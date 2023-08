West Ham hafnaði fyrsta tilboði Inter

West Ham hefur hafnað fyrsta tilboði Inter í Gianluca Scamacca.

Ítalinn er líklega á förum frá West Ham eftir aðeins eitt ár hjá félaginu. Hann kom frá Sassuolo í fyrra.

Nú vill hann hins vegar fara og er Inter líklegur áfangastaður.

West Ham hafnaði hins vegar 20 milljóna evra tilboði Inter.

Það má þó búast við því að nýtt tilboð frá Inter berist strax á næstu dögum og að það verði um 25 milljónir evra.

West Ham vill hins vegar nær 30 milljónum evra fyrir Scamacca.

