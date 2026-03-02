Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“

Hjúkrunarfræðinemi í Ohio uppgötvaði heldur betur hvað það þýðir að vera lán í óláni þegar hún lagði sig á Valentínusardaginn. Henni tókst vissulega að sofna en vaknaði svo með andfælum þegar hún datt fram úr rúminu.
Voru þá góð ráð dýr. Átti hún að hlamma sér aftur í bólið og freista þess að eiga farsælli blund eða átti hún að láta þetta gott heita? Hún ákvað að velja síðari kostinn og í stað þess að leggja sig aftur skellti hún sér út í næstu Wallmart-verslun. Þar ákvað hún að nota um 150 krónu vinning sem hún hafði fengið á skafmiða til að kaupa sér lottómiðann, en hún keypti miðann um níu mínútum fyrir lokunartíma útdráttarins sem fór fram þá um kvöldið.
Þegar hún sneri aftur heim kíkti hún á vinningstölurnar og uppgötvaði sér til mikillar gleði að þetta voru sömu tölurnar og voru á miðanum hennar. Hún hafði unnið 16 milljónir króna.
Hún telur nú að það hafi verið drottinn sjálfur sem vakti hana af blundinum svo hún gæti unnið milljónirnar. „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta,“ sagði hún við starfsmenn lottósins. Hún mun ætla að nota vinninginn til að borga niður skuldir, kaupa bíl og leggja svo restina inn á sparnaðarreikning. Sparnaðurinn mun gera henni kleift að minnka við sig vinnu á meðan hún lýkur námi.