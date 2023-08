Bayern gefst ekki upp – Leggja fram nýtt tilboð í Kane

Bayern Munchen er að undirbúa annað tilboð í Harry Kane, leikmann Tottenham.

Tilboði Bayern upp á meira en 100 milljónir evra var hafnað af Tottenham á dögunum. Hingað til hefur ekki verið talið að þýska félagið sé til í að bjóða meira í leikmanninn. Daniel Levy og æðstu menn Tottenham eru harðir í horn að taka þrátt fyrir að Kane eigi aðeins ár eftir af samningi sínum. Bayern taldi tilboð sitt ansi gott og sanngjarnt en það dugði ekki til.

Kane hefur nú látið vita að hann muni ekki skipta um lið eftir að enska úrvalsdeildin hefst um helgina, en Tottenham mætir Brentford á sunnudag.

Bayern liggur því á en ætlar að bjóða í Kane enn einu sinni. Nýtt tilboð mun hljóða upp á 110 milljónir evra. Þýska félagið mun leggja það fram í dag eða á morgun.

Kane hefur verið stórkostlegur fyrir Tottenham í áraraðir og skoraði til að mynda 30 mörk í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.

FC Bayern is aware of the fact that Harry #Kane wants to have a decision this week.

ℹ️ Bayern wants to submit a new offer. Today or tomorrow. This is the current plan.

➡️ Talks about a new offer of around €110m with add-ons included!@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fz2YnETdoE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 8, 2023