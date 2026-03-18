Arnar Gunnlaugs í ítarlegu viðtali: Landsliðið tók stór skref í fyrra en í ár verða úrslitin að fylgja með

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari opinberaði leikmannahóp sinn fyrir komandi vináttulandsleiki gegn Kanada og Haítí ytra undir lok mánaðar í dag. Hann telur mikilvægt að ná í úrslit í leikjunum en mun dreifa álaginu eitthvað og leyfa mönnum að spreyta sig.
Íslandi mistókst að komast í umspil um sæti á HM í gegnum undankeppnina í fyrra og það sveið. Liðið sýndi þó góðar frammistöður á mörgum köflum og vill Arnar byggja á því. Nú verði úrslitin hins vegar að fara að fylgja. Strákarnir okkar hefja svo leik í C-deild Þjóðadeildarinnar í haust, þar sem markmiðið er sigur.
„Ég er að vonast til þess að þetta ár verði miklu úrslitamiðaðra í fyrra. Við vorum auðvitað að leitast eftir úrslitum í fyrra en frammistöðum líka að því leyti að við vildum byggja upp ákveðinn leikstíl og gera okkur gildandi. Við viljum halda í það sem við gerðum vel á síðasta ári en til að íslenskur fótbolti nái aftur sömu hæðum getum við ekki falið okkur á bak við það, úrslitin verða að fylgja í kjölfarið,“ sagði Arnar við 433.is í dag.
„Við viljum byrja árið vel, góðir leikir á móti sterkum liðum, sem fleytir okkur á jákvæðan hátt inn í haust sem verður krefjandi. Ekki af því við erum að fara að spila við bestu þjóðir í heimi. Það fylgir því ábyrgð að stýra leikjum og ég held við verðum mikið með boltann. Og þá vonandi mun síðasta ár hjálpa því við stigum stór skref fram á við hvað varðar að geta stýrt leikjum betur.“
Arnar var spurður að því hvort margir leikmenn fengju mínútur í komandi verkefni.
„Haustið er svolítið á bak við eyrað. Svo er þetta alltaf spurning um hversu langt þú vilt ýta mönnum. Við viljum alls ekki gera það í tilfelli Orra og Hákon er búinn að eiga erfitt og krefjandi tímabil, er að fara í gegnum krefjandi lokakafla á tímabilinu. Þetta er alltaf spurning um hvað er best fyrir leikmanninn þannig að hann lendi ekki í einhverju veseni. En að sama skapi vill maður spila sterku liði í báðum leikjunum, en óhjækvimlega munum við dreifa álaginu aðeins. Þá geta leikmenn líka bara sýnt að þeir hafi það sem til þarf til að vera með í haust.“
