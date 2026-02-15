Sáttur við að fá landsliðskallið – „Ég var bjartsýnn“

Daníel Hafsteinsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni.
Daníel er á leið til Mexíkó á næstunni að spila þar vináttulandsleik með íslenska landsliðinu. Leikurinn er spilaður utan landsleikjaglugga og samanstendur hópurinn að mestu af bestu leikmönnum Bestu deildarinnar.
„Það er alltaf spennandi að fara í svona verkefni, líka í yngri landsliðunum. Þetta er stærra svið og mjög skemmtilegt. Það er geggjað að koma til framandi landa líka,“ sagði Daníel um komandi verkefni.
Daníel átti frábært fyrsta tímabil með Víkingi í fyrra, er liðið landaði Íslandsmeistaratitlinum. Hann hafði því gert sér vonir um að vera í hópnum.
„Klárlega, maður vissi svo sem ekki hvernig hópurinn yrði nákvæmlega upp settur. En ég var alveg bjartsýnn. Það datt í gegn og ég er mjög ánægður.“
Þátturinn er í spilaranum.