the Building, Hulu

Besti leikarinn í dramaþáttum

Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada, Shogun

Billy Bob Thornton, Landman

Besta leikkonan í dramaþáttum

Kathy Bates, Matlock

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Maya Erskine, Mr. & Mrs. Smith

Keira Knightley, Black Doves

Keri Russell, The Diplomat

Anna Sawai, Shōgun

Besti leikarinn í söngleikja- eða gamanþáttum

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Besta leikkonan í söngleikja- eða gamanþáttum

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Kathryn Hahn, Agatha All Along

Jean Smart, Hacks

Besta staka þáttaröðin eða sjónvarpsmyndin

Baby Reindeer, Netflix

Disclaimer, Apple TV+

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Netflix

The Penguin, HBO Max

Ripley, Netflix

True Detective: Night Country, HBO Max

Besti leikarinn í stakri þáttaröð eða sjónvarpsmynd

Colin Farrell, The Penguin

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, Disclaimer

Cooper Koch, Monster: The Lyle and Erik Menendez Story

Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow

Andrew Scott, Ripley

Besta leikkonan í stakri þáttaröð eða sjónvarpsmynd

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Cristin Miliotti, The Penguin

Sofia Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

Kate Winslet, The Regime

Besti leikarinn í aukahlutverki söngleikja-, gaman eða dramaþátta

Tadanobu Asano, Shōgun

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Harrison Ford, Shrinking

Jack Lowden, Slow Horses

Diego Luna, La Maquina

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Besta leikkonan í aukahlutverki söngleikja-, gaman eða dramaþátta

Liza Colon-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Alison Janney, The Diplomat

Kali Reis, True Detective: Night Country

Besta uppistandið í sjónvarpi

Jamie Foxx, Jamie Foxx: What Had Happened Was

Nikki Glaser, Nikki Glaser: Someday You’ll DIe

Seth Meyers, Seth Meyers: Dad Man Walking

Adam Sandler, Adam Sandler: Love You

Ali Wong, Ali Wong: Single Lady

Ramy Youssef, Ramy Youssef: More Feelingsamaþátta

Kvikmyndir

Besta dramamyndin

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Besti gaman- eða söngleikurinn

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Besti leikarinn í dramamynd

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Besta leikkonan í dramamynd

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, The Room Next Door

Fernanda Torres, I’m Still Here

Kate Winslet, Lee

Besti leikarinn í gaman- eða söngleik

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel Labelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, A Different Man

Besta leikkonan í gaman- eða söngleik

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

Besti leikarinn í aukahlutverki kvikmyndar

Yuriy Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Gladiator II

Besta leikkonan í aukahlutverki kvikmyndar

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Besti leikstjórinn

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

Payal Kapadia, All We Imagine Is Light

Besta handritið

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Besta teiknimyndin

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Besta kvikmyndin á öðru tungumáli en ensku

All We Imagine Is Light

Emilia Pérez

The Girl With The Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermilio

Besta tónlistin

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Challengers

Dune: Part II

Besta lagið

“Beautiful That Way,” The Last Showgirl

“Compress/Repress,” Challengers

“El Mal,” Emilia Pérez

“Forbidden Road,” Better Man

“Kiss The Sky,” The Wild Robot

“Mi Camino,” Emilia Pérez

Afrek í kvikmyndaupplifun og miðasölu