Nýburi fannst í plastpoka árið 1981 – Áratugum síðar kom sannleikurinn í ljós

Þriðjudaginn 14. apríl 2026 21:30

Gröf stúlkunnar sem lést nýfædd árið 1981.

65 ára kona í Arizona hefur verið ákærð fyrir morð á nýfæddu barni sínu, tæpum 45 árum eftir að það fannst látið á háskólasvæði í Norður-Dakóta í Bandaríkjunum. DNA-rannsóknir leiddu rannsakendur loks á spor móðurinnar.

Konan, Nancy Jean Trottier, var handtekin þann 7. apríl síðastliðinn vegna dauða nýburans, stúlkubarns sem virðist hafa dáið rétt eftir fæðingu. Stúlkan fannst árið 1981 á svæði Valley City State College, um 160 kílómetra frá Bismarck í Norður-Dakóta.

Samkvæmt gögnum málsins fannst nýburinn í plastpoka með naflastrenginn enn fastan við líkamann. Krufning leiddi síðar í ljós að barnið hafði verið á lífi við fæðingu og að dánarorsök hefði líklega verið köfnun.

Trottier var nemi við skólann á árunum 1978 til 1982 og er nú sökuð um að hafa kæft barnið skömmu eftir fæðingu.

Málið var óleyst í áratugi og hafði lengi verið eitt þekktasta óupplýsta sakamál svæðisins. Það var ekki fyrr en framfarir í DNA-tækni opnuðu nýja möguleika að rannsóknin tók nýja stefnu.

Lík barnsins var grafið upp í júlí 2019 og úr líkamsleifunum tókst að vinna erfðaefni sem skilaði nothæfu DNA-sniði árið 2020. Eftir að farið var í þá vinnu tókst að þrengja hringinn um mögulega ættingja barnsins.

Þegar lögregla ræddi við Trottier árið 2021 á hún að hafa sagt: „Kannski var það ég“ um það hvort hún hefði fætt barn á þessum tíma. Hún samþykkti í kjölfarið að láta í té DNA-sýni.

Eiginmaður hennar gaf einnig sýni síðar sama ár og leiddi rannsóknin í ljós að yfirgnæfandi líkur væru á því að nýburinn væri líffræðilegt barn Trottier og eiginmanns hennar. Engar upplýsingar hafa komið fram um að hann sæti ákæru eða hafi verið tengdur verknaðinum á sínum tíma.

Trottier kom fyrst fyrir dóm í Barnes-sýslu á mánudag og hefur verið ákærð fyrir morð af fyrstu gráðu samkvæmt lögum Norður-Dakóta. Verði hún fundin sek gæti hún átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn.

Í fréttum bandarískra fjölmiðla kemur fram að ákæran hafi vakið sterk viðbrögð í Valley City, þar sem málið hefur legið eins og skuggi yfir samfélaginu í áratugi. Eftir að ákæran var kynnt heimsóttu íbúar leiði barnsins, sem margir hafa lengi þekkt sem Baby Rebecca.

