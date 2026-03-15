Landsliðsmenn Íslands í miklum erfiðleikum – „Menn horfðu bláir framan í hvorn annan“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Höskuldur Gunnlaugsson fór með íslenska landsliðinu til Mexíkó á dögunum að spila æfingaleik við heimamenn. Leikurinn fór fram vel yfir sjávarmali og menn fundu fyrir því.
„Ég er lítið fyrir að hoppa á einhverjar afsakanir, bara já já, við erum í einhverri hæð hérna. En svo fundu alveg allir fyrir þessu. Þetta var pínu einkennilegt. Það var eins og maður væru astmasjúklingur og mann langaði í púst,“ sagði Höskuldur.
„Þetta vandist alveg en fyrstu æfingarnar voru menn að horfa bláir framan í hvorn annan. Þannig maður fann alveg fyrir því.“
