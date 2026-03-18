Mörgum brugðið vegna mynda af leikvanginum sem Ísland mun spila á

Áhyggjur hafa vaknað meðal stuðningsmanna eftir að mynd fór í dreifingu af einum leikvanginum sem mun hýsa HM í sumar.
Um er að ræða BMO Field í Toronto, sem mun hýsa sex leiki á mótinu. Völlurinn hefur verið stækkaður úr um 30 þúsund sætum í tæplega 45 þúsund með tímabundnum áhorfendapöllum.
Nýju sætin eru byggð á stálpöllum og staðsett hátt uppi fyrir aftan aðalstúkuna, en það er það sem fólk lýsir áhyggjum yfir.
Margir telja stúkuna bæði bratta og of langt frá vellinum. Einnig er bent á vindinn sem oft er á svæðinu.
Það er þó ekki talið að mótshaldarar hafi neinar áhyggjur eða efasemdir. Talið er að mannvirkið uppfylli allar öryggiskröfur.
Þess má geta að íslenska karlalandsliðið mun spila tvo leiki á umræddum leikvangi, gegn Kanada og Haíti, undir lok mánaðar. Bæði lið eru á leið á HM í sumar.