Mánudagur 02.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn

Pressan
Mánudaginn 2. mars 2026 07:00

Kort af Bermúdaþríhyrningnum. Mynd:Wikimedia Commons

Áratugum saman hefur Bermúdaþríhyrningurinn svokallaði verið vinsælt umræðuefni og uppspretta margra samsæriskenninga vegna þess hversu margar flugvélar og skip hafa horfið þar. Ástralskur vísindamaður segir að ráðgátan sé alls ekki eins dularfull og talið hefur verið.

Bermúdaþríhyrningurinn er í Atlantshafinu á milli Flórída, Púertó Ríkó og Bermúdaeyjaþyrpingarinnar. Hann nær yfir um 500.000 ferkílómetra. Nafnið komst á flug 1964 þegar Vincent Gaddis fjallaði um svæðið og tíu árum síðar gerði rithöfundurinn Charles Berlitz svæðið vinsælt á heimsvísu.

Í gegnum tíðina hafa sögur um horfin skip, horfnar flugvélar og horfnar áhafnir verið uppspretta margra kenninga; til dæmis um yfirskilvitleg fyrirbæri, horfna menningarheima, segulsviðsafbrigði, dýr í sjónum eða röskun á tíma. Ímyndunarafl fólks hefur leikið algjörlega lausum taumi og breytt hafsvæðinu í tákn um eitthvað dularfullt.

Karl Kruszelnicki, þekktur ástralskur vísindamaður, hefur sett fram mun jarðbundnari sjónarhorn um Bermúdaþríhyrninginn. Hann segir að það sé ekkert óvenjulegt við þetta svæði. Þar sé mikil umferð skipa og flugvéla og þeim mun meiri umferð þeim mun meiri líkur séu á að ýmislegt fari úrskeiðis. Hann segir að miðað við þá miklu umferð sem er á svæðinu hafi ekki fleiri hvörf átt sér stað þar en annars staðar.

Hann segir að uppruni ráðgátunnar sé að mestu komin til vegna umfjöllunar fjölmiðla um svæðið frekar en vegna landafræðinnar.

Opinberar stofnanir og gögn styðja þessi orð hans. Bandaríska Haf- og loftslagsstofnunin, NOAA, hefur ekki skráð óvenjulega mörg slys á svæðinu.

Veðurfar á svæðinu getur verið snúið, Golfstraumurinn veldur skyndilegum breytingum og óútreiknanlegum straumum. Þá er erfitt að fara um svæðið vegna margra lítilla eyja og þröngra sunda.

Lloyd‘s tryggingafélagið telur ekki að það sé hættulegra að fara um Bermúdaþríhyrninginn en önnur svæði í heiminum.

Þrátt fyrir að staðreyndirnar tali sínu máli, þá heillar Bermúdaþríhyrningurinn fólk ennþá. Hann er á mörkum vísinda og sagna. Hvörf skipa og flugvéla á svæðinu hafa sett sitt mark á sögurnar um Bermúdaþríhyrninginn.

Karl Kruszelnicki segir niðurstöðuna skýra, ekkert yfirnáttúrulegt hafi átt sér stað í þríhyrningnum. Það sem við teljum vera ráðgátu, sé ekkert annað en sögur.

