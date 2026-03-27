Veðbankar hafa litla trú á íslensku strákunum á morgun

Eins og knattspyrnuáhugafólki er eflaust kunnugt um eru framundan vináttuleikir A-landsliðs karla við Kanada á morgun og Haíti 31. mars. Báðir leikir fara fram á BMO Field í Toronto.
Leikurin á morgun hefst klukkan 17 en flestir búast við kanadískum sigri, þó Kanada hafi aldrei unnið Ísland í fjórum viðureignum liðanna til þessa.
Kanada er þó með sterkt lið nú og undirbýr sig fyrir HM á heimavelli í sumar. Veðbankar eru á því að liðið sigri Ísland og er stuðull á þá á Lengjunni til að mynda 1,46.
Stuðull þar á jafntefli er 3,77 og 5,26 á íslenskan sigur.