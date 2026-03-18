fbpx
Miðvikudagur 18.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ferdinand telur að stjarna Arsenal gæti verið í vanda vegna uppgangs Dowman

90 Mínútur

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

433
433Sport

Arnar Gunnlaugs í ítarlegu viðtali: Landsliðið tók stór skref í fyrra en í ár verða úrslitin að fylgja með

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 18. mars 2026 15:17

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari opinberaði leikmannahóp sinn fyrir komandi vináttulandsleiki gegn Kanada og Haítí ytra undir lok mánaðar í dag. Hann telur mikilvægt að ná í úrslit í leikjunum en mun dreifa álaginu eitthvað og leyfa mönnum að spreyta sig.

Íslandi mistókst að komast í umspil um sæti á HM í gegnum undankeppnina í fyrra og það sveið. Liðið sýndi þó góðar frammistöður á mörgum köflum og vill Arnar byggja á því. Nú verði úrslitin hins vegar að fara að fylgja. Strákarnir okkar hefja svo leik í C-deild Þjóðadeildarinnar í haust, þar sem markmiðið er sigur.

„Ég er að vonast til þess að þetta ár verði miklu úrslitamiðaðra í fyrra. Við vorum auðvitað að leitast eftir úrslitum í fyrra en frammistöðum líka að því leyti að við vildum byggja upp ákveðinn leikstíl og gera okkur gildandi. Við viljum halda í það sem við gerðum vel á síðasta ári en til að íslenskur fótbolti nái aftur sömu hæðum getum við ekki falið okkur á bak við það, úrslitin verða að fylgja í kjölfarið,“ sagði Arnar við 433.is í dag.

„Við viljum byrja árið vel, góðir leikir á móti sterkum liðum, sem fleytir okkur á jákvæðan hátt inn í haust sem verður krefjandi. Ekki af því við erum að fara að spila við bestu þjóðir í heimi. Það fylgir því ábyrgð að stýra leikjum og ég held við verðum mikið með boltann. Og þá vonandi mun síðasta ár hjálpa því við stigum stór skref fram á við hvað varðar að geta stýrt leikjum betur.“

Arnar var spurður að því hvort margir leikmenn fengju mínútur í komandi verkefni.

„Haustið er svolítið á bak við eyrað. Svo er þetta alltaf spurning um hversu langt þú vilt ýta mönnum. Við viljum alls ekki gera það í tilfelli Orra og Hákon er búinn að eiga erfitt og krefjandi tímabil, er að fara í gegnum krefjandi lokakafla á tímabilinu. Þetta er alltaf spurning um hvað er best fyrir leikmanninn þannig að hann lendi ekki í einhverju veseni. En að sama skapi vill maður spila sterku liði í báðum leikjunum, en óhjækvimlega munum við dreifa álaginu aðeins. Þá geta leikmenn líka bara sýnt að þeir hafi það sem til þarf til að vera með í haust.“

Ítarlegt viðtal við Arnar um komandi landsleiki, valið á hópnum og fleira til er í spilaranum hér ofar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Mest lesið

Nýlegt

Ferli Schmeichel gæti verið lokið – Faðir hans vonar að þessu ljúki ekki svona
Segir fjölmiðla flytja tóma steypu – „Mjög alvarlegt“
Strákarnir okkar mæta Japan – Unnið að því að skipuleggja annan leik
Forsetinn gefur blessun sína – Vilja kaupa stórstjörnu sem Liverpool hefur einnig áhuga á
Eru klár í slaginn við Arsenal
KSÍ tilkynnir leiktímann
Arnar opinberar hóp sinn á morgun – Byssurnar snúa aftur
Biðst afsökunar eftir að hafa reitt pabba ungstirnisins til reiði
FIFA hafnar beiðni Íran
Alonso sagður setja þessi skilyrði fyrir því að taka við Liverpool
Cole Palmer sagður mjög spenntur fyrir því að fara til United
Neymar í sárum en vonar að draumurinn rætist
Hide picture