Tottenham staðfestir komu Van de Ven

Micky Van de Ven er genginn til liðs við Tottenham frá Wolfsburg. Félagið staðfesti komu hans í dag en skiptin höfðu legið í loftinu.

Tottenham greiðir Wolfsburg alls um 50 milljónir evra fyrir Van de Ven.

Van de Ven er hollenskur miðvörður og hefur verið á mála hjá Wolfsburg í tvö ár.

Kappinn getur einnig leyst stöðu vinstri bakvarðar.

Van de Ven skrifar undir sex ára samning við Tottenham.

Nýtt tímabil Tottenham hefst formlega á sunnudag þegar liðið heimsækir Brentford í ensku úrvalsdeildinni.

We are delighted to announce the signing of Micky van de Ven ✍️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023