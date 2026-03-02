Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust

Í ávarpi til bandarísku þjóðarinnar í gærkvöldi hvatti hann leiðtoga Írans til að leggja niður vopn „ella mæta öruggum dauða“ eins og hann orðaði það.
Þá hvatti hann írönsku þjóðina til að rísa upp gegn sitjandi yfirvöldum. „Verið hugrökk, verið djörf og takið landið ykkar aftur,“ sagði hann.
Írönsk yfirvöld létu hótanir Trumps sem vind um eyru þjóta og segir Ali Larijani, einn helsti ráðgjafi Ali Khamenei, æðstaklerks Írans sem var drepinn á laugardag, að Íranir muni ekki gefast upp og ekki setjast að samningaborðinu við Bandaríkin.
Sprengjum hefur rignt yfir Íran, Ísrael, Sádi-Arabíu, Barein, Sameinuðu arabísku furstadæmin og bandarískar herstöðvar á svæðinu. Ísraelsmenn gerðu árásir á Beirút, höfuðborg Líbanons í morgun, eftir að Hezbollah-samtökin skutu eldflaugum yfir landamærin. Yfir 30 manns eru sagðir hafa látist í árásum Ísraelshers.
Þá berast fréttir af því að háværar sprengingar hafi heyrst í Dubai, Doha, Jerúsalem og Manama í Barein í morgun.