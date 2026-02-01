fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Björn Jón skrifar: Æra látins manns

Eyjan
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 15:00

Séra Friðrik Friðriksson, stofnandi KFUM og knattspyrnufélagsins Vals.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Síðla árs 2023 var séra Friðrik Friðriksson, einn virtasti og dáðasti Íslendingur síðustu aldar, felldur af stalli á grundvelli ásakana um að hann hefði framið kynferðisbrot gegn drengjum. Þetta gerðist í kjölfar útgáfu ævisögu hans sem Guðmund Magnússon sagnfræðingur ritaði, einkum og sér í lagi vegna frásagnar sem þar birtist og eignuð er ónafngreindum heimildarmanni sem Guðmundur kallar „Kristin“. Samkvæmt frásögninni, sem þó er ekki nákvæm, á séra Friðrik að hafa leitað á viðkomandi er hann var ungur að árum.

Þrátt fyrir að Guðmundur Magnússon hefði fyrirvara á frásögn áðurnefnds „Kristins“ hafði útkoma bókarinnar margháttaðar afleiðingar. KFUM og KFUK, félögin sem séra Friðrik stofnaði, birtu heilsíðuauglýsingu í Morgunblaðinu 5. nóvember 2023 þar sem upplýst var að þau hefðu leitað til séra Bjarna Karlssonar og Sigrúnar Júlíusdóttur, fyrrv. prófessors og félagsráðgjafa. Yrði þeim falið það hlutverk að ræða við „þolendur og vitni sem tengst gætu hugsanlegum brotum gegn kynferðismörkum barna og ungmenna af hálfu séra Friðriks Friðrikssonar“ eins og það var orðað. Athygli vekur að séra Bjarni skyldi hafa fenginn til verksins þar sem hann hafði í viðtali við Kastljós Ríkissjónvarpsins nokkrum dögum fyrr sagt umrætt mál vera „mar á þjóðarlíkamanum“ sem þyrfti að hreinsa. Erfitt er að sjá hvernig hann gat talist hlutlægur rannsakandi í ljósi þess að hann hafði haft uppi svo gildishlaðnar yfirlýsingar.

Sigrún og séra Bjarni gengu hratt til verks og skömmu fyrir jól kynntu þau stjórn KFUM og KFUK niðurstöður sínar. Stjórnin taldi samantektina sýna að það væri „hafið yfir allan vafa að séra Friðrik hafi farið yfir eðlileg mörk í samskiptum við börn. Ásýnd séra Friðriks væri því sködduð og hygðist KFUM og K ekki nota nafn hans sem „vörumerki““.

Orðalagið vekur óneitanlega athygli; séra Friðrik sé í huga stjórnar félaganna „vörumerki“ líkt og þau séu ekkert annað en framleiðendur einhvers varnings á markaði. Samkvæmt heimildum mínum hafði ráðgjafi í almannatengslum á viðskiptasviðinu komið hér að málum enda ber orðalagið merki slíkrar ráðgjafar. Vitaskuld verður arfleifð af þessu tagi ekki afmáð og þær rætur sem hér um ræðir svo djúpar og margþættar að með engu móti verður jafnað við „vörumerki“, slíkt jaðrar við kjánaskap.

Skýrsla séra Bjarna og Sigrúnar til stjórnar KFUM og KFUK hefur ekki fengist birt opinberlega. Undirritaður hefur þó undir höndum bréf sem alltént er hluti skýrslunnar. Þar er aðeins að finna eina frásögn frá fyrstu hendi og eina frásögn eftirlifandi eiginkonu auk tveggja annarra frásagna um látna menn. Séra Bjarni ræddi við Guðmund Magnússon og bað hann að koma þeim skilaboðum til heimildarmanns síns, svonefnds „Kristins“, að þau Sigrún vildu gjarnan ná af honum tali. Maðurinn hafði ekki samband.

Hrapað að ályktunum

Af þessum takmörkuðu upplýsingum drógu Sigrún og séra Bjarni þá ályktun „að meiri líkur en minni“ væru á „að háttsemi séra Friðriks hafi í sumum tilvikum farið yfir kynferðisleg velsæmismörk gagnvart ungum drengjum og valdið þeim skaða“. Þrátt fyrir að slegnir séu varnaglar er fullyrt að nú hafi „hulunni verið svipt af óviðeigandi háttsemi séra Friðriks gagnvart ungum drengjum á síðustu öld með staðfestum dæmum“. Í kjölfarið sendu KFUM og KFUK frá sér yfirlýsingu hinn 20. desember 2023 þar sem fram kemur „að fleiri vitnisburðir, sem væru hafnir yfir skynsamlegan vafa, sýndu að séra Friðrik Friðriksson, stofnandi félaganna, hefði áreitt drengi kynferðislega og farið yfir mörk þeirra“. Þarna er notast við lögfræðilegt orðalag, að eitthvað sé „hafið yfir skynsamlegan vafa“ en við blasir að þær frásagnir sem fyrir liggja dygðu vart til útgáfu ákæru í sakamáli hvað þá refsidóms kæmu þær fram nú enda um margt óljósar. Leiðir það meðal annars af hlutlægniskyldu ákæruvalds; sé uppi vafi í sakamáli er hann túlkaður sakborningi í hag.

Að kvöldi þessa sama dags, 20. desember, voru Tómas Torfason, framkvæmdastjóri KFUM og KFUK, og Sigrún Júlíusdóttir, annar skýrsluhöfunda, gestir Kastljóss Ríkissjónvarpsins. Í þættinum sagði Tómas að frásögn bókar Guðmundar hafi komið stjórn félaganna „algjörlega í opna skjöldu“ og í kjölfarið orðið einhugur um það meðal stjórnarfólks að „leiða málið til lykta“. Þau ummæli mega teljast athyglisverð þar sem málið verður ekki snarlega leitt „til lykta“ í ljósi skorts á heimildum og þess hve langt er um liðið frá því að meintir atburðir áttu sér stað. Sigrún fullyrti í viðtalinu að ekki færi „milli mála“ að „brotin“ hefðu verið framin. Aðspurð neitaði hún þó að tilgreina fjölda þeirra sem haft höfðu samband við þau séra Bjarna, en tók þó fram að upplýsingarnar væru „nánast alfarið ekki frá fyrstu hendi. Ekki frá þolendum heldur aðstandendum þeirra, eiginkonur og dætur sem hafa haft samband“. Samt sem áður sagði hún að „full ástæða“ væri til að ætla að „að þolendur séra Friðriks séu enn fleiri en komið hefur fram“.

Hvernig á að umgangast söguna?

Útgáfa ævisögu séra Friðriks Friðriksson og eftirmál vekur upp áleitnar spurningar um það hvernig rétt sé að umgangast söguna; hversu viðamiklar og áreiðanlegar heimildir þurfi að vera svo unnt sé að fella dóma um menn og málefni. Hvað sem líður alvarleika brota verður að rannsaka hvert mál vandlega áður en hægt er að komast að niðurstöðu um sekt eða sakleysi þess sem sakaður er um refsiverðan verknað. Þetta leiðir meðal annars af grundvallarreglu siðaðs samfélags að menn teljast saklausir uns sekt hefur verið sönnuð. Eftir því sem lengra líður frá meintum afbrotum verður vitaskuld örðugra að færa sönnur á hvað gerst hefur; meta hvort sannanir teljist fullnægjandi. Þá er ekki heldur hægt að útiloka rangar sakargiftir.

Séra Friðrik Friðriksson var í kjölfar útgáfu bókar Guðmundar Magnússonar stimplaður kynferðisafbrotamaður en ekki liggja fyrir sannanir til grundvallar slíkum ásökunum, heimildir skortir. Viðmælandi sá sem Guðmundar Magnússonar kallar „Kristinn“ hefur ekki komið fram og aðeins ein frásögn í skýrslu séra Bjarna Karlssonar og Sigrúnar Júlíusdóttur er frá fyrstu hendi, aðrar eru endursagnir annarra. Sömuleiðis er óljóst hvenær meint brot eiga að hafa átt sér stað en máli skiptir að gætt sé nákvæmni í þeim efnum, þó ekki væri nema vegna þess að séra Friðrik Friðriksson var orðinn nánast alblindur um miðjan sjötta áratuginn. Varla verða dregnar öruggar ályktanir af umræddum frásögnum út frá aðferðum sagnfræðinnar; þeirrar fræðigreinar sem hér verður að leggja til grundvallar.

Séra Bjarni Karlsson hafði komið fram í sjónvarpsviðtali áður en hann var formlega fenginn til að taka saman skýrsluna fyrir KFUM og KFUK ásamt Sigrúnu Júlíusdóttur. Þar hafði hann uppi slíka gildisdóma að erfitt er að sjá hvernig hann gat talist hlutlægur rannsakandi. Stjórnmálamennirnir í borgarstjórn Reykjavíkur hröpuðu svo allir að einföldustu ákvörðuninni sem ætla mátti að gleddi lýðinn og létu fjarlægja minnismerki séra Friðriks við Amtmannsstíg. Ekki er það lofsverð eða ábyrg stjórnsýsla.

Málið er enn óútkljáð og það þarf að gaumgæfa miklu betur, frá fleiri sjónarhornum og fleiri raddir þurfa að heyrast. Rétt væri að stjórn KFUM og KFUK gerði skýrslu séra Bjarna og Sigrúnar opinbera, legði fram öll gögn málsins, sem raunar eru rýrari að vöxtum en látið hefur verið í veðri vaka. En yrðu heilindi séra Friðriks enn dregin í efa að því loknu væri rétt að taka gögnin og málið til frekari meðferðar og gaumgæfa hvort tveggja frá sjónarhóli lögfræðinnar og sagnfræðinnar. Við slíka athugun þyrfti að gæta þess að öll hugsanleg sjónarmið kæmu fram — jafnvel þannig að efnt yrði til rökræðu fyrir opnum tjöldum, þar sem mætti hugsa sér að valinkunnir lögmenn tækju að sér málflutning.

Ekkert hefur fram komið sem færir sönnur á að séra Friðrik sé sekur um þær ávirðingar sem honum hafa verið bornar á brýn. Gildir þá einu hvort litið er á málið frá sjónarhóli lögfræðinnar eða sagnfræðinnar. Einungis vandleg rannsókn og rökræða getur fært okkur nær niðurstöðu í þessu máli, niðurstöðu sem samboðin er siðmenntuðu menningarríki.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 7 klukkutímum
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Í gær
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
EyjanFastir pennar
Í gær
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?

Pennar

Björn Jón skrifar: Æra látins manns
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu

Mest lesið

Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Nýlegt

Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Atletico kaupir Lookman
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Liverpool reynir að fá hollenska landsliðsmanninn
Stalst til að kíkja á æfingu hjá Óskari og rak upp stór augu þegar hann sá þetta
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands

Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist

Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Íslenska kindin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Fíllinn í herberginu

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Fíllinn í herberginu
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Fréttastofujól
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Þrjár vondar hugmyndir

Sigmundur Ernir skrifar: Þrjár vondar hugmyndir
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Nína Richter skrifar: Áhrifavaldar dottnir úr tísku
EyjanFastir pennar
01.01.2026
Þorsteinn Pálsson skrifar: Trump byltingin og planið
EyjanFastir pennar
31.12.2025

Thomas Möller skrifar: Hugleiðing um áramót

Thomas Möller skrifar: Hugleiðing um áramót
EyjanFastir pennar
27.12.2025

Sigmundur Ernir skrifar: Mestu varðar mannúðin og mildin

Sigmundur Ernir skrifar: Mestu varðar mannúðin og mildin
EyjanFastir pennar
27.12.2025
Óttar Guðmundsson skrifar: Við áramót
EyjanFastir pennar
26.12.2025
Nína Richter skrifar: Er ekki allt í jólalagi?